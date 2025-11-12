GOLD, Золото и XAUUSD - страница 114

Sergey Lazarenko #:
это называется подгонка, под последние два года

Да, некоторые выбирают точку на графике, проводят через нее горизонтальную линию, которую обзывают УРОВНЕМ, и думают, что ПРАВИЛЬНО УГАДАЛИ будущую цену...

Каждому - свое! 

 
Serqey Nikitin #:

Просто надо уметь настраивать свою стратегию!

И обязательно тестировать ее на периоде не менее 2-х лет - это для получения УВЕРЕННОСТИ в своей стратегии...

Тогда не надо будет рассуждать о том, что было бы, если бабушка была бы дедушкой...  

Основным моментом при настройке стратегии является алгоритм фиксации прибыли...

Что здесь сложного?

Тренд на больших графиках показывает направление ТРЕНД...

Но откаты никто не отменял..., поэтому пересиживать откат не умно, а значит надо зафиксировать прибыль на участке начала отката...


И здесь другой вопрос: Как определить начало отката?

 
Не хочу показаться самодовольным, но это извечный вопрос. Если бы все могли легко отличить откат от разворота, ну... рынки бы вообще не двигались.

Поработайте над его определением, тестируя расчеты, индикаторы и т.д. Гистограммы TD_4 и TD_7 в посте #1124 выделены красным цветом, так что, предположительно, это фильтры разворота.

 
Вы правы!  В этом как раз и заключается профессионализм Трейдера...

Т.е. опытный Трейдер ВСЕГДА может определить начало отката..., не дерганье цены против тренда, а именно начало длительного отката...

 
Не думаю, что это так. Но опытный трейдер на ошибочных предположениях потеряет меньше, чем заработает на верных.
 И да, мы ведь в теме про золото... Оно вообще очень плохо предсказуемо в сравнении с некоторыми другими инструментами, имхо. Особенно последние год-полтора, когда оно в целом прёт и прёт, а иногда хорошо откатывается.
 
Это Выше мнение?...

Даже не буду спорить о том, что золото - самый плавный тренд из всех остальных, а значит и самый предсказуемый...

То , что бывают откаты, так это проза жизни: откаты были, есть и будут ВСЕГДА!...

А профи - трейдер как раз и может определить все эти откаты...

Если Вы этого не можете, то все в Ваших руках!  Старайтесь!

 
Если мы рассмотрим недельный график золота, то увидим, что примерно с 2014 по 2019 год оно находилось в относительном боковике. Это делает торговлю на откатах рискованной.

С другой стороны, с конца 2023 года золото имеет исключительную направленность (вверх). ИМХО, сейчас нет лучшего времени для торговли на откатах и пережидания разворотов.

XAUUSDНедельный

 
По фибо если смотреть по движению роста с 04.11.2022, то первая точка глубокой коррекции 3730(23,6 по фибо), если ее пробиваем, то пойдем 3332(38,2 по фибо) за унцию. Есть вариант робота настроить трендового и все норм будет, причем независимо от того куда оно пойдет
 
Это Ваше мнение?...

На самом деле с 2008 года идет тренд вверх! - это по классической системе определения тренда...

Да откаты были, а куда без них, всякие разные - сильные, средние и слабые ... 

И что  ?....

Тренд продолжается до сего времени!

Но для трейдера важна прибыль, а значит он будет получать прибыль и на сильных откатах...


Умение определять откаты - это и есть мастерство трейдера!

 
Serqey Nikitin #:
Если Вы этого не можете, то все в Ваших руках!  Старайтесь!
 Интересный совет с учётом того, что Вы сами этого не можете. Обалдеть, конечно: судя по Вашим постам выше, Вы сами в трёх соснах путаетесь и не знаете, как "большую проблему" решить, у зала спрашиваете, зато высокомерия Вам не занимать, таким тоном не иначе как из золотого Бентли пишут, да вот только судя по Вашему недоумению, это не Ваш случай (хотя гонору столько же). Если бы золото было "самым предсказуемым", Вы бы не обращались за подсказкой к аудитории о том, "Как определить начало отката?".
 Мне для моей торговли нет необходимости определять начала отката по золоту, в золото я вложил часть средств как в пассивный актив (и не на форексе), и на мелкие волны мне глубоко плевать; что же касается спекуляций на xauusd, то я совершил достаточно и плюсовых, и убыточных сделок на нём, чтобы не обманываться кажущейся гладкостью графика, и понимать, что когда дело от блондиночных оценок доходит до реального трейдинга, золото - один из самых непредсказумых, волатильных и опасных для трейдера инструментов: как необъезженный конь или бык, который может легко сбросить наездника/тореодора. Тот, кто торговал на реальном счёте xauusd и, к примеру, даже одной из самых волатильных пар usdjpy, наверняка замечал, что при переключении с графика золота на йену сначала вообще непонятки - будто график jpy на месте стоит, настолько золото дурнее носится, как в зад ужаленное.
 Не могу сказать, что зарёкся торговать золотом совсем, но оно у меня точно не в приоритете: это сложный и опасный инструмент, имхо, а я как раз солидарен именно с опытными трейдерами (с их собственными словами, а не с форумным представлением об их идеализированных способностях предсказывать будущее), а многие из величайших трейдеров планеты, торгующих по-разному, солидарны в одном: один из важнейших моментов - не терять деньги (терять мало). И тем более я не вижу для своей торговли пользы в том, чтобы стремиться на 100% по первым ласточкам предсказать мощность отката - я не Нострадамус, в такие возможности не особо верю, а прибыль считаю правильным получать не вангованием с упёртостью "я определил, будет вот так, инфа сотка", а учётом разных сценариев и соотношением риск/прибыль в каждом из них.
 Вряд ли у нас с такого захода получится полезный взаимоуважительный разговор, так что надеюсь его не продолжать и желаю Вам хорошего вечера.
