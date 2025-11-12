учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 490
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тестовый ковер плетется исправно... )
в продолжение поста: https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page477#comment_54105446
в одной логике робота (хэджера) делать и переворотку (по типу Лавины - тут ветвь) и усреднялку (по типу Илана) с разными и условиями входов и лотами и шагами и коэффами - они типа будут друг друга страховать и делать на разных символах к примеру: варианты как эти символы не взаимосвязаны для торгов (просто можно процент лосса брать если выше то закрывать), так и связаны - по сути синтетик - индекс - спред - кому как нравится торговать.... конечно лучше оптимизировать все на МТ5. Символы синтетика и их количество можно задавать во внешних параметрах - а можно и их сделать под оптимизатор!!!т.е. сразу такую мультисимвольную корзину делать переворотно - усреднительную....
и выставлять на торги!!!! вот это будет интересно!!!! связки такие торговать!
старт 2025 с минималок.... )
ПО подобию с CHFJPY - GBPNZD!
честно слово - случайно нарылось :-)
это фунт поверх киви - можете воспользоваться и аккуратно торговать, когда разваливаются в разные стороны от bbands
спс за подсказку... тестирую отработку на раздвижках - пока ок идет...
в одной логике робота (хэджера) делать и переворотку (по типу Лавины - тут ветвь) и усреднялку (по типу Илана) с разными и условиями входов и лотами и шагами и коэффами
Ром, для этого Лавина должна приносить больше, чем сливает Илан на трендовом участке и наоборот: Лавина должна сливать на флэте меньше, чем заработает Илан.
Просто поставить две противоположные логики для торговли 24/7 не получится.
moskitman #:
Лавина должна сливать на флэте меньше, чем заработает Илан....
Просто поставить две противоположные логики для торговли 24/7 не получится....
Спс за разъяснения! Сейчас думаю об этом решении.... )
Типа разнообразить один символ хэджевым (страховочным...) )
и лупить их в две стороны (один типа только вверх - другой типа только вниз) - можно и не зависимо друг от друга до талого... )
Есть кстати такой подход...
вот таких бы диапазончиков почаще да побольше бы чуть уже поинтереснее будет... особенно на хэджах типа нефть - мазут... прочие.... флет рулЁЁЁЁЁз!!!!!!
П.С. в общем по такой ТС подход понятен это главное.....
+ надо еще с рисками разобраться и ок! торговать можно.
вот таких бы диапазончиков почаще да побольше бы чуть уже поинтереснее будет... особенно на хэджах типа нефть - мазут... прочие.... флет рулЁЁЁЁЁз!!!!!!
П.С. в общем по такой ТС подход понятен это главное.....
+ надо еще с рисками разобраться и ок! торговать можно.
Интервал очень короткий, и на этом интервале ТС пока не выглядит прибыльной: RF<1.
Т.е., весь текущий профит может быть слит серией неудачных сделок, подобной той, которая уже была на этом интервале (-25.74).
Интервал очень короткий, и на этом интервале ТС пока не выглядит прибыльной: RF<1.
Т.е., весь текущий профит может быть слит серией неудачных сделок, подобной той, которая уже была на этом интервале (-25.74).