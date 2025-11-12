учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 496
в общем по усреднялкам все в работе - как циклы плюсовые закроются выложу отчет
флеты рулеееез!!!
Ну вот ты заскринил аж кучу картинок и для чего? Типа что там можно разглядеть? Чужие машки с пресловутым запаздыванием, с чужого индюка и что? Сверху селл, а снизу бай. Ну ок. На дистанции в хотя бы год есть результ с робота? Ну так, чтоб интерес был.
карячится лонг на нефти - мазуте коэфф 1 к 6
скоро карячится вход в селл портфеля от уровня 100300
вот так когда в диапазончике - болтанка идет - собирай волатильность на счет и все
вход в селл
вход от лонга по металлам на значимом расхождении для отчета:
закрываю вручную
братцы! Селяни - пятница в плюса!
февраль вышел в плюса!
торговля спредов на возврат!
февраль в плюса - кросс!
формат торгов со стр 193 ветки Торговля спредами и журнал лепрекон 19
во вложении.
вот это наливает так наливает!!!
роботом торги флета на кроссе пока на одном символе
на одиночных символах можно вручную выставлять и тралом профит роботом по направлениям продажа отдельно покупка отдельно брать
или два счета на одном покупка на другом продажа и трал профита на каждом