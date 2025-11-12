учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 501
на одном символе на разбежках с усреднением
хлопок надо проверить в продажу - ключевое тут - "селянин" )
провести актуализацию на текущую дату и жахать!!! )
Судя по графику там и весь июнь хлопок падал. Но данные 2001-го года?
24 года минуло, возможно исчезла уже сезонность если вообще существовала.
Последние несколько лет усиливается засуха, так что на прошлые данные ориентироваться нельзя.
надо провести актуализацию
данные 12 года - это минус 10 лет
12 лет минуло...
да. надо провести актуализацию
есть почти все инструменты для проведения актуализации - на МТ 5 индикатор спредов пишу еще...
вот для МТ4
https://www.mql5.com/ru/code/10884
на зерновых тройка без сезонки краткосрок - жду выход в профит
ваяю тройки через сервисы - продолжаю тестить и усреднять!!!
виндовс активируй !
не позорься скринами с недопираченным :-)