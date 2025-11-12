учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 472
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мониторинга естественно не будет? Надо глаза ломать, разглядывать картинки и пытаться что-то там понять
Сети в процессе, на равных объемах, на МТ5 на мск фьючерсах пишется, пока на собачках плывет в гору:
60 лимиток на равной дистанции сверху и снизу по 30 шт от текущей цены (в среднем АТР на М 15)
справа вверху - это расчетные проценты за год. В моменте сумма меняется.
Чисто диапазонная ТС, загружается - разгружается в канале. Шаг - 1 АТР на М 15. Пока в плюсах за 20 дней 23%.
Прим. вообще старт был 04.01.2022 года - там сеть также была в плюсах - около 20 %.
Я ей перезашел на новых условиях - поэтому сроки исчисления пошли заново.
Селяни!!!! Братцы!!!! Похоже, щас в плюсах!!! :-)
с 2012 года - тема баблеца поднято гуд!!!
В общем никакой прямой трансляции - чисто по делу!
https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page247#comment_27788351
там уже с людьми поделился.... :)
отливчик в наличии - в плюса!!!!!!!
Прим. я никого не учу зарабатывать, касаемо тематике ветви!!! - я просто делюсь радостью по торгам с братцами - селянами.... как - то мало уже есть в наличии....... :-(
Пишу на МТ5 один в один торговый подход.
Селяни!!!! Братцы!!!! Похоже, щас в плюсах!!! :-)
с 2012 года - тема баблеца поднято гуд!!!
В общем никакой прямой трансляции - чисто по делу!
https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page247#comment_27788351
там уже с людьми поделился.... :)
отливчик в наличии - в плюса!!!!!!!
Прим. я никого не учу зарабатывать, касаемо тематике ветви!!! - я просто делюсь радостью по торгам с братцами - селянами.... как - то мало уже есть в наличии....... :-(
с сетками, тем паче на криптах - главное вовремя переоткрывать (или закрывать+нетрогать) сетку.
"главное - вовремя остановиться" народная мудрость
с сетками, тем паче на криптах - главное вовремя переоткрывать (или закрывать+нетрогать) сетку.
"главное - вовремя остановиться" народная мудрость
:-)
выставлена - гуд. Там в диапазоне 15 мин. Там постоянно в плюса! Тема такая, что желательно, когда не будет позиций в рынке ,перезаходить под увеличенный максимум по деньгам.
А - ля сейчас 60 "собачек" :-) по итогам месяца - можно все тормозить и вновь заряжать сеть на тех же или увеличенных слегка значениях параметров от уровней т.е например щас минималка 60 контрактов, уже сейчас буду перезаходить когда уже будет около 90 контрактов минимальных - шаг 166 п
шаг остается, только размер контрактов в каждой позиции сети увеливчивается до 90 например.
И в итоге не 0,1 бакса - например сейчас когда в плюса кроется поза (здесь ласт ин фёст аут), а уже будет за счет увеличенных объемах напри мер 1 бакс мин профит с шага сетки.
вот они щас завершенные - т.е. баи которые "нашли" себе селлы или селлы которые нашли себе "баи" - в итоге 0,1 бакс за трансакцию
на 60 контрактов собачек в сети стартовых:
в итоге если уже бАхать не с 100 баксов, но с 1000, то уже СТАНДАРТ (минимальный шаг при тех же условиях) в сетки будет 1 бакс с диапазона минимального.
В общем гуд все!
а вообще селяни - братцы - вот втб ха мартовская бкс - дает чуть... свежак на ртс-се - постоянно в плюса, слева - усреднил робот на тех же объемах - это мск бирже фьюч втб- ха мартовская
а вообще селяни - братцы - вот втб ха мартовская бкс - дает чуть... свежак на ртс-се - постоянно в плюса, слева - усреднил робот на тех же объемах - это мск бирже фьюч втб- ха мартовская
перевожу с алкогольного на русский : г-да хорошие, торговать сетки с января по март это верное решение. Рынок вял но мы в фаворе :-)
с сетками, тем паче на криптах - главное вовремя переоткрывать (или закрывать+нетрогать) сетку.
"главное - вовремя остановиться" народная мудрость
НЕТ - мнение выходить через месяц и если в плюсах - то заряжать объем сети выше - там и профит будет выше.
например при 100 баксах - шаг сети 166 пунктов - лимиток 30 в верз от цены в селл - внизу - в бай....
по 60 контактов.
Уже при 200 баксах можно выставлять такую же сеть но уже не 60 контарктов, но 100.
Там и прибыль с одной транзакции выше, типа не 0,1 бакс но 1.