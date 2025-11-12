учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 504

вот пример на audusd-usdcad реверс


главное что совпадает график пользовательского символа - справа цифры и индикатора справа красным цв по ценам открытия

тесты робота веду пока по индикатору



 

вот они какие откатки тестовые на одиночках скоро все тоже самое на портфелях компенсационных! где вероятности отката выше!!!!


 

по сути вот такой откатный торговый подход эксплуатируется!

Илан на портфелях творит чудеса!!!

https://www.mql5.com/ru/code/20612

следом пойдут переворотки типа этих!!!

https://www.mql5.com/ru/code/22561

и этих

https://www.mql5.com/ru/code/45478

Усредняющий советник по индикатору RSI
Советник открывает ордера по сигналам индикатора RSI с усреднением.
 

тестирование усреднялок по типу илан ок идет -  продаются выкупаются ОК спреды  на расхождениях!!!


 

ВОТ закономерность вот илан на МТ5 совмещу - тут выложу итоги....

Скальперский советник Ilan 3.0 Ai с машинным обучением
Помните советник Ilan 1.6 Dymanic? Попробуем улучшить его с помощью машинного обучения! Реанимируем старую разработку в статье и добавляем машинное обучение с Q-таблицей. По шагам.
 

пока ТС рисуется понятной - вопрос в другом дадут ли вытащить так оттуда...)

что будет ок рисоваться после эмуляций обязательно сообщу тут

 

усреднялки на двух символах!!! Зеленым цветом индикатор повышающийся это виртуальное эквити!!!!

рулят!!!


 

усреднение где то в профит где- то в лосс на экране видно - главное что итоговый профит - переворотка - флет если то ок!!!!!




 

когда болтанка идет ок то возвратка и на одном символе  - рулез! тесты идут и тесты ок

 

расторговывание откатных фишек! возвратки рулёёёз!!!!  SMA 100 возврат EURUSD!

тестирование на демо потом реал!


портфельная торговля на трех символах ок! расторговывание и тесты на демо!


закрытые серии в профит слева вверху в таблице подсвечены зеленым! 

