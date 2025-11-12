учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 495

Renat Akhtyamov #:

ок

через 2 года

;)

Напомнило) улыбнуло)

IMG-20250130-WA0040.jpeg  1517 kb
 
spiderman8811 #:
ага

;)

 

вот тоже ок рисует- свежак


св

 

КРАТКОСРОК НА разбежке селл


 

Пятница! Всем профита!

Входа краткосрок раскиданы!!!! по системе!


обоснование https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page193

leprecon_review_19.zip  8303 kb
 
Roman Shiredchenko #:

Пятница! Всем профита!

Входа краткосрок раскиданы!!!! по системе!


обоснование https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page193

долго искал

эта стратегия называется "статистический арбитраж"

то есть нужно оценить раздвижку

если хочешь доделать как должно быть, читай

https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднеквадратическое_отклонение

ищи на форуме СКО
 
Renat Akhtyamov #:

я это все знаю. спс. сам тут на торгах  с ско постоянно дружу.... )

 
Renat Akhtyamov #:

Ренат -  давай лучше подробнее за тройничек можно в личку..... 

как угол загнуть на 40  гр. взлета эквити тройничка - пятачка - портфеля???? 

 
Renat Akhtyamov #:

вот как раз Ренат в цикле читаю ) про СКО в центре 

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page149#comment_3219842



такой есть? фрагмент кода с виртуальными сделками  или сам робот: 

" попробуйте сделать в индикаторе *Инд_2 - небольшой блок виртуальных сделок - чтобы там вёлся подсчёт пунктов, типа заработанных на расхождении и схождении..."

в общем по усреднялкам все в работе - как циклы плюсовые закроются выложу отчет


флеты рулеееез!!!







