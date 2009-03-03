Перед тем как установить индикатор, создайте на графике хотя бы одну вертикальную линию со следующими параметрами:

Положение линии openN (где N - порядковый номер пакета) задаёт время открытия пакета. В описании линии указываются валютные пары через пробел (EURUSD+ GBPUSD-). "На хвост" символу может дописываться размер лота (EURUSD+1 GBPUSD-0.7). Если размер лота не дописан, применяется лот по умолчанию. Количество символов в пакетах произвольное и ограничено длиной строки. Линии с именем closeN обозначают время закрытия пакета. Количество линий может быть произвольным.

Индикатор предназначен для исследования портфелей и мультивалютных стратегий.

16.03.09 - добавлен параметр Use_M1, который даёт возможность задавать более точно время открытия позиций - индикатор обращается к минуткам. Таким образом, при переключении ТФ не будет меняться цена открытия у объявленных позиций, тогда как без этого параметра время округляется до времени открытия бара текущего ТФ (может измениться и цена).

27.03.09 - добавлены параметры Use_MM и Show_Info. Money Management позволяет вместо фиксированного лота использовать часть от накопленных средств. Проверки на достаток свободных средств пока нет! Параметр Deposit нужен для отправной точки в расчёте размера первого лота при использовании ММ. Дополнительная информация включает в себя значение максимальной просадки и фактор востановления.

25.04.09 - ведётся расчёт абсолютной, максимальной и относительной просадки.

01.06.09 - существенные изменения:

1. Теперь используются только два типа линий (openN и closeN), а тип операции задается знаком "+/-". 2. Можно задать пакет по умолчанию, в результате чего при отсутствии описания к линии будет применятся именно он. 3. Красный цвет линии означает, что все позиции пакета будут иметь противоположный тип (реверс пакета). Любой другой цвет кроме красного (Red) на позиции не влияет.

18.06.09 - исправлен расчёт фактора востановления и изменено место установки знака типа операции в перечне символов (для универсальности - можно использовать не только на форексе)

06.10.09 - новая концепция индикатора:



Позиции в индикаторе задаются только с помощью трендовых линий определенного цвета на графике инструмента.

Пустая строка описания линии заполняется автоматически, или пакетом по умолчанию (Default_Symbols) или текущим символом.

Положение линии определяет время открытия и закрытия пакета. Осуществляется автоматическая привязка линии к ценам открытия/закрытия свечей.

Автоматическая привязка действует в тех случаях, когда текущий инструмент присутствует в описании линии.

Самостоятельно менять название линии не обязательно. За исключением случаев, когда необходимо указать точную цену входа/выхода из позиции.

Тогда в названии линии следует внести следующие изменения. Добавить строку вида "[-100,150]", где -100 коррекция входа, 150 - выхода.

Таким образом цена открытия и закрытия позиции будет скорректирована на эту величину.

Для того чтобы эмулировать частичное закрытие позиции, нужно совместить конец одной трендовой линии с началом другой.

Причём у новой позиции, помимо уменьшения объёма, следует вычесть спред. Для этого в название линии достаточно добавить символ "$".

Параметр Auto_Symbol - описание всех трендовых линий меняется автоматически. Происходит слежение за инструментом и направлением. Исход сделки определяется лишь цветом линии (красный - лосс, синий - профит).

Цвет трендовых линий, которые воспринимаются индикатором, задан в параметрах. Есть возможность задействовать две пары цветов для двух стратегий.







Пример графического построения