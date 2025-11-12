учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 499
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ээээх! резвая лимитная тройка!!! )
Навеяло. )))
Роман, какой у тебя средний выигрыш в 4-х или 5-значных пунктах? Вижу в отчете 4.87, но там же еще мартин работает.
Вопрос к тому что если это еще демо, то на реале от этой цифры нужно будет вычесть нн-ую сумму на проскальзывание,
реквоты, и прочие прелести.
ээээх! резвая лимитная тройка!!! )
фигачит так фигачит!!! )
закрыл сам позы и терминал перезагрузил!!!
свечу секретные параметры - робота не дам - по названию параметров все понятно!
закрылся - не все еще индики вкурили...) что отобразить вверх надо...)
какой у тебя средний выигрыш в 4-х или 5-значных пунктах? Вижу в отчете 4.87, но там же еще мартин работает.
Вопрос к тому что если это еще демо, то на реале от этой цифры нужно будет вычесть нн-ую сумму на проскальзывание,
реквоты, и прочие прелести.
спс за картинку - суппер!
реал
тут по сути расчет один - если на обоюдоострых иланах ) счет вверх ползет - то уже ОК и просадка около 10% от баланса по эквити всегда и не более - то вообще суппер!!!
Не программисту понятного мало.
да там индики закрытие не нарисовали вверх на картинке.
Виртуального эквити индики не нарисовали вверх закрытие а оно было....
посмотрю потом их - переустановлю.
не знаю причины
Не программисту понятного мало.
по внеш переменным - если интересно - вон любой илан тут с коде базы откройте- там все одно и тоже и тут в моем роботе по сути тоже....
реал
Тогда вопросов нет. ))) Удачи!
Тогда вопросов нет. ))) Удачи!
СПС!
Иланы - рулез!!! А портфельные иланы - вообще круть!!! Позже тут представлю. Пока идет настройка...
Ээээх!!! ОДинарочки ок пошли рисоват ь на двунаправленном илане на лимитках!!!
снизу эквити каждой пары
audcad
AUDNZD
палю настройки повторно у всех одинаковы! По названию робота понятен принцип его работы!
селяни - братцы! Что то старой гвардии совсем походу не осталось! Илановодов!!! )
плавный рост признак мастерства! )
селяни - братцы! Что то старой гвардии совсем походу не осталось! Илановодов!!! )
плавный рост признак мастерства! )
Остались конечно, но без депозитов.
Это всё работает, пока не пойдёт больший безоткатный движ, а их за последние 2 недели было уже два.