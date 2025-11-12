учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 498
...на одно и то-же старое
на одно и то-же старое - на одно и тоже - новое и обновленное! )
Там везде все разное....
я специально - тематическую строго по теме...
синус - в синус.
Тут - торги усреднялка. и один символ и спреды.
Все систематизировано уже.
Нигде повторов нет. Все актуально.
Роман, сосредоточься в какой-нибудь одной ветке по вкусу.
....
ок.
Тут все уже по тематикам разнесено - все ок.
В пелю липса ) - я не могу свои наработки отправлять...
Тут - в теме и по теме все. ОК!!!
П.С. Вы еще просто не привыкли - все давно уже мной разнесено по тематическим веткам. Все ок.
Тут усреднялки и переворотки. И один символ и спреды.... скоро еще будут - цепляю на торги.
Формирую отчеты и индикаторы и роботов помощников в коде базу выкладываю - тральщиков - закрывальщиков.
В помощь - селянам.
П.С. Возможно Вы просто еще не привыкли- все уже разнесено ок по темам. Актуальное. Веду торговлю на разных счетах и системах.
Вырабатываем торговый подход.
Прошу отнестись с пониманием.
спс.
П.С. Я лишь о том что все по делу - по торгам - никакой лишней инфы нет.
Скоро пойдут еще индикаторы и роботы в коде базу тоже (но это не точно).... )
СКРИПТ выложу еще каким открываю спред позы сам.
Тральщик ЭКВИТИ И СЛ ТР в валюте счета есть - уже косить можно.....
усреднения тоже надо продумывать..
по крайней мере:
1) дистанция между усредняющими позициями должна быть хотя-бы больше спреда,
2) каждый новый долив (усреднение) должен улучшать среднюю позу не менее пары пунктов. Лучше более, но 2 это абсолютный технический минимум. Это при том что долив усложняет-удорожает следующее усреднение. Тут ещё оптимум поискать
спс за подсказку там ранее посты там в картинках была - расхождение значимое вход - усреднение - профит
тут тоже самое - расхождение вход - усреднение - профит
Вот это я понимаю илан так илан собирает и покупки и продажи в две стороны скоро и на других кроссах и н а счетах золотых!
торговля троек через единички!
усреднение в три стороны рулез!!! )
audusd- usdcad тоже ок на тестах - на усредняли - в профит тралом вышел роботом
после обкаток и этот спред скоро на реале
В любой области теоретиков, хоть пруд-пруди.
ээээх! резвая лимитная тройка!!! )
фигачит так фигачит!!! )
закрыл сам позы и терминал перезагрузил!!!
свечу секретные параметры - робота не дам - по названию параметров все понятно!
закрылся - не все еще индики вкурили...) что отобразить вверх надо...)