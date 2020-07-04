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Советники

cm RSI martingel - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
10394
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Советник открывает позиции по индикатору RSI. 

Закрываются сделки по Sl или TP. 

После закрытия по SL советник увеличивает лот следующей сделки. 

После закрытия по TP, следующая сделка открывается с начальным лотом рассчитанным как процент от текущего баланса.



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