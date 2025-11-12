учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 480

fregat555 #:

В этой ветке 500 страниц и 10 лет всякой галиматьи и ничего полезного, сплошные подогнанные тесты для лохов.

Покажите свои отчеты с реал  счетов, хотя бы центовые, колхозники-селяне.

счета в процессе расторговки  - к примеру не всегда по этой типа илана (откатки) ТС  на счетах - где то есть и переворотки - на каких то доливки....

тема одна по сути



вот усреднение XAGXAU через сервисы:


реал усреднитель  - доливщик


 
Roman Shiredchenko #:

спс - курю содержимое......... 

принцип хороший и правильный. Творчески доработать по личному вкусу и будет совсем хорошо..

 
Maxim Kuznetsov #:

принцип хороший и правильный. Творчески доработать по личному вкусу и будет совсем хорошо..

См смотрю идеологчески.... и в код ближе дальше.....
 

Мучаю зиг-заг с приблудами.

За сутки. Рад критике.

 
Volodymyr Zubov #:

Мучаю зиг-заг с приблудами.

За сутки. Рад критике.

а че критике - вроде ок плывет... :-) 

профит фактор тоже ок.

Это одна пара (выделенные - одиночные не связанные) или синтетика (спред)? 

 
Roman Shiredchenko #:

пары все стандартне и настройки індикаторові тоже

 
Roman Shiredchenko #:

ZigZag основной, но фильтрую RSI по умолчанию

 

Вот так иногда


 

Норм ZigZag

 
Roman Shiredchenko #:

Это все пары. шесть пар.

