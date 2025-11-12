учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 476

Roman Shiredchenko #:
Спс. Поразмышляю.... с первого прочтения - не понял.

раз уж тема всплыла.

Диагональные сетки строятся вот так :


то есть сверху наклонённые вниз к цене, уровни "виртуальных SellLimit" , снизу наклонённые "виртуальные BuyLimit". 

от меры фантазии можно: сетки тралить до первого срабатывания, динамически управлять объёмами по уровням.

Наклон уровней взять от кроссов, статистики, волатильности или подобрать оптимизатором

Удобство таких сеток 1) гарантируется сработка уровней в обозримое время. 2) удобно считать MM, можно даже время считать

 
Maxim Kuznetsov #:

интересно... вкурю....
 

Кстати -  селяни - алло!!!

Тут мысля сегодня пришла в ходе тестов...

хотя в теме уже и давно - но такого еще подхода к торгам не юзал и не думал, что и так можно... :-)

Я о том, что если динамический коэфф (плавающий) сделать увеличений - уменьшений объемов входа... не один и тот же после оптимизации  к примеру полученный - но разный...


типа вышел выше 2 лотов при очередных усреднениях на коэфф 3, то уже тогда его брать со значением 2.

Есть мысли по этому поводу?

Типа уже есть - ширина диапазона разная ( не важно для усреднений или переворотов), почему бы типа плавающего коэфф расчета очередного лота не сделать?

 

щас катаю чуть на демо - проверяю сработки критериев и на реал с обработкой ошибок- усреднитель и трал профита удавкой

ранее вообще было - когда прибыльность выше 1,6 на усреднялке - уже ок считалось... типа можно на реал...

 

а вообще - в планах - написать сразу и усреднитель и в нем же типа набора по пирамиде, когда уже  в безубытке - все значения заоптить, включая динамический расчет лота  на 10 годах и на реал.

В общем шарманка получается долгоиграющая... :-)

в общем тесты идут - кривулины ок рисуются по системе:


 

Я о том, что если динамический коэфф (плавающий) сделать увеличений - уменьшений объемов входа... не один и тот же после оптимизации  к примеру полученный - но разный...


По фибоначчи, самый оптимальный. Если лень с таблицами, то от 0.01 следующую сумму тоже на 1.618 . Округление лотов по математике пятого класса 5.545=5, 5=565=6

 
Volodymyr Zubov #:

спс - посмотрю... по - моему по ФИБО уже делали...
 
Roman Shiredchenko #:

а вообще - в планах - написать сразу и усреднитель и в нем же типа набора по пирамиде, когда уже  в безубытке - все значения заоптить, включая динамический расчет лота  на 10 годах и на реал.

В общем шарманка получается долгоиграющая... :-)

в общем тесты идут - кривулины ок рисуются по системе:


лоты !!

для усреднителей/пирамид/мартинов лоты должны быть большими. Если депо не позволяет - значит плечо нужно брать больше.

исключительно чтобы использовать десятые и сотые доли лота. Чтобы можно было плавно выравнивать, регулировать и усреднять

с микролотами получатся только удвоения, слишком резкие скачки объёмов.

 
Maxim Kuznetsov #:

лоты !!

для усреднителей/пирамид/мартинов лоты должны быть большими. Если депо не позволяет - значит плечо нужно брать больше.

исключительно чтобы использовать десятые и сотые доли лота. Чтобы можно было плавно выравнивать, регулировать и усреднять

с микролотами получатся только удвоения, слишком резкие скачки объёмов.

Ок. Спс. Буду смотреть...
 

хороший метод рассчёта - рассчёт от желаемого уровня безубытка.

- у тебя наоткрыто сколько-то позиций, их совокупная поза имеет определённый уровень безубытка.

- Наступает некое торговое событие (хоть преодоление ценой уровня сетки)

- открываешь (доливаешь) в сетку так чтобы новый уровень безубытка был в достижимой области, в нужном месте. Достижимость это на твой взгляд, от твоих тараканов и видения всего

То есть сначала - уровень б/у и критерии его коррекции, и от него уже рассчёт добавки объёма а не наоборот. Вот как массово делают, то есть загадочные сетки с инкрементом или умножением объёма - это в корне неверно.

----

так можно сделать вообще неубиваемую сетку, универсальный усреднитель, акву-тофану. Точнее такое убивается только свопами, постоянная утечка денег выносит любые сетки

