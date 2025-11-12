учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 493
начинается все с того, что если поменять дату/время начала расчета, то сигналы по раздвижке могут быть другие, т.е. перевернуты, как не странно
явно какая то стремная ошибка, надо вопрос решить
как я уже неоднократно писал на форуме, только в треугольнике эта беда отсутствует
вот и читай, ветка эта еще жива и в перечне пока что, на форуме
почерпни оттуда, написано там мной много
то есть основа парного (якобы) трейдинга не две ноги, а три
https://www.mql5.com/ru/forum/448777
Да, все вопросы как всегда решены и выходы найдены, но все продолжают сливать и сидеть без денег.
Изумительно!
Как начали искать 15 лет назад, так до сих пор и ищут, хотя 15 лет назад уже нашли.
Что ищется сейчас, если уже найдено?
Как начали искать 15 лет назад, так до сих пор и ищут, хотя 15 лет назад уже нашли. - я пока не нашел... ищу...
вот тройничек от лонга на демо - его можно торговать сверху - селл. Снизу ватерлинии - лонг
роем по типу этих тройничков - торговать их зная размах колебаний - по типу возврата в диапазон
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page170#comment_3220059
я к тому что время старта - начала отсмотра разбежек при таком подходе по сути - становится не важным.
Т.е. когда не приводятся символы спреда в единую "нулевую" "единичную" точку отсчета для сравнения и торговли их разбежек.
А когда уже через разность каждого символа МА 1 и МА 2 уже сравниваются и все...
далее уже торгутся их схлопы.
Без торговли "расхлопов". Т.е. классическая трактовка - разбежались выше дельты - значит - входим в направлении схлопа. Т.к их разлет известен. И нет трендов в таком синтетике.
Не обязательно 3 символа - можно и 5 так торговать. Вот смотрим варики и выбираем динамические коэфф каждого символа спреда - в общем все по классике.
Просто по сути настройка на торги и все....
по сути новое прочтение классики
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page170ну и расчеты коэфф объемы тоже по классике - от АТР от цены тика и т.д. - все по классике
все по классике по типу флетовой торговли, только уже мультивалютного (индексного - товарного) портфеля:
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page148#comment_3219834
вот тоже можно автоматизировать на МТ 4
попробуйте сделать в индикаторе *Инд_2 - небольшой блок виртуальных сделок - чтобы там вёлся подсчёт пунктов, типа заработанных на расхождении и схождении...
былобы Интересно посмотреть результат в 15 минутках, за 13000 баров, к примеру :) и гистограммку исходов каждого схождения... для подсчёта ММ :)
вот и рецикл от Хрена можно подключать и смотреть - я еще не подключал и не смотрел
(для проверки) мультивалютного
по сути вот сделать флет по ст портфельная торговля и торговать флет
можно на д емо создать эквити этого портфеля - и торговать на реале отбойки внутрь диапазона.
https://www.mql5.com/ru/articles/2646Портфельная торговля в MetaTrader 4
понятно что потом все тоже самое и в роботе и на индикаторах МТ 5 отобразить и торговать
Нельзя флэт торговать. Форекс - трендовый рынок! (Как и все финансовые рынки). Вы попробуйте акции Nvidia например или доллар/рубль во флэте поторговать.
Нельзя флэт торговать. Форекс - трендовый рынок! (Как и все финансовые рынки). Вы попробуйте акции Nvidia например или доллар/рубль во флэте поторговать.