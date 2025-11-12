учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 501

на одном символе на разбежках с усреднением

 

хлопок надо проверить в продажу - ключевое тут - "селянин" ) 



провести актуализацию на текущую дату и жахать!!!   )

Торговля спредами в Meta Trader-е - Абсолютный курс - это то, вокруг чего вращаются все остальные
Вот лишь некоторые из предполагаемых входов Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. долгосрочное снижение ниже представлен график усредненных 3-5-10-ти летних сезонных тенденций Примерно до середины мая ожидается сезонное снижение хлопковых цен
 
хлопок надо проверить в продажу - ключевое тут - "селянин" ) 

провести актуализацию на текущую дату и жахать!!!   )

Судя по графику там и весь июнь хлопок падал. Но данные 2001-го года?
24 года минуло, возможно исчезла уже сезонность если вообще существовала.

 
Судя по графику там и весь июнь хлопок падал. Но данные 2001-го года?
24 года минуло, возможно исчезла уже сезонность если вообще существовала.

Последние несколько лет усиливается засуха, так что на прошлые данные ориентироваться нельзя.

 
Судя по графику там и весь июнь хлопок падал. Но данные 2001-го года?
24 года минуло, возможно исчезла уже сезонность если вообще существовала.

надо провести актуализацию

данные 12 года - это минус 10 лет

12 лет минуло...

 
Последние несколько лет усиливается засуха, так что на прошлые данные ориентироваться нельзя.

да. надо провести актуализацию

 
Судя по графику там и весь июнь хлопок падал. Но данные 2001-го года?
24 года минуло, возможно исчезла уже сезонность если вообще существовала.

Последние несколько лет усиливается засуха, так что на прошлые данные ориентироваться нельзя.

есть почти все инструменты для проведения актуализации - на МТ 5 индикатор спредов пишу еще...

вот для МТ4

https://www.mql5.com/ru/code/10884

Ind Seasonal Trade
Индикатор сезонной торговли спреда или одиночного инструмента с дробными или целыми, равными или не равными объёмами.
 

на зерновых тройка без сезонки краткосрок - жду выход в профит


 

ваяю тройки через сервисы - продолжаю тестить и усреднять!!!

 
ваяю тройки через сервисы - продолжаю тестить и усреднять!!!

виндовс активируй !

не позорься скринами с недопираченным :-)

