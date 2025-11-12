учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 479
ИМХО прибыль за 4 с половиной года маловата сопоставляя с рисками на out of sample.
У нас инфляция больше съедает.
откатка в две стороны - через спред AUDUSD - USDCAD на AUDCAD. Благо такие фишки можно на МТ 4 тестить и оптить по ценам открытия.
тест завершен - теперь на реале. Жаль кхорош (khorosh) - этого старика мутного нет - я похоже вышел на его уровень... :-)
по прибыльности и МО точно...:) в тестере - он все реалы свои центовые всегда прятал... :-)
в две стороны и усреднение
Попробуй сделать этот сов на мт5, и проверить с задержками и что бы стояло каждый тик на основе реальных.
реальных
ок. спс за наводку... буду делать....
Удалось добиться приемлемых рез-ов буду ставить на реал - это одно направление: лонг и селл отдельно считаются оптятся и торгуются на разных вкладках:
в общем сообщаю, что есть интересные темки для торгов... по типу
AUDUSD- USDAD - причем одна не страхует другую пару (по сути не является спредом) - идет в усиление или в сторону доллара или против. И то это только направление купля взято.
Нужен центовый реал на МТ5 - ну или торговать по ТС на МТ4 с 20-30 000 уе
спред на синтетике также усредняю.
До выхода в профит - далее трал или закрытие...
реализовал через сервисы MT5.
индикатор спреда - внизу - не исключен разворот!!!!!
Ужа показывает плюса на виртуальных торгах - разминочных:
сильно выше по ветке были вопросы про организацию не вполне тупых сеток.
Вот нашёл время проиллюстрировать :-)
сетки (пере)выставляются либо строго периодично (раз в день, раз в неделю) либо руками.
основные принципы:
- ближние уровни не открывают новую позицию, а только закрывают имеющуюся
- средние уровни триггерят от волатильности (они опциональные, образно это Stop-Limit)
- самые дальние двигают сетку
- (не нарисовано) совсем дальний выхлоп - пауза на пару следующих дней
спс - курю содержимое.........
В этой ветке 500 страниц и 10 лет всякой галиматьи и ничего полезного, сплошные подогнанные тесты для лохов.
Покажите свои отчеты с реал счетов, хотя бы центовые, колхозники-селяне.
