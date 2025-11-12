учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 498

Maxim Kuznetsov #:
 ...на одно и то-же старое

 на одно и то-же старое - на одно и тоже - новое и обновленное!  )

Там везде все разное....

я специально - тематическую строго по теме...

синус - в синус.


Тут - торги усреднялка. и один символ и спреды.

Все систематизировано уже.

Нигде повторов нет. Все актуально.

 
Maxim Kuznetsov #:

Роман, сосредоточься в какой-нибудь одной ветке по вкусу.

....

ок. 

Тут все уже по тематикам разнесено - все ок. 


В пелю липса  ) - я не могу свои наработки отправлять...

Тут - в теме и по теме все. ОК!!!

П.С. Вы еще просто не привыкли - все давно уже мной разнесено по тематическим веткам. Все ок.


Тут усреднялки и переворотки.  И один символ и спреды.... скоро еще будут - цепляю на торги. 

Формирую отчеты и индикаторы и роботов помощников в коде базу выкладываю - тральщиков - закрывальщиков. 

В помощь - селянам. 


П.С. Возможно Вы просто еще не привыкли- все уже разнесено ок по темам. Актуальное.  Веду торговлю на разных счетах и системах. 

Вырабатываем торговый подход.


Прошу отнестись с пониманием. 

спс.

П.С. Я лишь о том что все по делу - по торгам - никакой лишней инфы нет. 

Скоро пойдут еще индикаторы и роботы в коде базу тоже (но это не точно).... )

СКРИПТ выложу еще каким открываю спред позы сам.

Тральщик ЭКВИТИ И СЛ ТР в валюте счета есть - уже косить можно.....

 
Maxim Kuznetsov #:

усреднения тоже надо продумывать..

по крайней мере:

1) дистанция между усредняющими позициями должна быть хотя-бы больше спреда,

2) каждый новый долив (усреднение) должен улучшать среднюю позу не менее пары пунктов. Лучше более, но 2 это абсолютный технический минимум. Это при том что долив усложняет-удорожает следующее усреднение. Тут ещё оптимум поискать

спс за подсказку там ранее посты там в картинках была - расхождение значимое вход - усреднение - профит


тут тоже самое - расхождение вход - усреднение - профит


 

Вот это я понимаю илан так илан собирает и покупки и продажи в две стороны скоро и на других кроссах и н а счетах золотых!


 

торговля троек через единички!


 

усреднение в три стороны рулез!!! )


 

audusd- usdcad тоже ок на тестах - на усредняли - в профит тралом вышел роботом


после обкаток и этот спред скоро на реале

 
Всё для вас братцы! Селяни! Что то уже нет старой гвардии... )
Никого.... почти... )
Учусь сам см вложение скрин с экр  учебника по дэй трейдингу Л. Борселино!

Мантра  трейдера  во вложении!!! )
Roman Shiredchenko #:
Всё для вас братцы! Селяни! Что то уже нет старой гвардии... )
Никого.... почти... )
Учусь сам см вложение скрин с экр  учебника по дэй трейдингу Л. Борселино!

Мантра  трейдера  во вложении!!! )

В любой области теоретиков, хоть пруд-пруди. 

 

ээээх! резвая лимитная тройка!!! )

фигачит так фигачит!!! )

закрыл сам позы и терминал перезагрузил!!!

свечу секретные параметры  - робота не дам - по названию параметров все понятно!



закрылся  - не все еще индики вкурили...) что отобразить вверх надо...)

