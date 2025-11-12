учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 475
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
спс. потестирую варианты...... Все таки - тема на лимитках сетках и вверх и вниз типа ловля волатильности - н а увеличенных по чуть объемах - увлекает....
hint: чтобы сетка ловила цену на волатильность, а не владельца на деньги, её надо наклонять (или плавно "тралить" по времени/atr что то-же самое) .. то есть уровни не горизонтальные, а наклонные
Алло! Селяни! :- )
С Праздниками и Рождеством!
Кто в плюсах на усреднялках есть? :-) Что - то совсем ветвь стухла.... :-)
вот качаю усреднялки с начала года (просадка это вывод)
на микро - всего около 50 роботов торгуют:
за квартал 1400 сделок
в настоящее время открыто около 140 позиций:
Предлагаю подключаться к торгам - делиться мнениями и подходами к усреднению и выводу в профит поз.
есть и усреднялки и с кодебазы:
https://www.mql5.com/ru/code/20612
Сейчас - тоже можно проверить там также в диапазоне взять типа от 10-100 % с шагом 10 но уже не стоповые ордера в противоположную от усреднений сторону, но стоповые ордера - наоборот - в усредняющую сторону.
типа если бай - то баев есть к примеру 10 шт с шагом 250 пп и коэфф. 1,6 (типа илан) и уже после например, 10 бая - уже ставить стоповый ордер в бай на объеме 10-100 % объема баев рыночных. И уже при его сработке - брать в общую пачку для учета и средней цены входа и общего профита-лосса.
hint: чтобы сетка ловила цену на волатильность, а не владельца на деньги, её надо наклонять (или плавно "тралить" по времени/atr что то-же самое) .. то есть уровни не горизонтальные, а наклонные
чисто визуальное пояснение: сетка это группа горизонтальных уровней которые по каким-то условиям выставляются, и от которых что-то там срабатывает.
если эти уровни делать не горизонтальными а наклонными к цене, то совсем другой коленкор и даже описывающая их (вероятности и проч.) математика другая.
Про математику сразу пояснение - мат.ожидание пересечения становится всегда конечно и невелико. Цена обязательно пересечёт линию наклонной сходящейся сетки. Про горизонтальную это не так
чисто визуальное пояснение: сетка это группа горизонтальных уровней которые по каким-то условиям выставляются, и от которых что-то там срабатывает.
если эти уровни делать не горизонтальными а наклонными к цене, то совсем другой коленкор и даже описывающая их (вероятности и проч.) математика другая.
Про математику сразу пояснение - мат.ожидание пересечения становится всегда конечно и невелико. Цена обязательно пересечёт линию наклонной сходящейся сетки. Про горизонтальную это не так
усреднялки на тестах разгоняются для выставлений на торги!!!
Общую ТС распишу тут дополнительно - в основном усреднялки с ограничением потерь или по СЛ на счете или сам счет вместо СЛ... :-)
Куча счетов и риски - везде ограничены....
снизу набирают переворотки в таблице
лосс текущий при усреднении при тренде вверх
В общем - предварительное мнение - у усреднялок и перевороток - потенциал торговать в профит - огромен!!!
Много счетов, диверсификация и настройки - а-ля - одни на оптималках - другие на максималках - РУЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗ!!!
Где - то сам счет является СЛ, на каких то счетах СЛ ограничен процентом от счета - типа 10-50. Трал эквити и ограничение лосса по эквити - когда закрывается позиции и с начального лота начинаются очередные в основном профитные циклы!!!
по типу