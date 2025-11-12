учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 490

тестовый ковер плетется исправно... )


 

в продолжение поста: https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page477#comment_54105446

в одной логике робота (хэджера) делать и переворотку (по типу Лавины - тут ветвь) и  усреднялку (по типу Илана) с разными и условиями входов и лотами и шагами и коэффами - они типа будут друг друга страховать и делать на разных символах к примеру: варианты как эти символы не взаимосвязаны для торгов (просто можно процент лосса брать если выше то закрывать), так и связаны - по сути синтетик  - индекс - спред - кому как нравится торговать.... конечно лучше оптимизировать все на МТ5. Символы синтетика и их количество можно задавать  во внешних параметрах - а можно и их сделать под оптимизатор!!!т.е. сразу такую мультисимвольную корзину делать переворотно - усреднительную....

и выставлять на торги!!!! вот это будет интересно!!!! связки такие торговать!

старт 2025 с минималок.... )


 

ПО подобию с CHFJPY - GBPNZD!


что волатильны CFD фюьчерсы одного товара с разными месяцами поставки. что если я собираюсь совершать арбитражные сделки на двух CFD futures на один товар. Многие ДЦ дают одновременно только один месячный future cfd
 
Maxim Kuznetsov #:

честно слово - случайно нарылось :-)

это фунт поверх киви  - можете воспользоваться и аккуратно торговать, когда разваливаются в разные стороны от bbands

спс за подсказку... тестирую отработку на раздвижках - пока ок идет...


 
Roman Shiredchenko #:
в одной логике робота (хэджера) делать и переворотку (по типу Лавины - тут ветвь) и  усреднялку (по типу Илана) с разными и условиями входов и лотами и шагами и коэффами

Ром, для этого Лавина должна приносить больше, чем сливает Илан на трендовом участке и наоборот: Лавина должна сливать на флэте меньше, чем заработает Илан.

Просто поставить две противоположные логики для торговли 24/7 не получится. 

 

moskitman #:
Лавина должна сливать на флэте меньше, чем заработает Илан....

Просто поставить две противоположные логики для торговли 24/7 не получится....

Спс за разъяснения! Сейчас думаю об этом решении.... )

Типа разнообразить один символ  хэджевым (страховочным...) )

и лупить их в две стороны (один типа только вверх - другой типа только вниз) - можно и не зависимо друг от друга до талого... )

Есть кстати такой подход...

 

вот таких бы диапазончиков почаще да побольше бы чуть уже поинтереснее будет... особенно на хэджах типа нефть  - мазут... прочие.... флет рулЁЁЁЁЁз!!!!!!


П.С. в общем по такой ТС подход понятен это главное.....

+ надо еще с рисками разобраться и ок! торговать можно.

 
Roman Shiredchenko #:

вот таких бы диапазончиков почаще да побольше бы чуть уже поинтереснее будет... особенно на хэджах типа нефть  - мазут... прочие.... флет рулЁЁЁЁЁз!!!!!!


П.С. в общем по такой ТС подход понятен это главное.....

+ надо еще с рисками разобраться и ок! торговать можно.

Интервал очень короткий, и на этом интервале ТС пока не выглядит прибыльной: RF<1.

Т.е., весь текущий профит может быть слит серией неудачных сделок, подобной той, которая уже была на этом интервале (-25.74).

 
JRandomTrader #:

Интервал очень короткий, и на этом интервале ТС пока не выглядит прибыльной: RF<1.

Т.е., весь текущий профит может быть слит серией неудачных сделок, подобной той, которая уже была на этом интервале (-25.74).

начало недавно.... оптимизирую... и тс и значения параметров )
