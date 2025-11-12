учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 496

Roman Shiredchenko #:

в общем по усреднялкам все в работе - как циклы плюсовые закроются выложу отчет


флеты рулеееез!!!







Ну вот ты заскринил аж кучу картинок и для чего? Типа что там можно разглядеть? Чужие машки с пресловутым запаздыванием, с чужого индюка и что? Сверху селл, а снизу бай. Ну ок. На дистанции в хотя бы год есть результ с робота?  Ну так, чтоб интерес был.

zened #:

Ну вот ты заскринил аж кучу картинок и для чего? Типа что там можно разглядеть? Чужие машки с пресловутым запаздыванием, с чужого индюка и что? Сверху селл, а снизу бай. Ну ок. На дистанции в хотя бы год есть результ с робота?  Ну так, чтоб интерес был.

Для  понимания  работы робота. И отчета что тс   рабочая. Индики разные - тут выложены - главное   то они   работают.
Не используйте  ма   используйте   уровни.
Торговля  идет  реал  тайм и настройка   значений   параметров. И роботы   актуальные   мной   пишутся.
Для информации  сообщаю что  тс  рабочая.
Хотя бы в год нет результата  работы   по этой тс. Тем более с робота. Роботы еще   пишутся. Мной.

 

карячится лонг на нефти - мазуте коэфф 1 к 6


 

скоро карячится вход в селл портфеля от уровня 100300


 

вот так когда в диапазончике  - болтанка идет - собирай волатильность на счет и все


 

вход в селл


 

вход от лонга по металлам на значимом расхождении для отчета:

закрываю вручную


 

братцы! Селяни - пятница в плюса!


февраль вышел в плюса!


торговля спредов на возврат!

февраль в плюса - кросс!


формат торгов со стр 193 ветки Торговля спредами и журнал лепрекон 19

во вложении.

Файлы:
leprecon_review_19.zip  8303 kb
 

вот это наливает так наливает!!!


роботом торги флета на кроссе пока на одном символе





 

на одиночных символах можно вручную выставлять и тралом профит роботом по направлениям продажа отдельно покупка отдельно брать

или два счета на одном покупка на другом продажа и трал профита на каждом

