Roman Shiredchenko #:
спс. потестирую варианты...... Все таки  -  тема на лимитках сетках и вверх и вниз типа ловля волатильности - н а увеличенных по чуть объемах - увлекает....

hint: чтобы сетка ловила цену на волатильность, а не владельца на деньги, её надо наклонять (или плавно "тралить" по времени/atr что то-же самое) .. то есть уровни не горизонтальные, а наклонные

 

Алло! Селяни! :- )

С Праздниками и Рождеством! 

Кто в плюсах на усреднялках есть?  :-) Что - то совсем ветвь стухла.... :-)

вот качаю усреднялки с начала года (просадка это вывод) 




на микро - всего около 50 роботов торгуют: 



за квартал 1400 сделок



в настоящее время открыто около 140 позиций: 



Предлагаю подключаться к торгам - делиться мнениями и подходами к усреднению и выводу в профит поз.


есть и усреднялки и с кодебазы: 

Усредняющий советник по индикатору RSI
Усредняющий советник по индикатору RSI
Советник открывает ордера по сигналам индикатора RSI с усреднением.
EA_RSI_Averangea35.mq4  20 kb
 
Для размышлений - один на юьубе ссыль не кидаю - типа подход к усреднению - что может выдержать в 3 раза ход больше усреднений если добавлять типа стоповую отложку на 50 проц имеющегося усредняющего обьема. В итоге - я в код занес этот подход  и не всегда при оптимизации он так себя зарекомендовал.
Там при открытии очередного усредняющего например в бай на увел обьеме - открывается поза в селл на 50 проц общих поз в бай.
Закрывается когда открывается следующая усредняющая.... да там не по рынку она - а стоповая отложка в селл ниже бая нижнего усредняющего.... типа если вниз пошло на усреднение - то она срабатывает и тянется вниз в профит - до открытия след усредняющего в бай. Потом закрывается и опять стоповая выставляется селл стоп на 50 проц всех баев....
В итоге она закрывается в лосс - если движ пошел вверх и причем учитывается со всеми баями - и как следствие откат вверх нужен больший из за этого сработавшего вспомогателтного селл стопа.... т.е. для выхода баев в профит учитывается этот селл и откат вверх в профит нужен болтший.
В итоге я закодил этот варик - и получается не всегда оптимальный варик получился с этой вспомогательной отложкой. Потому что когда без нее - там баи набраны если ок - то откат чуть вверх и все - все позы по средней цене открытия уже в профите - можно выставлять сл всех бай поз уже через модификацию в профите. И дальше тянуть профит.... тралом.

Причем я вынес во внеш переменные размер в проц этой стоповой отложки  - кое где она показала ок рез при 25 не более процентах обьема усредняющих цену итоговую входа поз.
 

Сейчас - тоже можно проверить там также в диапазоне взять типа от 10-100 % с шагом 10 но уже не стоповые ордера в противоположную от усреднений сторону, но стоповые ордера - наоборот - в усредняющую сторону.

типа если бай - то баев есть к примеру 10 шт с шагом 250 пп и коэфф. 1,6 (типа илан) и уже после например, 10 бая - уже ставить стоповый ордер в бай на объеме 10-100 % объема баев рыночных. И уже при его сработке - брать в общую пачку для учета и средней цены входа и общего профита-лосса.

 
В общем - в настоящее время - откатки - рулили....
С частичной разгрузкой.
Это по типу сетей на лимитках...
Усредеялка на атр с выходом по частичной разгрузке
Робот усредяющий цену по рси:

Screenshot_20240323_060223.jpg  216 kb
9ss9hc4o6fz.png  159 kb
rgsupnixdpmy1x.png  152 kb
 
Maxim Kuznetsov #:

hint: чтобы сетка ловила цену на волатильность, а не владельца на деньги, её надо наклонять (или плавно "тралить" по времени/atr что то-же самое) .. то есть уровни не горизонтальные, а наклонные

Вот тут не совсем понятно..... как тралить по наклонному каналу. И времени/атр.... это типа тралить по атр в зав - ти от времени?
Типа разная волатильность в разное время и её тралить.... это типа обычного трала по атр тогда..... получается...
 
Roman Shiredchenko #:
Вот тут не совсем понятно..... как тралить по наклонному каналу. И времени/атр.... это типа тралить по атр в зав - ти от времени?
Типа разная волатильность в разное время и её тралить.... это типа обычного трала по атр тогда..... получается...

чисто визуальное пояснение: сетка это группа горизонтальных уровней которые по каким-то условиям выставляются, и от которых что-то там срабатывает.

если эти уровни делать не горизонтальными а наклонными к цене, то совсем другой коленкор и даже описывающая их (вероятности и проч.) математика другая.

Про математику сразу пояснение - мат.ожидание пересечения становится всегда конечно и невелико. Цена обязательно пересечёт линию наклонной сходящейся сетки. Про горизонтальную это не так

 
Maxim Kuznetsov #:

чисто визуальное пояснение: сетка это группа горизонтальных уровней которые по каким-то условиям выставляются, и от которых что-то там срабатывает.

если эти уровни делать не горизонтальными а наклонными к цене, то совсем другой коленкор и даже описывающая их (вероятности и проч.) математика другая.

Про математику сразу пояснение - мат.ожидание пересечения становится всегда конечно и невелико. Цена обязательно пересечёт линию наклонной сходящейся сетки. Про горизонтальную это не так

Спс. Поразмышляю.... с первого прочтения - не понял.
 
коллеги - настройки проведу - отчеты по откаткам обновлю - выложу картинки на посмотреть..... :-)
 

усреднялки на тестах разгоняются для выставлений на торги!!!

Общую ТС распишу тут дополнительно - в основном усреднялки с ограничением потерь или по СЛ на счете или сам счет вместо СЛ... :-)

Куча счетов и риски - везде ограничены....

снизу набирают переворотки в таблице

лосс текущий при усреднении при тренде вверх



В общем - предварительное мнение - у  усреднялок и перевороток  - потенциал торговать в профит - огромен!!!

Много счетов, диверсификация и настройки - а-ля - одни на оптималках - другие на максималках - РУЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗ!!!

Где - то сам счет является СЛ, на каких то счетах СЛ ограничен процентом от счета  - типа 10-50. Трал эквити  и ограничение лосса по эквити - когда закрывается позиции и с начального лота начинаются очередные в основном профитные циклы!!!


по типу



