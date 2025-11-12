учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 491
в контексте темы ветки - кто забыл - напоминаю - по типу илан - торгуются откатки -см. 1 часть... )
потом пошли и переворотки - см. ветвь на форуме "Лавина"
сегодня идеальный вариант для откаток по AUDCAD - всплеск и возврат!
по этой ТС пока полет ОК
честно слово - случайно нарылось :-)
это фунт поверх киви - можете воспользоваться и аккуратно торговать, когда разваливаются в разные стороны от bbands
спс на пересечении линий индикатора закрываю!
тесты идут!!!!
очень маленький стейт
можно по крупнее, ничего не видно
Нажмите на него... )
торговля сходов после развалов...)
с усреднением! )
Торговля кроссом GBPNZD.
Ну да, это серьёзный подход.
см жур Лепрекон во вложении
да.
см все ссылки
да