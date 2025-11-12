учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 487
Ой, нормально
А где это, как посмотреть?
написал в ЛК
мог говорить. И пришел как-то к этой подруге(П) бойфренд (Б)на предмет
заняться любовью. Естественно в отсутсвие законного мужа этой подруги.
Б: Так мол и так, дорогая, давай-ка с удовольствием потрахаемся.
П: Не могу, блин, попугай, сволочь, потом все мужу рассказывает!
Б: А мы ему на клетку простыню накинем, и он нихрена видеть не будет!
Сказано - сделано. Попугай сидит в клетке под простыней.
Тут бойфренд предлагает попробовать экзотики:
Б: Дорогая, стань пожалста раком у окна, а я на люстре раскачаюсь
и с прыжка войду в тебя сзади!
П: О-о-о! Дорогой конечно,конечно...
Дикий вопль из клетки, накрытой простыней:
ОТРЕЖЬТЕ МНЕ ЯЗЫК, НО Я ДОЛЖЕН ЭТО ВИДЕТЬ!!!!!!!!!!
усреднение - выход в профит строго по ТС:
под Новый Год могу описание ТС сделать - в коде выкладывать не буду.
тонкие настройки ТС продолжаются - из ее названия робота - понятен торговый подход.
Выставляю других роботов.
что значит великая сила усреднения!!!
за месяц
и быстрого слива депозита. Вы даже не успеете снять первоначальный депозит до того, как он будет полностью слит. Риск огромный, а профит - 4 копейки.
усреднения тоже надо продумывать..
по крайней мере:
1) дистанция между усредняющими позициями должна быть хотя-бы больше спреда,
2) каждый новый долив (усреднение) должен улучшать среднюю позу не менее пары пунктов. Лучше более, но 2 это абсолютный технический минимум. Это при том что долив усложняет-удорожает следующее усреднение. Тут ещё оптимум поискать
и быстрого слива депозита. Вы даже не успеете снять первоначальный депозит до того, как он будет полностью слит. Риск огромный, а профит - 4 копейки.
что значит великая сила усреднения!!!