Renat Akhtyamov #:

начинается все с того, что если поменять дату/время начала расчета, то сигналы по раздвижке могут быть другие, т.е. перевернуты, как не странно

явно какая то стремная ошибка, надо вопрос решить

как я уже неоднократно писал на форуме, только в треугольнике эта беда отсутствует

вот и читай, ветка эта еще жива и в перечне пока что, на форуме

почерпни оттуда, написано там мной много

то есть основа парного (якобы) трейдинга не две ноги, а три

https://www.mql5.com/ru/forum/448777


Renat Akhtyamov #:

Я почитаю - Вам напишу....

На счет  сдвига по времени вопрос  там решен - через МА их разность через быструю и медленную МА символа спреда.... т.е. там приводится в единую систему координат разбежки если они выполнены через  разность  МА 1 И МА 2. 
 
Roman Shiredchenko #:

Я почитаю - Вам напишу....

Да, все вопросы как всегда решены и выходы найдены, но все продолжают сливать и сидеть без денег.

Изумительно! 

Как начали искать 15 лет назад, так до сих пор и ищут, хотя 15 лет назад уже нашли.

Что ищется сейчас, если уже найдено?

 
Vitaly Muzichenko #:

Там разбержки по времени если начинать в разное время сравнивать - то они возможно будут разными... типа в противофазе...
Например если на текущую дату смотреть.
Так вот там как ранее ещё Ренат и другие делали - например  неделю назад если делать точку отсчета разбежек то например первый символ находиться будет снизу  вторго  на сегодняшний день.

А если разбежки смотреть месяц назад - то первый символ будет или может находиться  выше ) второго на тек дату.... )

В общем как то так... это все есть в ветвях. На самом деле можно провести  синхронизацию с данными Рената.
И продолжить изыскания....
По торгам  и всех разные результаты. ...

Сейчас ищется формула по которой график трехножного спреда -  его эквити - имеет уклон вверх - градусов 30 - 40 )

Предлагаю продолжить обсуждение в этой ветке....



Ключевое от Леонида в ветви торговли спредами то чтобы сравнивать разбежки
В одной плоскости и без рассогласований и были взяты именно разности МА1 - МА 2 каждого символа спреда.

Также согласовывает т.н. синус. Я картинки тоже выложу в ветвь Петля мёбиуса могу.

Там на трехножном спреде рисуется  синус на м30. На демо.
Тоже там понятно как его торговать снизу ватерлинии лонг. Сверху - селл

Как начали искать 15 лет назад, так до сих пор и ищут, хотя 15 лет назад уже нашли. - я пока не нашел... ищу...

вот тройничек от лонга на демо - его можно торговать сверху - селл. Снизу ватерлинии - лонг


роем по типу этих тройничков - торговать их зная размах колебаний - по типу возврата в диапазон

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page170#comment_3220059

я к тому что время старта - начала отсмотра разбежек при таком подходе по сути - становится не важным.

Т.е. когда не приводятся символы спреда в единую "нулевую" "единичную" точку отсчета для сравнения и торговли их разбежек.

А когда уже через разность каждого символа МА 1 и МА 2 уже сравниваются и все...

далее уже торгутся их схлопы.

Без торговли "расхлопов". Т.е. классическая трактовка - разбежались выше дельты - значит - входим в направлении схлопа. Т.к их разлет  известен. И нет трендов в таком синтетике.

Не обязательно 3 символа - можно и 5 так торговать. Вот смотрим варики и выбираем динамические коэфф каждого символа спреда - в общем все по классике.

Просто по сути настройка на торги и все....

по сути новое прочтение классики

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page170

ну и расчеты коэфф  объемы тоже по классике - от АТР от цены тика и т.д. - все по классике
все по классике по типу флетовой торговли, только уже мультивалютного (индексного - товарного) портфеля:

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page148#comment_3219834


вот тоже можно автоматизировать на  МТ 4

попробуйте сделать в индикаторе *Инд_2 - небольшой блок виртуальных сделок - чтобы там вёлся подсчёт пунктов, типа заработанных на расхождении и схождении...

былобы Интересно посмотреть результат в 15 минутках, за 13000 баров, к примеру :) и гистограммку исходов каждого схождения... для подсчёта ММ :)


вот и рецикл от Хрена можно подключать и смотреть - я еще не подключал и не смотрел

(для проверки) мультивалютного

по сути вот сделать флет по ст портфельная торговля и торговать флет

можно на д емо создать эквити этого портфеля - и торговать на реале отбойки внутрь диапазона.

https://www.mql5.com/ru/articles/2646  

Портфельная торговля в MetaTrader 4

понятно что потом все тоже самое и в роботе и на индикаторах МТ  5   отобразить и торговать

Roman Shiredchenko #:

по сути вот сделать флет по ст портфельная торговля и торговать флет

можно на д емо создать эквити этого портфеля - и торговать на реале отбойки внутрь диапазона.

https://www.mql5.com/ru/articles/2646  

Портфельная торговля в MetaTrader 4

понятно что потом все тоже самое и в роботе и на индикаторах МТ  5   отобразить и торговать

Нельзя флэт торговать. Форекс - трендовый рынок! (Как и все финансовые рынки). Вы попробуйте акции Nvidia например или доллар/рубль во флэте поторговать.
 
osmo1717 #:
Нельзя флэт торговать. Форекс - трендовый рынок! (Как и все финансовые рынки). Вы попробуйте акции Nvidia например или доллар/рубль во флэте поторговать.
)
Можно и расхлопы торговать... )
Кто же против - то.... кто что настроит для себя то и торговать можно....
Если расхлопы - ЗНАЧИТ - БУДЕМ ТОРГОВАТЬ РАСХЛОПЫ!!! )  только - ЗА!
Файлы:
Screenshot_20250201_225944.jpg  227 kb
 
osmo1717 #:
Нельзя флэт торговать. Форекс - трендовый рынок! (Как и все финансовые рынки). Вы попробуйте акции Nvidia например или доллар/рубль во флэте поторговать.
Если её притушить чем то подобным - то будет флет... )
