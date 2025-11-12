учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 492
тоже профит
торговля одной парой через спред
учитесь!
Селяни!!!! )
тралом профиты взяты
инд вирт эквити от Хирурга - рулез!!!
CHFJPY тоже через спред рулез!
тройнички на подходе - отчет через неделю...)
по типу этих - тоже с элементами усреднений!!!! )
см жур Лепрекон во вложении
не все так радужно на самом то деле, подводных камней миллион.
их перечень я выложил ближе к концу ветки "Советник всем миром"
вот, начиная с того момента и по сейчас, проблемы решены, все
однако - табу
после чего программа прет исключительно хорошо
и знаешь, как то спокойно уже на душе, смотреть на монитор вообще не надо
все известно - каждый день в +
удачи!
не все так радужно на самом то деле, подводных камней миллион.
их перечень я выложил ближе к концу ветки "Советник всем миром"
вот, начиная с того момента и по сейчас, проблемы решены, все
однако - табу
после чего программа прет исключительно хорошо
и знаешь, как то спокойно уже на душе, смотреть на монитор вообще не надо
все известно - каждый день в +
удачи!
Ренат - разъясни чуть подробнее можно в личку или тут. Как известно система не умирает если представлена.....
т.к. все равно будет каждый торгующий ее использовать по - разному.
начинается все с того, что если поменять дату/время начала расчета, то сигналы по раздвижке могут быть другие, т.е. перевернуты, как не странно
явно какая то стремная ошибка, надо вопрос решить
как я уже неоднократно писал на форуме, только в треугольнике эта беда отсутствует
вот и читай, ветка эта еще жива и в перечне пока что, на форуме
почерпни оттуда, написано там мной много
то есть основа парного (якобы) трейдинга не две ноги, а три
https://www.mql5.com/ru/forum/448777
вторая беда - ожидание того, когда раздвижка схлопнется
этого может никогда не произойти
а если и произойдет, то этот счастливый момент может наступить уже после слива
но этот вопрос гораздо сложнее порешать
начни с первой проблемы - предыдущий пост