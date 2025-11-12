учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 488
см. "кочерга"
и быстрого слива депозита. Вы даже не успеете снять первоначальный депозит до того, как он будет полностью слит. Риск огромный, а профит - 4 копейки.
честно слово - случайно нарылось :-)
это фунт поверх киви - можете воспользоваться и аккуратно торговать, когда разваливаются в разные стороны от bbands
в тестере получается )
построил синтетик - может вообще можно в отбой на М1 торговать... или лимитками вообще сразу в две стороны... или по конверту в отбой по Envelopes.
спред через доллар.
слева внизу
Не смешно, это обычный кросс, который построен до вашего рождения :)
смешно - такой кросс так торговать не поможет... )
надо в реале торговать и смотреть
плюс настоящий арбитраж ) синтетик этот через доллар GBPUSD-NZDUSD торговать с GBPNZD - обычный кросс.
Торговля расхождений для вас.... )
Если даже и получится, то потом ДЦ с большой вероятностью аннулирует эти сделки как совершенные по нерыночным котировкам.
Еще не исключено что шпильки эти фантомные, т.е. получены из-за ошибок в датафиде.
GBPNZD имеет конский спред. Плюс спред по фунту. Итого накладные расходы такого арбитража будут очень велики.
Вообще идея торговать арбитраж между реальным кроссом и синтетическим не нова, но успешного развития не получила.