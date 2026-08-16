GOLD, Золото и XAUUSD - страница 120
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Анализ по золоту:
Тренд вверх...
без изменений
2800 для начала, затем до 1000
2800 для начала, затем до 1000
Для золота, металла который ограничен в объёме, везде нужен и не портится с тысячелетиями?
Не смешно.
Для золота, металла который ограничен в объёме, везде нужен и не портится с тысячелетиями?
Не смешно.
и раньше нужно было
но цена была до 1000
цена завышена, факт
Кстати, очень интересно! Пообщался с ИИ
Вот это мне частично нравится
Обкакался
Обкакался
Но я не профи, поэтому торгую по истории
yeah!