учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 473
перевожу с алкогольного на русский : г-да хорошие, торговать сетки с января по март это верное решение. Рынок вял но мы в фаворе :-)
также и летом! :-) и вообще кроме похоже - осени, но сейчас - онозначно - откатки - да! А мы - всегда - в фаворе!!!!!!! :--)
33%
сопоставленные баи селлами + 0,10 бакс минималки
откатка - рулит
просто о%уенно!!! Разгружает селлы:
причем кроет частично и в плюса, без лирики:
https://www.mql5.com/ru/forum/389015/page4#comment_27789665
240 собачек разгружаем... :-) остатки!!!
общее:
с шага: 0,1 бакс
35% - процеков!!!
пятихат процентов! :-)
Мнение - надо писать робота (никого ни о чем не прошу и не интересуюсь - делюсь информацией) и на болтанке на настоящих биржевых неттинговых счетах болтанку торговать - на том же и можно ртс мини - там ГО меньше или тот же ВТБ фьюч глянуть (себе в задачи написал) на роботе на МТ5 естественно!!! Там подход - лимитки перевыставляются и все...
Пока собачки - рулят!!! :-)
Алло!!!??? Селяни!!!??? ;-)
чо такое нарисовал, расшифруй чуток
чо такое нарисовал, расшифруй чуток
Вот кстати - перечитываю... :-)
Вот, можно сказать серьезный результат, и всего на одном индюке. МТ5 позволил сваять такую штуку сразу на двух парах (вход и выход хеджем).
Если таких игрушек штук пять на разных парах поставить в один портфель, то ФВ, соответственно, должен получиться еще красивей, а картинка еще более гладкая.
С таким зверем можно уже пробовать и на приличных деньгах. И заметьте, никаких иланоподобных мартышек. В рынке всего две позы. Считаю, что именно в этом направлении нужно копать.
Результат с 8-го года лотом 0.1
_
на демке даже такого не получится скорее всего
:-) хз там смотреть и кодить надо...
Делаю не большой отчет по выборке из ветви - недавно перечитал с пристрастием... :-)
кое-что интересное вновь для себя узнал...
Как материал подготовлю выложу тут в архиве - может кому интересно тож на почитать, посмотреть и поторговать будет...