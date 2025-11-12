учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 474

Roman Shiredchenko #:

Вот кстати - перечитываю... :-) 


Лекарь Центозависимых  2012.02.19 01:01       RU

Вот, можно сказать серьезный результат, и всего на одном индюке. МТ5 позволил сваять такую штуку сразу на двух парах (вход и выход хеджем).

Если таких игрушек штук пять на разных парах поставить в один портфель, то ФВ, соответственно, должен получиться еще красивей, а картинка еще более гладкая.

С таким зверем можно уже пробовать и на приличных деньгах. И заметьте, никаких иланоподобных мартышек. В рынке всего две позы. Считаю, что именно в этом направлении нужно копать.

Результат с 8-го года лотом 0.1

от 1й до 500й сделки летите в минус, откуда вы знаете что будет дальше ?

 
Roman Shiredchenko #:

Коллеги - в общем промежуточные такие рез-ты

это срочный рынок мск биржи.

Выше постами ТС в основном расписана.

Позже предоставлю более развернутые данные и информацию.

Вот по сути усреднялка в канале на РСИ

закрытие постоянно в профит тралом с профита

Код робота, также в базе для биржевых торгов на неттинг учете также тут выложу.

П.С. В настоящее время пишу ф-ию перевода в бу и далее уже частями крыть в профит тралом, например, вошли 5 контрактов, далее уже с профита тралом по 10 пипсов крыть по 1 контаркту (а-ля выход разбивать по 20% - опять же трал будет частями и виртуальный, для  частичного закрытия на откатах на 10 пипсов,  например).

Как успехи у бота?)
 
marker #:
1. Как успехи у бота?)

1. В связи со свежими событиями - слабовато... :-)

Шторма!!! На лимитках - против тренда... Обьемы не увеличиваю при просадках - торгую стабильно на нескольких символах по 1 контракту... в сетках в ордере...

Как максимумы обновлю - выложу тут... :-)

Сейчас в просадке по балансу и эквити 25%. Еще есть куда усреднять... Часть стопаков сработало...

Тут еще тему одну смотрю - тоже есть куда копать - по ТС ветви...

А-ля Илан  (но не совсем... :-)) на  крипте н а  бирже через МТ 4. тоже  (что будет рисоваться конкретнее), тут выложу:  с экспом и индиками...

 
Хай селяни! Ну что - сигнал будет нет?
Лавеха мутится??? ;-)
 
Хай! Селяни!

Напомню - ветвь изначально по теме была, что типа н а откатах усредняться и выходить в профит по совокупности сделок (позиций) - тип а  усреднение по сонаправленному движению позиций...

По типу Илана - только тут предлагали разные виды его модификаций....

Также предлагаю тему продолжить....

Теми же сетками - возможно - на лимитках - по сути - то же усреднение, даже типа может быть н а одном и том же лоте.... т.е при коэфф. 1 усреднения. Также может тему сюда включить переворотных ТС (типа неваляшек - мартышек на увеличенных объемах)!

Или что уже наигрались с такими? :-)

Может вообще рассмотреть по типу анти-мартина, когда увеличение на коэфф идет после очередного профита и типа ограничено к примеру 3-м шт по ко-ву увеличений поз.

Предлагаю тему продолжить  и делиться роботами - проектами рабочими.... для тестов и оптимизаций.

Сейчас как раз работаю над таким. Там будет сразу для теста или оптимизации - выбор варианта - или мартин или по анти-мартину торговать в направлении тенденции (это ключевое) - типа

тенденция пошла в бай - значит в бай увеличиваем входа на коэфф. Получается типа пробойной сетки н а отложках....

Все таки предлагаю предлагать мнения по ТС в контексте темы ветки - т.е сильно левака не писАть сюда - тип а  разгона дЕпа на скальпе и т.д...... :-) 

Как закончу тест и понимание будет (после проверок) что ТС по мартину или антимартину будет торговать согласно алгоритма - сюда выложу для возможных тестов или правок экспа - позаимствованного в коде базе для доработок под  мартин - антимартин.

Суть ТС следующая:

Изначальные входа по РСИ - на пересечении уровней, снизу вверх ниж ур-ня - в бай. Сверху - вниз уровня верхнего в селл.

В рынке всегда одна поза или вверх или вниз. Со СЛ и ТР.

Далее уже по мартину или антимартину.

По мартину увеличение лот: При закрытии в лосс - следующая поза - по рынку на увел - ых объемах. Типа переворотки - неваляшки  -  типа если бай выбило по СЛ - то тенденция - вниз.

Пожалуйста - вход в селл (вниз) на объеме равном увеличенному предыдущему на коэфф. множитель.

Если селл закрыт в профит по ТР - то далее уже стартуем по РСИ. Как ранее сообщил тут - по сигналам индикатора РСИ.

По анти-мартину - также если по ТР предыдущая закрыта сделка - то вход в направлении предыдущем (типа тенденция сохраняется) и на увеличенных объемах.

И так по ограниченному кол-ву раз: 3 или более...

Если в лосс закрыта крайняя позиция рыночная, то стартуем как обычно - по инд РСИ. На пересечении этим индикатором его уровней нижнего снизу вверх  - то в вверх (бай), если сверху вниз пересечение - то в селл (стандартная его трактовка). Таймфрейм его использования также можно оптить.

Как правки внесу в экспа и код будет работать по логике, что он торгует по ТС: по тенденции с ММ (по выбору анти-мартин или мартин), выложу его тут для тестов и торгов по нему.

Варианты доработок:

первое как у илан а - сделать увеличивающийся канал Стопа и переворота (если о мартине переворотном), типа также на коэфф-нт.


Рабочий вариант с выставленными примерно значениями параметров под оптимизацию во вложении.

Отчет с нач года - тоже - без оптимизации - на мартине переворотном - обычные (внутридневные) значения СЛ и ТР (типа 5 часть от АТР) т.к. изначально торговля внутри дня.

Благодарю В.Клистов - его робот был взят на доработку под мартин - антимартин.

Вот уже видны интересные проходы - оптимизации - можно смотреть за 5 лет с 2018 года:

180    31333.51    1412    1.76    22.19    8313.77    39.80%    0.00000000    Martin=1     timeframe_RSI=30     period_RSI=20     K_Martin=2.6     количество=8     Stoploss=250     Takeprofit=300   

оптимальный вариант значений параметров по евро-доллару во вложении:

 

усреднялка на торгах и тесте - без оптимизации по названию переменных все понятно по - моему.


 

коллеги - ну неужели больше нечего пообсуждать по откатным мартынам? Типа лимитников на увеличивающихся объемах?

Неужели все все уже выпили и усвоили - а кто и выблевал? :-)

Есть оптимальные схемы усреднений и какие символы торговать на откатах на АТР? на увел -ся на умеьшающемся шаге усреднений - лоте?

Неужели каждый свой Грааль сделал и его катает под одеялом?

Есть может сиглалы на иланах тут?

Есть кто из "селян"? Бывших.... дайте знать..... Ау-у....

Над чем сейчас работаете? Что юзаете? какие скилы качаете?

 
Roman Shiredchenko #:
оптимальные схемы усреднений

я делал "универсальный усреднитель". 

действительно усредняет, выводит в Б/У если без свопов. И ещё это долго, нудно и начинается с неожиданного для многих - первое усреднение идёт большим объёмом (надо переводить среднюю позицию в область достижимого и так поддерживать)

На самом деле эффективнее признать убыток (пополниться/пересмотреть ММ и детали стратегии) чем усреднять. Так не теряется самое драгоценное - время

 
Maxim Kuznetsov #:

я делал "универсальный усреднитель". 

действительно усредняет, выводит в Б/У если без свопов. И ещё это долго, нудно и начинается с неожиданного для многих - первое усреднение идёт большим объёмом (надо переводить среднюю позицию в область достижимого и так поддерживать)

На самом деле эффективнее признать убыток (пополниться/пересмотреть ММ и детали стратегии) чем усреднять. Так не теряется самое драгоценное - время

спс. потестирую варианты...... Все таки  -  тема на лимитках сетках и вверх и вниз типа ловля волатильности - н а увеличенных по чуть объемах - увлекает....
