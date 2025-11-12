учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 479

Grigori.S.B #:

ИМХО прибыль за 4 с половиной года маловата сопоставляя с рисками на out of sample. 
У нас инфляция больше съедает.

;-)
Это в долларах...
Риски да. Чем меньше риски, тем меньше доходность.
Поставил на реал.
 
Roman Shiredchenko #:

откатка в две стороны - через спред AUDUSD - USDCAD на AUDCAD. Благо такие фишки можно на МТ 4 тестить и оптить по ценам открытия.

тест завершен - теперь на реале. Жаль кхорош (khorosh)  - этого старика мутного нет - я похоже вышел на его уровень... :-)

по прибыльности и МО точно...:) в тестере - он все реалы свои центовые всегда прятал... :-)

 


в две стороны и усреднение

Попробуй сделать этот сов на мт5, и проверить с задержками и что бы стояло каждый тик на основе реальных.

 
Killers CFD #:
реальных

ок. спс за наводку... буду делать....

 

Удалось добиться приемлемых рез-ов буду ставить на реал - это одно направление: лонг и селл отдельно считаются оптятся и торгуются на разных вкладках:


 

в общем сообщаю, что есть интересные темки для торгов... по типу

AUDUSD- USDAD - причем одна не страхует другую пару (по сути не является спредом) - идет в усиление или в сторону доллара или против. И то это только направление купля взято.

Нужен центовый реал на МТ5 - ну или торговать по ТС на МТ4 с 20-30 000 уе


 

спред на синтетике также усредняю.

До выхода в профит - далее трал или закрытие...

реализовал через сервисы MT5.

индикатор спреда - внизу - не исключен разворот!!!!!

Ужа показывает плюса на виртуальных торгах - разминочных:

 

сильно выше по ветке были вопросы про организацию не вполне тупых сеток.

Вот нашёл время проиллюстрировать :-) 

сетки (пере)выставляются либо строго периодично (раз в день, раз в неделю) либо руками. 

основные принципы:

 - ближние уровни не открывают новую позицию, а только закрывают имеющуюся

 - средние уровни триггерят от волатильности (они опциональные, образно это Stop-Limit)

 - самые дальние двигают сетку

 - (не нарисовано) совсем дальний выхлоп - пауза на пару следующих дней

 
спс - курю содержимое......... 

 

В этой ветке 500 страниц и 10 лет всякой галиматьи и ничего полезного, сплошные подогнанные тесты для лохов.

Покажите свои отчеты с реал  счетов, хотя бы центовые, колхозники-селяне.

 
fregat555 #:

В этой ветке 500 страниц и 10 лет всякой галиматьи и ничего полезного, сплошные подогнанные тесты для лохов.

Покажите свои отчеты с реал  счетов, хотя бы центовые, колхозники-селяне.

Там ок все. Не кпждый хочет делиться...

У меня по этой тс были и выводы и заводы и сливы....

Все в процессе в настоящее время все расторговывается....

Новые счета - новые торги.....
У меня. У других не знаю. Я тему эту дальше рою. Получается. Интерес есть.....

Поставил на реалы - расторговываю.

Где на центрвых было слитие - там на демо.

Как деньги еще подойдут - залью и заменю на тех же значениях и на том же профиле на реал..

Где центовые реалы на счетах. Где обычные. Где демо счет на торгах....

Все в процессе.

