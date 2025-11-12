учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 497
для отчета усреднение вход и выход в профит
audusd - usdcad
плаванье на одном символе от бортов AUDCAD
настрока системы торговли и одинарными символами и спредами на откатах и от границ канала продолжается!
какие то ок какие то не совсем ок )
индики спредов и виртуального эквити во вложении.....
заплыв одиночный продолжается - движение во флете
тут для отчета роботы индексы пашут..... эквити в центре экрана и баланс по закрытым
вот усреднение в две стороны на пока одном символе audcad
в течение месяца
audjpy через спред ок
одиночка audcad где через спред где сама по себе за месяц - реал мадрид
тут же наклевываются тройки на откатах также: справа внизу в строке символов крайних три
в целом пока плывет ок
ВХОД ВЫХОД В реверсе в профит
по сути подход стартовый как и тут обсуждаем!!!!
Откатки иланные ) февраль в плюса!!!
торговый подход понятен на скринах - усреднение в две стороны!!!!!
пошел движ! Что илан обогащенный ИИ делает.... )
индексы ок гребут!!!
Роман, сосредоточься в какой-нибудь одной ветке по вкусу.
А то примерно одно и то-же в разных темах. Не очень удобно и слегка даже бесит когда с утра смотришь что на сайте нового и постоянно натыкаешься на одно и то-же старое