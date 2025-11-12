учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 494
есть в ЛК запросы как торговать спреды и портфели и прочее - если может индикатор не всгда спреда на график и все можно поставить... торгуется так: заходится в позиции по спреду - портфелю и ставится на график индикатор МТ 4 iEquity и далее уже при отображении кривой эквити портфеля на графике одного из символов - торгуется сам график портфеля - изначально в лонги и все - вот картика портфеля от лонга:
снизу специально оставил символы и лоты портфеля. это от покупки.
и по графику слева направо - зная максимальные вылеты (волатильность) портфеля - можно входить в позиции. Вход уже на реальном счете или таком же - другом демо -для тестов
слева направо селл портфеля (планирую) не более 5 усреднений - торговать - это касается уже Мани менеджмента.
Далее при пересечении середины линией эквити портфеля уже сохраняется селл. Далее уже переводится роботом трала эквити - в безубыток селл направление портфеля и включается трал
и далее уже смотрим сработку условий купли портфеля.
индикатор эквити во вложении.
Не забываем о соблюдении лотов их значений при отображении их на индикаторе -это вход на демо.
И теже лоты и на реале при торгах или на другом демо.
Там уже кто как хочет по ММ торговать - пока никаких догонов по движению портфеля - только усреднения при движении против. Далее трал эквити. Пока так.
вход в направление купля как здесь на индикаторе только после перевода селл направление в безубыток. Далее уже трал эквити портфеля направления селл.
купля аналогично. В настоящее время смотрю куда пойдет эквити портфеля и уже при выходе его за уровни -500 или + 500 буду входить в сторону возврата в диапазон. К средней линии.
трал эквити - также во вложении - пока не проверял - этот. Буду проверять.
https://www.mql5.com/ru/code/12354
вот "портфель" на минималках разминочный состоящий из одного символа
на лимитках - откатки рулез!!!
кросс+мажор против второй пары
Это опять-же торговля кроссом, но с половинным лотом.
нет
абсолютно не так
это очень сложно обнаружить как должно быть
я показал баланс рынка, но в этой формуле ошибка, досадная ошибка!
хоть и эквити в нуле стоит
казалось бы - все верно и есть подтверждение формулы в деньгах, но нет бл.дь ошибка!
я ее нашел, исправил и все заработало, и каждый день теперь в +
кросс+мажор - соотношение в лотах динамично, весьма
то с одной парой, то с другой
и лот пляшет
Самоуверенный Ренат. Сам неправильно торгуешь (может и в плюс но криво и странным образом по тс которую только ты и понимаешь) и других в болото тянешь.
мне ABS без разницы
если вы сливаете, то давайте, давайте ;))))
теперь ваши бабки - мои, не все конечно, но некоторая часть - точно! ;)и чем вас больше, таких фом, которые в простейшие истины не могут врубиться, которые вообще не требуют доказательства, тем лучше
индикатор эквити хирурга ок рисует и на нефти - мазуте (ранее просто не правильно видимо поля заполнял...) - надо просто грамотно поле "Описание" заполнять и все - инструмент вообще - суппер!
https://www.mql5.com/ru/code/8752
тут нашел и правки внес под актуальные обновления МТ 4 (кое какие вроде вносил) - можно смотреть на небольших лотах - у себя проверяю тоже... Работает.
Трал эквити с журнала Леприкон во вложении.
в теории все фигачит ОК - пробовать надо на практике - все инструменты для этого есть
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page225#comment_3220609
пока никаких докупок по тренду портфеля! все усреднения и то не более 5 - естественно против тренда (хода) портфеля! на то они и усреднения!
отчеты - через торговую неделю!
Опубликуйте результаты теста или стейтмент за 2 года хотя бы
ок
через 2 года
;)