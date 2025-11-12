учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 487

Renat Akhtyamov #:

Ой, нормально

А где это, как посмотреть?

написал в ЛК

 
Roman Shiredchenko #:
)
В чате. В закрытой группе...
Значит так... Жил у одной подруги попугай,который очень хорошо
мог говорить. И пришел как-то к этой подруге(П) бойфренд (Б)на предмет
заняться любовью. Естественно в отсутсвие законного мужа этой подруги.
Б: Так мол и так, дорогая, давай-ка с удовольствием потрахаемся.
П: Не могу, блин, попугай, сволочь, потом все мужу рассказывает!
Б: А мы ему на клетку простыню накинем, и он нихрена видеть не будет!
Сказано - сделано. Попугай сидит в клетке под простыней.
Тут бойфренд предлагает попробовать экзотики:
Б: Дорогая, стань пожалста раком у окна, а я на люстре раскачаюсь
и с прыжка войду в тебя сзади!
П: О-о-о! Дорогой конечно,конечно...
Дикий вопль из клетки, накрытой простыней:
ОТРЕЖЬТЕ МНЕ ЯЗЫК, НО Я ДОЛЖЕН ЭТО ВИДЕТЬ!!!!!!!!!!
 
mvf358 #:
АНЕГДОТ - баян. Но посыл понятен... )
 
Илан от лонга рулеееез!

Кому параметры нужны в лк могу скинуть... )

Значения.
Файлы:
Screenshot_20241124_063731.jpg  93 kb
 

усреднение - выход в профит строго по ТС:


под Новый Год могу описание ТС сделать - в коде  выкладывать не буду.

тонкие настройки ТС продолжаются - из ее названия робота - понятен торговый подход.

Выставляю других роботов.

 

что значит великая сила усреднения!!!



за месяц


 
Roman Shiredchenko #:

что значит великая сила усреднения!!!

и быстрого слива депозита. Вы даже не успеете снять первоначальный депозит до того, как он будет полностью слит. Риск огромный, а профит - 4 копейки.

 
Roman Shiredchenko #:

что значит великая сила усреднения!!!



за месяц


усреднения тоже надо продумывать..

по крайней мере:

1) дистанция между усредняющими позициями должна быть хотя-бы больше спреда,

2) каждый новый долив (усреднение) должен улучшать среднюю позу не менее пары пунктов. Лучше более, но 2 это абсолютный технический минимум. Это при том что долив усложняет-удорожает следующее усреднение. Тут ещё оптимум поискать

 
Vitaly Muzichenko #:

и быстрого слива депозита. Вы даже не успеете снять первоначальный депозит до того, как он будет полностью слит. Риск огромный, а профит - 4 копейки.

Все зависит от того где заходить и какие объемы входа использовать, а также в каких интервалах работать. Видел человека который не только усреднением, но и депозиты по 5 лет по Мартингейлу пашут. А если заходить в каждую дырку и на 5 минутке, конечно всё сольется. На рынке работают все стратегии и не надо выдумывать и пугать, вопрос в том как вы это сможете реализовать чтоб не сливать. Это уже другой вопрос.
 
Roman Shiredchenko #:

что значит великая сила усреднения!!!

см. "кочерга"
