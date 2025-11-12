учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 489

Итого накладные расходы такого арбитража будут очень велики.

Итого накладные расходы такого арбитража будут очень велики. )

да я знаю - там "маркетосы" и "умельцы"  все выгребают.... 

спс

 
...между реальным кроссом и синтетическим не нова, но успешного развития не получила.

спс. Примерно знаю... можно хоть график глянуть....

Опять же тут варики дальше можно смортеть - типа акция - фьюч и т.д.... ) 

 
построил синтетик - может вообще можно в отбой на М1 торговать... или лимитками вообще сразу в две стороны... или по конверту в отбой по Envelopes.

спред через доллар.


слева внизу


:-)

рекомендация "торговать когда разваливаются в разные стороны от bbands" и "построил синтетик" - очень разные вещи ;-)

в первом случае - торговля на двух инструментах по относительным отклонениям, во втором торговля на одном инструменте который = абсолютная разница котировок. 

 
рекомендация "торговать когда разваливаются в разные стороны от bbands" и "построил синтетик" - очень разные вещи ;-)

спс.

я это знаю - просто так начал смотреть.... )

 
:-)

рекомендация "торговать когда разваливаются в разные стороны от bbands" и "построил синтетик" - очень разные вещи ;-)

в первом случае - торговля на двух инструментах по относительным отклонениям, во втором торговля на одном инструменте который = абсолютная разница котировок. 

не покидает мысля захода - сразу бАхать селлы и баи и отдельно выводить направления в профит.... )

по типу этого - настраиваю....

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page248#comment_3220839

вот еще одна трактовка с принятием лосса: 


Торговля спредами в Meta Trader-е - Задача - построить квазистационарный синтетик
сейчас пока что даже формулы составить не могу и помощь приходит только в виде индикаторов. тогда получается что умножение дает более быстрый способ получения или что оно дает. Но пока что интересно хотя бы как составить формулу допустим вот этого графика
 

вот для инф-ии смотрю и понимание есть - пока этот прямой арбитраж не торговал - это демо счет - но на GBPUSD-NZDUSD и GBPNZD - в конце вообще видно по свечам - что возможен арбитраж... )

даже на обычных счетах, типа не кукл тоже может атбитражить... надо на реале затестить на минималках... там комиссия своп и прочие расходы....


 
вот для инф-ии смотрю и понимание есть - пока этот прямой арбитраж не торговал - это демо счет - но на GBPUSD-NZDUSD и GBPNZD - в конце вообще видно по свечам - что возможен арбитраж... )

Роман, у тебя какой-то баг в расчетах синтетика. Смотри реальный кросс в максимуме показывает 2.25 в то время как синтетик всего-лишь 1.69
Разница колоссальная.

 
Роман, у тебя какой-то баг в расчетах синтетика. Смотри реальный кросс в максимуме показывает 2.25 в то время как синтетик всего-лишь 1.69
Разница колоссальная.

да. спс. я  тоже внимание обратил... надо проект проверить.... реализовано через сервисы...
 

пока тестерно... )

выхожу на новый уровень тяни - толкая - в баях селлы в селлах - баи... )

главное тут наличие в многоножном спреде - свойства - возвратности.... пока тест на кроссе...

по сути тут и илан откатный и мартышка переворотная: лоты по переворотке лавины - мартышки!!!


 
Мнение - что сначала формируется торговая идея - так называемый подход торговый - уже потом реализация в схемах рисунках и коде....
Потом тесты и оптимизация и подбор значений параметров на определенное время....

Кому интересно - см. Ральф Винс Разработка тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера.
