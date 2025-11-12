учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 495
ок
через 2 года
;)
Напомнило) улыбнуло)
ага
;)
вот тоже ок рисует- свежак
св
КРАТКОСРОК НА разбежке селл
Пятница! Всем профита!
Входа краткосрок раскиданы!!!! по системе!
обоснование https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page193
Пятница! Всем профита!
Входа краткосрок раскиданы!!!! по системе!
обоснование https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page193
долго искал
эта стратегия называется "статистический арбитраж"
то есть нужно оценить раздвижку
если хочешь доделать как должно быть, читай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднеквадратическое_отклонениеищи на форуме СКО
я это все знаю. спс. сам тут на торгах с ско постоянно дружу.... )
Ренат - давай лучше подробнее за тройничек можно в личку.....
как угол загнуть на 40 гр. взлета эквити тройничка - пятачка - портфеля????
вот как раз Ренат в цикле читаю ) про СКО в центре
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page149#comment_3219842
такой есть? фрагмент кода с виртуальными сделками или сам робот:
" попробуйте сделать в индикаторе *Инд_2 - небольшой блок виртуальных сделок - чтобы там вёлся подсчёт пунктов, типа заработанных на расхождении и схождении..."
в общем по усреднялкам все в работе - как циклы плюсовые закроются выложу отчет
флеты рулеееез!!!