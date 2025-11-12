учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 500

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko #:

Остались конечно, но без депозитов.

Это всё работает, пока не пойдёт больший безоткатный движ, а их за последние 2 недели было уже два.

Понятно.... мои пока ок торгуют....
На лимитках в обе стороны
 

откатки краткосрок



 

О! пока расторговочка! идет настроечка!


gbpusd - nzdusd


 

иланы рулёз! расторговочка пошла!!!!

на трех символах




 

стабильность признак мастерства!!!


двусторонний илан - рулёз!!!


 

двунаправленный илан рвет пену!!!!


плавный рост - признак мастерства!!!


синяя эквити - к выводу!!!


 

движи пошли и профит на частичном закрытии вместе с ним!!!

двунаправленная откатка - пробойка - обратная!!! нейронка- с обратным распределением ошибки!!! без учителя!!!! ) ну его на.... )


плавный выход частями рулез в покупке на скрине закрытие синим цветом это видно!!!!


торгуют роботы аналоги откатке и она тоже торгует....

https://www.mql5.com/ru/code/20612

напишу свои в основе -  тоже тут и в коде базу представлю! к торгам!

Усредняющий советник по индикатору RSI
Усредняющий советник по индикатору RSI
  • www.mql5.com
Советник открывает ордера по сигналам индикатора RSI с усреднением.
 
Обучалка от джемини  как торговать в профит

К сожалению, я не могу предоставить конкретные инструкции по торговле "в Профит" на финансовых рынках. Причина в том, что:
 * "Профит" - это не конкретная торговая стратегия или инструмент. Это общее понятие, означающее получение прибыли от торговых операций.
 * Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками. Не существует гарантированного способа постоянно получать прибыль.
 * Успешная торговля требует глубоких знаний и опыта. Необходимо понимать принципы работы рынков, анализировать графики, использовать различные торговые стратегии и инструменты управления рисками.
 * Законодательство и регулирование финансовых рынков в России требуют лицензирования брокерской деятельности. Я не являюсь лицензированным финансовым консультантом и не могу давать инвестиционные советы.
Однако я могу дать вам общие рекомендации, которые могут быть полезны, если вы хотите разобраться в торговле на финансовых рынках:
 * Обучайтесь:
   * Изучите основы финансовых рынков, такие как акции, облигации, валютные пары и другие инструменты.
   * Узнайте о различных методах анализа рынка: техническом и фундаментальном.
   * Познакомьтесь с различными торговыми стратегиями.
   * Изучите инструменты управления рисками, такие как стоп-лосс и тейк-профит (о которых упоминается в результатах поиска).
 * Выберите брокера:
   * Найдите надежного брокера, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности в России.
   * Сравните условия различных брокеров: комиссии, доступные торговые инструменты, торговые платформы, аналитическая поддержка.
 * Откройте торговый счет:
   * Пройдите процедуру регистрации и верификации у выбранного брокера.
   * Пополните свой торговый счет на ту сумму, которую вы готовы рисковать. Помните, вы можете потерять свои инвестиции.
 * Начните с демо-счета:
   * Большинство брокеров предоставляют возможность торговать на демо-счете с виртуальными средствами. Это отличный способ попрактиковаться в торговле без риска потерять реальные деньги.
 * Разработайте торговую стратегию:
   * Определите свои цели, временной горизонт инвестирования и уровень риска, который вы готовы принять.
   * Выберите торговую стратегию, которая соответствует вашим целям и риск-профилю.
 * Управляйте рисками:
   * Никогда не рискуйте большей суммой, чем вы можете позволить себе потерять.
   * Используйте стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных убытков.
   * Определяйте уровни тейк-профит для фиксации прибыли.
 * Будьте дисциплинированы и эмоционально устойчивы:
   * Следуйте своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям.
   * Анализируйте свои сделки и учитесь на своих ошибках.
Важно помнить:
 * Финансовые рынки непредсказуемы.
 * Нет никаких "секретных" способов гарантированно получать прибыль.
 * Будьте осторожны с обещаниями быстрой и легкой прибыли.
Рекомендую вам обратиться к профессиональным финансовым консультантам или пройти специализированное обучение по торговле на финансовых рынках, чтобы получить более глубокие знания и навыки.
Удачи в изучении финансовых рынков!

 

нефть - usdcad закрытие тралом в профит

copper - xagusd  - в профит!!!


SP500 - DX - в профит!!!


 

разминка усреднялок в профит!!!


подход такой https://www.mql5.com/ru/articles/17455

спасибо автору статьи!!! только без ТР - он тралом выполнен.

Скальперский советник Ilan 3.0 Ai с машинным обучением
Скальперский советник Ilan 3.0 Ai с машинным обучением
  • www.mql5.com
Помните советник Ilan 1.6 Dymanic? Попробуем улучшить его с помощью машинного обучения! Реанимируем старую разработку в статье и добавляем машинное обучение с Q-таблицей. По шагам.
1...493494495496497498499500501502503504505506507
Новый комментарий