это называется подгонка, под последние два года
Да, некоторые выбирают точку на графике, проводят через нее горизонтальную линию, которую обзывают УРОВНЕМ, и думают, что ПРАВИЛЬНО УГАДАЛИ будущую цену...
Каждому - свое!
Просто надо уметь настраивать свою стратегию!
И обязательно тестировать ее на периоде не менее 2-х лет - это для получения УВЕРЕННОСТИ в своей стратегии...
Тогда не надо будет рассуждать о том, что было бы, если бабушка была бы дедушкой...
Основным моментом при настройке стратегии является алгоритм фиксации прибыли...
Что здесь сложного?
Тренд на больших графиках показывает направление ТРЕНД...
Но откаты никто не отменял..., поэтому пересиживать откат не умно, а значит надо зафиксировать прибыль на участке начала отката...
И здесь другой вопрос: Как определить начало отката?
Не хочу показаться самодовольным, но это извечный вопрос. Если бы все могли легко отличить откат от разворота, ну... рынки бы вообще не двигались.
Поработайте над его определением, тестируя расчеты, индикаторы и т.д. Гистограммы TD_4 и TD_7 в посте #1124 выделены красным цветом, так что, предположительно, это фильтры разворота.
Вы правы! В этом как раз и заключается профессионализм Трейдера...
Т.е. опытный Трейдер ВСЕГДА может определить начало отката..., не дерганье цены против тренда, а именно начало длительного отката...
Не думаю, что это так. Но опытный трейдер на ошибочных предположениях потеряет меньше, чем заработает на верных.
Это Выше мнение?...
Даже не буду спорить о том, что золото - самый плавный тренд из всех остальных, а значит и самый предсказуемый...
То , что бывают откаты, так это проза жизни: откаты были, есть и будут ВСЕГДА!...
А профи - трейдер как раз и может определить все эти откаты...
Если Вы этого не можете, то все в Ваших руках! Старайтесь!
Если мы рассмотрим недельный график золота, то увидим, что примерно с 2014 по 2019 год оно находилось в относительном боковике. Это делает торговлю на откатах рискованной.
С другой стороны, с конца 2023 года золото имеет исключительную направленность (вверх). ИМХО, сейчас нет лучшего времени для торговли на откатах и пережидания разворотов.
Это Ваше мнение?...
На самом деле с 2008 года идет тренд вверх! - это по классической системе определения тренда...
Да откаты были, а куда без них, всякие разные - сильные, средние и слабые ...
И что ?....
Тренд продолжается до сего времени!
Но для трейдера важна прибыль, а значит он будет получать прибыль и на сильных откатах...
Умение определять откаты - это и есть мастерство трейдера!
Если Вы этого не можете, то все в Ваших руках! Старайтесь!