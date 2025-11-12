учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 489
Итого накладные расходы такого арбитража будут очень велики.
да я знаю - там "маркетосы" и "умельцы" все выгребают....
спс
...между реальным кроссом и синтетическим не нова, но успешного развития не получила.
спс. Примерно знаю... можно хоть график глянуть....
Опять же тут варики дальше можно смортеть - типа акция - фьюч и т.д.... )
построил синтетик - может вообще можно в отбой на М1 торговать... или лимитками вообще сразу в две стороны... или по конверту в отбой по Envelopes.
спред через доллар.
слева внизу
:-)
рекомендация "торговать когда разваливаются в разные стороны от bbands" и "построил синтетик" - очень разные вещи ;-)
в первом случае - торговля на двух инструментах по относительным отклонениям, во втором торговля на одном инструменте который = абсолютная разница котировок.
спс.
я это знаю - просто так начал смотреть.... )
:-)
не покидает мысля захода - сразу бАхать селлы и баи и отдельно выводить направления в профит.... )
по типу этого - настраиваю....
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page248#comment_3220839
вот еще одна трактовка с принятием лосса:
вот для инф-ии смотрю и понимание есть - пока этот прямой арбитраж не торговал - это демо счет - но на GBPUSD-NZDUSD и GBPNZD - в конце вообще видно по свечам - что возможен арбитраж... )
даже на обычных счетах, типа не кукл тоже может атбитражить... надо на реале затестить на минималках... там комиссия своп и прочие расходы....
Роман, у тебя какой-то баг в расчетах синтетика. Смотри реальный кросс в максимуме показывает 2.25 в то время как синтетик всего-лишь 1.69
Разница колоссальная.
пока тестерно... )
выхожу на новый уровень тяни - толкая - в баях селлы в селлах - баи... )
главное тут наличие в многоножном спреде - свойства - возвратности.... пока тест на кроссе...
по сути тут и илан откатный и мартышка переворотная: лоты по переворотке лавины - мартышки!!!