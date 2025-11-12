учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 499

Roman Shiredchenko #:

ээээх! резвая лимитная тройка!!! )

Навеяло. )))

Роман, какой у тебя средний выигрыш в 4-х или 5-значных пунктах? Вижу в отчете 4.87, но там же еще мартин работает.
Вопрос к тому что если это еще демо, то на реале от этой цифры нужно будет вычесть нн-ую сумму на проскальзывание, 
реквоты, и прочие прелести.

 
фигачит так фигачит!!! )

закрыл сам позы и терминал перезагрузил!!!

свечу секретные параметры  - робота не дам - по названию параметров все понятно!



закрылся  - не все еще индики вкурили...) что отобразить вверх надо...)

Не программисту понятного мало.
 
Grigori.S.B #:
спс за картинку - суппер!

реал

тут по сути расчет один - если на обоюдоострых иланах ) счет вверх ползет - то уже ОК и просадка около 10% от баланса по эквити всегда и не более - то вообще суппер!!!

 
mvf358 #:
да там индики закрытие не нарисовали вверх на картинке.

Виртуального эквити индики не нарисовали вверх закрытие а оно было....

посмотрю потом их - переустановлю. 

не знаю причины

 
mvf358 #:
по внеш переменным - если интересно - вон любой илан тут с коде базы откройте- там все одно и тоже и тут в моем роботе по сути тоже....

 
Roman Shiredchenko #:

реал

Тогда вопросов нет. ))) Удачи!

 
Grigori.S.B #:

СПС!

Иланы  - рулез!!! А портфельные иланы - вообще круть!!! Позже тут представлю. Пока идет настройка...



 

Ээээх!!! ОДинарочки ок пошли рисоват ь   на двунаправленном илане на лимитках!!!

снизу эквити каждой пары


audcad


AUDNZD


палю настройки повторно у всех одинаковы! По названию робота понятен принцип его работы!


 

селяни - братцы! Что то старой гвардии совсем походу не осталось! Илановодов!!! )

плавный рост  признак мастерства! )


 
Roman Shiredchenko #:

селяни - братцы! Что то старой гвардии совсем походу не осталось! Илановодов!!! )

плавный рост  признак мастерства! )

Остались конечно, но без депозитов.

Это всё работает, пока не пойдёт больший безоткатный движ, а их за последние 2 недели было уже два.

