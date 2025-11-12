учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 488

Нееее - не знаком....
 
Vitaly Muzichenko #:

и быстрого слива депозита. Вы даже не успеете снять первоначальный депозит до того, как он будет полностью слит. Риск огромный, а профит - 4 копейки.

Спреды готовятся к торгам....
Тут варики для усреднений...

Петля Мёбиуса. - Зачем делать секрет из Грааля?
  • 2024.12.11
  • Aphanas
  • www.mql5.com
Там вам расскажут что и как нужно делать для извлечения прибыли. научат искать торговые ситуации и отрабатывать их с максимальной эффективностью. как выпутываться из таких ситуаций работая с ногами. Квазистационарный синтетик построить можно с помощью хитрых приемов
 

честно слово - случайно нарылось :-)

это фунт поверх киви  - можете воспользоваться и аккуратно торговать, когда разваливаются в разные стороны от bbands

 
Maxim Kuznetsov #:

О! Спс - у сеья посмотрю...
 

в тестере получается )


 
Maxim Kuznetsov #:

построил синтетик - может вообще можно в отбой на М1 торговать... или лимитками вообще сразу в две стороны... или по конверту в отбой по Envelopes.

спред через доллар.


слева внизу


 
Roman Shiredchenko #:

Не смешно, это обычный кросс, который построен до вашего рождения :)

 
Vitaly Muzichenko #:

Не совсем.... брокет фильтрует котиры... перед подачей хомякам...
Надо в реале торговать и смотреть. Видите шпильки вниз в центре графика... может их лимитками получится брать.

Тут вход на двух символах. Вам для информации... )

Учитесь готовить кошек - они вкусные и вы их полюбите... )

Это не одно и тоже.

Можете добавить по вкусу еще один символ... )


 
Vitaly Muzichenko #:

смешно - такой кросс так торговать не поможет... )

надо в реале торговать и смотреть 


плюс настоящий арбитраж ) синтетик этот через доллар GBPUSD-NZDUSD торговать с GBPNZD - обычный кросс. 

Торговля расхождений для вас.... ) 

 
Надо в реале торговать и смотреть. Видите шпильки вниз в центре графика... может их лимитками получится брать.

Если даже и получится, то потом ДЦ с большой вероятностью аннулирует эти сделки как совершенные по нерыночным котировкам.
Еще не исключено что шпильки эти фантомные, т.е. получены из-за ошибок в датафиде.

плюс настоящий арбитраж ) синтетик этот через доллар GBPUSD-NZDUSD торговать с GBPNZD - обычный кросс. 

GBPNZD имеет конский спред. Плюс спред по фунту. Итого накладные расходы такого арбитража будут очень велики.

Вообще идея торговать арбитраж между реальным кроссом и синтетическим не нова, но успешного развития не получила.

