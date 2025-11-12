учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 491

в контексте темы ветки - кто забыл  - напоминаю - по типу илан - торгуются откатки -см. 1 часть...  )

потом пошли и переворотки - см. ветвь на форуме "Лавина"

сегодня  идеальный вариант для откаток по AUDCAD -  всплеск и возврат!



по этой ТС пока полет ОК


 
Maxim Kuznetsov #:

честно слово - случайно нарылось :-)

это фунт поверх киви  - можете воспользоваться и аккуратно торговать, когда разваливаются в разные стороны от bbands

спс на пересечении линий индикатора закрываю!


 

тесты идут!!!!


https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page237#comment_3220722


как торговать



в помощь - Хирургу спасибооооооо!

https://www.mql5.com/ru/code/8752

Торговля спредами в Meta Trader-е - Попробуйте создать скрипт синтетического графика спреда между двумя товарами.
Во вторых на полноценном графике в отличии от индикатора можно свечные разворотные модели наблюдать. Смысл свечных моделей на спредах ничуть не хуже чем на обычных графиках. отображающий в индикаторном окне свечной график спреда
 
Roman Shiredchenko #:

очень маленький стейт

можно по крупнее, ничего не видно

 
Renat Akhtyamov #:

Нажмите на него... )


 
Renat Akhtyamov #:

торговля сходов после развалов...)

с усреднением! )

 
Roman Shiredchenko #:

торговля сходов после развалов...)

с усреднением! )

Торговля кроссом GBPNZD.

Ну да, это серьёзный подход.

 

см жур Лепрекон во вложении


 
Vitaly Muzichenko #:

да.

см все ссылки


 
Vitaly Muzichenko #:

да


