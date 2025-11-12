учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 480
В этой ветке 500 страниц и 10 лет всякой галиматьи и ничего полезного, сплошные подогнанные тесты для лохов.
Покажите свои отчеты с реал счетов, хотя бы центовые, колхозники-селяне.
счета в процессе расторговки - к примеру не всегда по этой типа илана (откатки) ТС на счетах - где то есть и переворотки - на каких то доливки....
тема одна по сути
вот усреднение XAGXAU через сервисы:
реал усреднитель - доливщик
спс - курю содержимое.........
принцип хороший и правильный. Творчески доработать по личному вкусу и будет совсем хорошо..
принцип хороший и правильный. Творчески доработать по личному вкусу и будет совсем хорошо..
Мучаю зиг-заг с приблудами.
За сутки. Рад критике.
а че критике - вроде ок плывет... :-)
профит фактор тоже ок.
Это одна пара (выделенные - одиночные не связанные) или синтетика (спред)?
пары все стандартне и настройки індикаторові тоже
ZigZag основной, но фильтрую RSI по умолчанию
Вот так иногда
Норм ZigZag
Это все пары. шесть пар.