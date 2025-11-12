учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 497

Новый комментарий
 

для отчета усреднение вход и выход в профит


audusd - usdcad


плаванье на одном символе от бортов AUDCAD



 

настрока системы торговли и одинарными символами и спредами на откатах и от границ канала продолжается!


какие то ок какие то не совсем ок )

индики спредов и виртуального эквити во вложении.....

Файлы:
Ind_2line01_MQL.mq4  33 kb
Equity_virtual.mq4  69 kb
 

заплыв одиночный продолжается - движение во флете


 

тут для отчета роботы индексы пашут..... эквити в центре экрана и баланс по закрытым



вот усреднение в две стороны на пока одном символе audcad


в течение месяца


 

audjpy через спред ок


одиночка audcad где через спред где сама по себе за месяц - реал мадрид


тут же наклевываются тройки на откатах также: справа внизу в строке символов крайних три

в целом пока плывет ок



 

ВХОД ВЫХОД В реверсе в профит

 

по сути подход стартовый как и тут обсуждаем!!!!

Откатки иланные ) февраль в плюса!!!

торговый подход понятен на скринах - усреднение в две стороны!!!!!

 

пошел движ! Что илан обогащенный ИИ делает.... )



 

индексы ок гребут!!!

 
Roman Shiredchenko #:

индексы ок гребут!!!

Роман, сосредоточься в какой-нибудь одной ветке по вкусу.

А то примерно одно и то-же в разных темах. Не очень удобно и слегка даже бесит когда с утра смотришь что на сайте нового и постоянно натыкаешься на одно и то-же старое 

1...490491492493494495496497498499500501502503504...507
Новый комментарий