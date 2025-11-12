учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 494

Новый комментарий
 

есть в ЛК запросы как торговать спреды и портфели и прочее - если может индикатор не всгда спреда на график и все можно поставить... торгуется так: заходится в позиции по спреду - портфелю и ставится на график индикатор МТ 4 iEquity и далее уже при отображении кривой эквити портфеля на графике одного из символов  - торгуется сам график портфеля -  изначально в лонги и все - вот картика портфеля от лонга:

снизу специально оставил символы и лоты портфеля. это от покупки.

и по графику слева направо - зная максимальные вылеты (волатильность) портфеля - можно входить в позиции. Вход уже на реальном счете или таком же - другом демо -для тестов

слева направо селл портфеля (планирую) не более 5 усреднений - торговать - это касается уже Мани менеджмента.

Далее при пересечении середины линией эквити портфеля уже сохраняется селл. Далее уже переводится роботом трала эквити - в безубыток селл направление портфеля и включается трал

и далее уже смотрим сработку условий купли портфеля.

индикатор эквити во вложении.

Не забываем о  соблюдении лотов их значений при отображении их на индикаторе -это вход на демо.

И теже лоты и на реале при торгах или на другом демо.

Там уже кто как хочет по ММ торговать - пока никаких догонов по движению портфеля - только усреднения при движении против. Далее трал эквити. Пока так.


вход в направление купля как здесь на индикаторе только после перевода селл направление в безубыток. Далее уже трал эквити портфеля направления селл.


купля аналогично. В настоящее время смотрю куда пойдет эквити портфеля и уже при выходе его за уровни -500 или + 500 буду входить в сторону возврата в диапазон. К средней линии.

трал эквити - также во вложении - пока не проверял - этот. Буду проверять.

https://www.mql5.com/ru/code/12354

Equity Tral
Equity Tral
  • www.mql5.com
Это очень удобный и нужный инструмент для тех, кому некогда сидеть за монитором или если вы просто хотите при получении определенной прибыли зафиксировать ее и закрыть все открытые ордера на счете.
Файлы:
Equity_v7.mq4  56 kb
Equity_Trala17.mq4  5 kb
 

вот "портфель" на минималках разминочный состоящий из одного символа

на лимитках - откатки рулез!!!

 
Renat Akhtyamov #:
кросс+мажор против второй пары

Это опять-же торговля кроссом, но с половинным лотом.

 
Vitaly Muzichenko #:

Это опять-же торговля кроссом, но с половинным лотом.

нет

абсолютно не так

это очень сложно обнаружить как должно быть

я показал баланс рынка, но в этой формуле ошибка, досадная ошибка!

хоть и эквити в нуле стоит

казалось бы - все верно и есть подтверждение формулы в деньгах, но нет бл.дь ошибка!

я ее нашел, исправил и все заработало, и каждый день теперь в +

кросс+мажор - соотношение в лотах динамично, весьма

то с одной парой, то с другой

и лот пляшет

 
Renat Akhtyamov #:

нет

абсолютно не так

это очень сложно обнаружить как должно быть

я показал баланс рынка, но в этой формуле ошибка, досадная ошибка!

хоть и эквити в нуле стоит

казалось бы - все верно и есть подтверждение формулы в деньгах, но нет бл.дь ошибка!

я ее нашел, исправил и все заработало

Самоуверенный Ренат. Сам неправильно торгуешь (может и в плюс но криво и странным образом по тс которую только ты и понимаешь) и других в болото тянешь. Лучше бы ты проиграл, так как Стейтмент для подтверждения стратегии должен быть 3 года минимум, а не месяц. 
 
osmo1717 #:
Самоуверенный Ренат. Сам неправильно торгуешь (может и в плюс но криво и странным образом по тс которую только ты и понимаешь) и других в болото тянешь. 

мне ABS без разницы

если вы сливаете, то давайте, давайте ;))))

теперь ваши бабки - мои, не все конечно, но некоторая часть - точно! ;)

и чем вас больше, таких фом, которые в простейшие истины не могут врубиться, которые вообще не требуют доказательства, тем лучше
 

индикатор эквити хирурга ок рисует и на нефти - мазуте (ранее просто не правильно видимо поля заполнял...)  - надо просто грамотно поле "Описание" заполнять и все - инструмент вообще - суппер!



https://www.mql5.com/ru/code/8752

тут нашел и правки внес под актуальные обновления МТ 4 (кое какие вроде вносил) - можно смотреть на небольших лотах - у себя проверяю тоже... Работает.

Трал эквити с журнала Леприкон во вложении.

Индикатор виртуальной эквити
Индикатор виртуальной эквити
  • www.mql5.com
Индикатор строит линию эквити по данным графических меток.
 
Renat Akhtyamov #:

мне ABS без разницы

если вы сливаете, то давайте, давайте ;))))

теперь ваши бабки - мои, не все конечно, но некоторая часть - точно! ;)

и чем вас больше, таких фом, которые в простейшие истины не могут врубиться, которые вообще не требуют доказательства, тем лучше
Опубликуйте результаты теста или стейтмент за 2 года хотя бы
 

в теории все фигачит ОК - пробовать надо на практике - все инструменты для этого есть

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page225#comment_3220609




пока никаких докупок по тренду портфеля! все усреднения и то не более 5 - естественно против тренда (хода) портфеля! на то они и усреднения!

отчеты  -  через торговую неделю!

Торговля спредами в Meta Trader-е - Входы, выходы - по сигналам индикаторов
Торговля спредами в Meta Trader-е - Входы, выходы - по сигналам индикаторов
  • 2012.10.24
  • Роман
  • www.mql5.com
Ширина канала линии спреда составляет примерно 10-12 долларов при соотношении размеров позиций 0. Либо при достижении линией спреда противоположной границы канала. В зависимости от расположения ценовых линий между собой. Придется вставлять расчет канала спреда и ценовых линий в код советника
 
osmo1717 #:
Опубликуйте результаты теста или стейтмент за 2 года хотя бы

ок

через 2 года

;)

1...487488489490491492493494495496497498499500501...507
Новый комментарий