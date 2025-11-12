учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 492

тоже профит

торговля одной парой через спред


учитесь!

Селяни!!!! )

Торговля спредами в Meta Trader-е - Попробуйте создать скрипт синтетического графика спреда между двумя товарами.
  • 2012.12.12
  • СанСаныч Фоменко
  • www.mql5.com
Во вторых на полноценном графике в отличии от индикатора можно свечные разворотные модели наблюдать. Смысл свечных моделей на спредах ничуть не хуже чем на обычных графиках. отображающий в индикаторном окне свечной график спреда
Файлы:
Equity_virtualj1z.mq4  69 kb
Ind_2line11_MQL.mq4  33 kb
 

тралом профиты взяты



 

инд вирт эквити от Хирурга - рулез!!!


Индикатор виртуальной эквити
  • www.mql5.com
Индикатор строит линию эквити по данным графических меток.
Файлы:
Equity_virtualk10.mq4  69 kb
 

CHFJPY тоже через спред рулез!



 

тройнички на подходе - отчет через неделю...)

по типу этих - тоже с элементами усреднений!!!! )

Торговля спредами в Meta Trader-е - Вход определяется в точке схождения ценовых линий анализируемых инструментов - независимо от текущего суммарного результата.
  • 2011.02.10
  • Leonid Borsky
  • www.mql5.com
Закрываем позиции этого тройного спреда с небольшим суммарным профитом у верхней границы канала. Либо - при достижении линией спреда - противоположной границы своего канала. а суммарную прибыль - в момент достижения линией спреда верхней границы канала
 
Roman Shiredchenko #:

см жур Лепрекон во вложении


где нашел? ;)

в том числе и с этого начинали - читали, факт!

---

виртуальную торговлю индикатором забацал - верный ход

ибо

вся математика тестируется в один миг

---

ну и торговля - норм

тоже приятно!

---

не все так радужно на самом то деле,  подводных камней миллион.

их перечень я выложил ближе к концу ветки "Советник всем миром"

вот, начиная с того момента и по сейчас, проблемы решены, все

однако - табу

после чего  программа прет исключительно хорошо

и знаешь, как то спокойно уже на душе, смотреть на монитор вообще не надо

все известно - каждый день в +

удачи!

 
Ренат сенкс - рою..... на связи....
Лепрекон скачивал.... ) как будто знал что кончится - для работы )
 
Ренат  - разъясни чуть подробнее можно в личку или тут. Как  известно система не умирает если представлена.....

т.к. все равно будет каждый торгующий ее использовать по - разному.

 
начинается все с того, что если поменять дату/время начала расчета, то сигналы по раздвижке могут быть другие, т.е. перевернуты, как не странно

явно какая то стремная ошибка, надо вопрос решить

как я уже неоднократно писал на форуме, только в треугольнике эта беда отсутствует

вот и читай, ветка эта еще жива и в перечне пока что, на форуме

почерпни оттуда, написано там мной много

то есть основа парного (якобы) трейдинга не две ноги, а три

https://www.mql5.com/ru/forum/448777

Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Предлагайте варианты определения раздвижки валютных пар, расстояния, количество свечей, длина и тд.
Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Предлагайте варианты определения раздвижки валютных пар, расстояния, количество свечей, длина и тд.
  • 2023.06.11
  • Roman Poshtar
  • www.mql5.com
наткнулся на несколько тем по арбитражу и парному трейдингу. А именно Методы определения раздвижки валютных пар. Кстати можно и такой подход замутить под парный трейдинг. также торгую по подобным ТС и на биржах в том числе
 

вторая беда - ожидание того, когда раздвижка схлопнется

этого может никогда не произойти

а если и произойдет, то этот счастливый момент может наступить уже после слива

но этот вопрос гораздо сложнее порешать

начни с первой проблемы - предыдущий пост

