учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 476
Спс. Поразмышляю.... с первого прочтения - не понял.
раз уж тема всплыла.
Диагональные сетки строятся вот так :
то есть сверху наклонённые вниз к цене, уровни "виртуальных SellLimit" , снизу наклонённые "виртуальные BuyLimit".
от меры фантазии можно: сетки тралить до первого срабатывания, динамически управлять объёмами по уровням.
Наклон уровней взять от кроссов, статистики, волатильности или подобрать оптимизатором
Удобство таких сеток 1) гарантируется сработка уровней в обозримое время. 2) удобно считать MM, можно даже время считать
Кстати - селяни - алло!!!
Тут мысля сегодня пришла в ходе тестов...
хотя в теме уже и давно - но такого еще подхода к торгам не юзал и не думал, что и так можно... :-)
Я о том, что если динамический коэфф (плавающий) сделать увеличений - уменьшений объемов входа... не один и тот же после оптимизации к примеру полученный - но разный...
типа вышел выше 2 лотов при очередных усреднениях на коэфф 3, то уже тогда его брать со значением 2.
Есть мысли по этому поводу?
Типа уже есть - ширина диапазона разная ( не важно для усреднений или переворотов), почему бы типа плавающего коэфф расчета очередного лота не сделать?
щас катаю чуть на демо - проверяю сработки критериев и на реал с обработкой ошибок- усреднитель и трал профита удавкой
ранее вообще было - когда прибыльность выше 1,6 на усреднялке - уже ок считалось... типа можно на реал...
а вообще - в планах - написать сразу и усреднитель и в нем же типа набора по пирамиде, когда уже в безубытке - все значения заоптить, включая динамический расчет лота на 10 годах и на реал.
В общем шарманка получается долгоиграющая... :-)
в общем тесты идут - кривулины ок рисуются по системе:
лоты !!
для усреднителей/пирамид/мартинов лоты должны быть большими. Если депо не позволяет - значит плечо нужно брать больше.
исключительно чтобы использовать десятые и сотые доли лота. Чтобы можно было плавно выравнивать, регулировать и усреднять
с микролотами получатся только удвоения, слишком резкие скачки объёмов.
хороший метод рассчёта - рассчёт от желаемого уровня безубытка.
- у тебя наоткрыто сколько-то позиций, их совокупная поза имеет определённый уровень безубытка.
- Наступает некое торговое событие (хоть преодоление ценой уровня сетки)
- открываешь (доливаешь) в сетку так чтобы новый уровень безубытка был в достижимой области, в нужном месте. Достижимость это на твой взгляд, от твоих тараканов и видения всего
То есть сначала - уровень б/у и критерии его коррекции, и от него уже рассчёт добавки объёма а не наоборот. Вот как массово делают, то есть загадочные сетки с инкрементом или умножением объёма - это в корне неверно.
----
так можно сделать вообще неубиваемую сетку, универсальный усреднитель, акву-тофану. Точнее такое убивается только свопами, постоянная утечка денег выносит любые сетки