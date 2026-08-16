GOLD, Золото и XAUUSD - страница 120

Новый комментарий
 
Serqey Nikitin #:

Анализ по золоту:

Тренд вверх...


без изменений

 
Сейчас работаю над объединением ИИ и стакана, кто знает где можно посмотреть стакан по золоту, я его вижу только через байбит?
 

2800 для начала, затем до 1000

 
Renat Akhtyamov #:

2800 для начала, затем до 1000

Для золота, металла который ограничен в объёме, везде нужен и не портится с тысячелетиями? 

Не смешно.

 
Vitaly Muzichenko #:

Для золота, металла который ограничен в объёме, везде нужен и не портится с тысячелетиями? 

Не смешно.

и раньше нужно было

но цена была до 1000

цена завышена, факт

 
Кстати, очень интересно! Пообщался с ИИ
 
Renat Akhtyamov #:
Кстати, очень интересно! Пообщался с ИИ

Вот это мне частично нравится


 

Обкакался 


 
Satan Claws #:

Обкакался 


.

Но я не профи, поэтому торгую по истории
 

yeah!


1...113114115116117118119120121122123124125126127...140
Новый комментарий