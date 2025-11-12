учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 500
Остались конечно, но без депозитов.
Это всё работает, пока не пойдёт больший безоткатный движ, а их за последние 2 недели было уже два.
откатки краткосрок
О! пока расторговочка! идет настроечка!
gbpusd - nzdusd
иланы рулёз! расторговочка пошла!!!!
на трех символах
стабильность признак мастерства!!!
двусторонний илан - рулёз!!!
двунаправленный илан рвет пену!!!!
плавный рост - признак мастерства!!!
синяя эквити - к выводу!!!
движи пошли и профит на частичном закрытии вместе с ним!!!
двунаправленная откатка - пробойка - обратная!!! нейронка- с обратным распределением ошибки!!! без учителя!!!! ) ну его на.... )
плавный выход частями рулез в покупке на скрине закрытие синим цветом это видно!!!!
торгуют роботы аналоги откатке и она тоже торгует....
https://www.mql5.com/ru/code/20612
напишу свои в основе - тоже тут и в коде базу представлю! к торгам!
* "Профит" - это не конкретная торговая стратегия или инструмент. Это общее понятие, означающее получение прибыли от торговых операций.
* Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками. Не существует гарантированного способа постоянно получать прибыль.
* Успешная торговля требует глубоких знаний и опыта. Необходимо понимать принципы работы рынков, анализировать графики, использовать различные торговые стратегии и инструменты управления рисками.
* Законодательство и регулирование финансовых рынков в России требуют лицензирования брокерской деятельности. Я не являюсь лицензированным финансовым консультантом и не могу давать инвестиционные советы.
Однако я могу дать вам общие рекомендации, которые могут быть полезны, если вы хотите разобраться в торговле на финансовых рынках:
* Обучайтесь:
* Изучите основы финансовых рынков, такие как акции, облигации, валютные пары и другие инструменты.
* Узнайте о различных методах анализа рынка: техническом и фундаментальном.
* Познакомьтесь с различными торговыми стратегиями.
* Изучите инструменты управления рисками, такие как стоп-лосс и тейк-профит (о которых упоминается в результатах поиска).
* Выберите брокера:
* Найдите надежного брокера, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности в России.
* Сравните условия различных брокеров: комиссии, доступные торговые инструменты, торговые платформы, аналитическая поддержка.
* Откройте торговый счет:
* Пройдите процедуру регистрации и верификации у выбранного брокера.
* Пополните свой торговый счет на ту сумму, которую вы готовы рисковать. Помните, вы можете потерять свои инвестиции.
* Начните с демо-счета:
* Большинство брокеров предоставляют возможность торговать на демо-счете с виртуальными средствами. Это отличный способ попрактиковаться в торговле без риска потерять реальные деньги.
* Разработайте торговую стратегию:
* Определите свои цели, временной горизонт инвестирования и уровень риска, который вы готовы принять.
* Выберите торговую стратегию, которая соответствует вашим целям и риск-профилю.
* Управляйте рисками:
* Никогда не рискуйте большей суммой, чем вы можете позволить себе потерять.
* Используйте стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных убытков.
* Определяйте уровни тейк-профит для фиксации прибыли.
* Будьте дисциплинированы и эмоционально устойчивы:
* Следуйте своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям.
* Анализируйте свои сделки и учитесь на своих ошибках.
Важно помнить:
* Финансовые рынки непредсказуемы.
* Нет никаких "секретных" способов гарантированно получать прибыль.
* Будьте осторожны с обещаниями быстрой и легкой прибыли.
Рекомендую вам обратиться к профессиональным финансовым консультантам или пройти специализированное обучение по торговле на финансовых рынках, чтобы получить более глубокие знания и навыки.
Удачи в изучении финансовых рынков!
нефть - usdcad закрытие тралом в профит
copper - xagusd - в профит!!!
SP500 - DX - в профит!!!
разминка усреднялок в профит!!!
подход такой https://www.mql5.com/ru/articles/17455
спасибо автору статьи!!! только без ТР - он тралом выполнен.