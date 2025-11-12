учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 472

Vladimir Baskakov #:
Мониторинга естественно не будет? Надо глаза ломать, разглядывать картинки и пытаться что-то там понять


Мониторинг будет!!!!
Селяни!!!! Как успехи в маржинальных торгах??? Что то уснуууууули.....
Скоро уж год заканчивается!!!!! Подарки будут нет? ;-) хотя б в виде красивых картинок баланса и эквити, уходящих 2 зе моон!!! на откатах или переворотках!!!!!
 
Алло! Селяни! ;-)
Че там с усреднялками - переворотками? Есть мысли, какие подходы будут рулить в 2022 г, усреднялки или переворотки? ;-)
ПС. Просьба придерживаться тематике ветви в части торговых подходов, а ля илано мартинов или лавин...
Всякая дичь, типа волновых торгов ;-) по Эллиоту не интересна! ИМХО! Если кому интересно, тут выложил 

Не большой отчетик по тесту усреднялок. править надо значения параметров робота.
 

Сети в процессе, на равных объемах, на МТ5 на мск фьючерсах пишется, пока на собачках плывет в гору:


60 лимиток на равной дистанции сверху и снизу по 30 шт от текущей цены (в среднем АТР на М 15)

справа вверху - это расчетные проценты за год. В моменте сумма меняется.

Чисто диапазонная ТС, загружается - разгружается  в канале. Шаг - 1 АТР на М 15. Пока в плюсах за 20 дней 23%.

Прим. вообще старт был 04.01.2022 года - там сеть также была в плюсах - около 20 %.

Я ей перезашел на новых условиях - поэтому сроки исчисления пошли заново.

 
Ни одни сети в истории рынка форекс не живут долго.Даже заработать не успеешь и тем более вернуть свои деньги.А время уйдет безвозвратно
 

Селяни!!!! Братцы!!!! Похоже, щас в плюсах!!! :-)

с  2012 года - тема баблеца поднято гуд!!!



В общем никакой прямой трансляции - чисто по делу!

там уже с людьми поделился.... :)


отливчик в наличии - в плюса!!!!!!!



Прим. я никого не учу зарабатывать, касаемо тематике ветви!!! -  я просто делюсь радостью по торгам с братцами - селянами.... как - то мало уже есть  в наличии....... :-(

Пишу на МТ5 один в один торговый подход.

с сетками, тем паче на криптах - главное вовремя переоткрывать (или закрывать+нетрогать) сетку. 

"главное - вовремя остановиться" народная мудрость

 
:-)

выставлена - гуд. Там в диапазоне 15 мин. Там постоянно в плюса! Тема такая, что желательно, когда не будет позиций в рынке ,перезаходить   под увеличенный максимум по деньгам.

А - ля сейчас 60 "собачек" :-) по итогам месяца - можно все тормозить и вновь заряжать сеть на тех же или увеличенных слегка значениях параметров от уровней т.е например щас минималка  60 контрактов, уже сейчас буду перезаходить когда уже будет около 90 контрактов минимальных - шаг 166 п 

шаг остается, только размер контрактов в каждой позиции сети увеливчивается до 90 например.

 И в итоге  не 0,1 бакса - например сейчас когда в плюса кроется поза (здесь ласт ин фёст аут), а уже будет за счет увеличенных объемах напри мер         1  бакс мин профит с шага сетки.




вот они щас завершенные - т.е. баи которые "нашли" себе селлы или селлы которые нашли себе "баи" - в итоге 0,1 бакс за трансакцию

на 60 контрактов собачек в сети стартовых:

в итоге если уже бАхать не с 100 баксов, но  с  1000, то уже СТАНДАРТ (минимальный шаг при тех же условиях) в сетки будет 1 бакс с диапазона минимального.

В общем гуд все!

 

а вообще селяни - братцы - вот втб ха мартовская бкс - дает чуть... свежак   на ртс-се  - постоянно в плюса, слева - усреднил робот на тех же объемах - это мск бирже фьюч втб- ха мартовская



 
перевожу с алкогольного на русский : г-да хорошие, торговать сетки с января по март это верное решение. Рынок вял но мы в фаворе :-)

 
НЕТ -  мнение выходить через месяц и если в плюсах - то заряжать объем сети выше - там и профит будет выше.

например при 100 баксах - шаг сети 166 пунктов - лимиток 30 в верз от цены в селл - внизу - в бай....

по 60 контактов.

Уже при 200 баксах можно выставлять такую же сеть но уже не 60 контарктов, но 100.

Там и прибыль  с  одной  транзакции выше, типа не 0,1 бакс но 1.

