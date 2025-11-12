учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 473

Maxim Kuznetsov #:

перевожу с алкогольного на русский : г-да хорошие, торговать сетки с января по март это верное решение. Рынок вял но мы в фаворе :-)

также и летом! :-) и вообще кроме похоже - осени, но сейчас - онозначно - откатки - да! А мы - всегда - в фаворе!!!!!!! :--)

33%


сопоставленные баи селлами + 0,10 бакс минималки





откатка - рулит


просто о%уенно!!! Разгружает селлы:


причем кроет частично и   в плюса, без лирики:

https://www.mql5.com/ru/forum/389015/page4#comment_27789665

240 собачек разгружаем... :-) остатки!!!

общее:




с шага: 0,1 бакс




35% - процеков!!!


пятихат процентов!  :-)


 
Maxim Kuznetsov #:

перевожу с алкогольного на русский : г-да хорошие, торговать сетки с января по март это верное решение. Рынок вял но мы в фаворе :-)

УРРРРРААААААА!!!!! ТЕМУ ДОГНАЛ АБСОЛЮТНО! СПС! ЗА РАСШИФРОВКУ!!!! :-)
 

Мнение - надо писать робота (никого ни о чем не прошу и не интересуюсь - делюсь информацией) и на болтанке на настоящих биржевых неттинговых счетах болтанку торговать - на том же и можно ртс мини - там ГО меньше или тот же ВТБ фьюч глянуть (себе в задачи написал) на роботе на МТ5 естественно!!!  Там подход - лимитки перевыставляются и все...

Пока собачки - рулят!!! :-)

  

 
Алло!!!??? Селяни!!!??? ;-)
Есть что по существу сабжа? ;-)
Завтра поделюсь тут частью своих изысканий....
 
Roman Shiredchenko #:
Алло!!!??? Селяни!!!??? ;-)
Есть что по существу сабжа? ;-)
Завтра поделюсь тут частью своих изысканий....

чо такое нарисовал, расшифруй чуток

 
Renat Akhtyamov #:

чо такое нарисовал, расшифруй чуток


Там исходя из первой части.... еще. Первый пост и последующие....
https://www.mql5.com/ru/forum/136747/page80#comment_3455793

Когда запускали в лонг на одном и том же инструменте и в шорт в другом окне на этрм же инструменте. В общем фишка в том что можно пробовать юзать на фьючах с разным сроком экспирации на моехе например. Одного также в лонг на ближнем фьюче. На более дальнем другого в шорт. Робота. Робот один и тот же по сути. Настройки одни и те же можно сначала юзать  но один толтко в лонг.  И этот же робот в шорт на этом же фьюче но с более далтним сроком экспирации.... позже распишу подробнее.... сегодня начну....

На МТ5 и мкл 5 естественно.

Можно одного робота забабахать чтобы эту парку юзал, по типу парной торговли - типа календарного спреда на соседних фьючах. Но там уже не будет календарного это просто подход такой же. Также можно и норму прибыли и входа выхода и разбежки, а ля выше какого либо уровня.... можно тупо по схеме. Распишу и с ютуба выложу подходик не реклама. Кому сильно не когда то см. С 23 с 24 мин.


В общем в базе уже на МТ5 мной все написано. Осталось разделить лонгт и только шорт. Это если на двух роботах эту схему юзать.... 

Можно и на мт 4, но там например на индексах. Фьючах один в лонг один в шорт для типа хеджа. Или что то еще более лучшее для хеджа пары подобрать....

Понятно если без увеличения лотности при усреднениях минус общий по одной паре не будет перекрыт профитом по другой, но разворот то будет!!! ;-) профит кроется по ТР. Минус усредняется по другой паре и ждем разворота. По факту профит по тр постоянно на маленьких обьемах капает на баланс. Робот перезаходит по рынку в направлении движения. Минус по другой паре набирается, когда разворот, минус не набирается более и далее при откате становится плюсом, профитом  за счет ранее набранных обьемов. Все в итоге кроется в плюса. Главное не жескачить с нач лотом и обьемами усреднений. В итоге смотреть надо и юзать. Тут рыба должна быть....
 

Вот кстати - перечитываю... :-) 


Лекарь Центозависимых  2012.02.19 01:01       RU

Вот, можно сказать серьезный результат, и всего на одном индюке. МТ5 позволил сваять такую штуку сразу на двух парах (вход и выход хеджем).

Если таких игрушек штук пять на разных парах поставить в один портфель, то ФВ, соответственно, должен получиться еще красивей, а картинка еще более гладкая.

С таким зверем можно уже пробовать и на приличных деньгах. И заметьте, никаких иланоподобных мартышек. В рынке всего две позы. Считаю, что именно в этом направлении нужно копать.

Результат с 8-го года лотом 0.1

на демке даже такого не получится скорее всего
 
Renat Akhtyamov #:
на демке даже такого не получится скорее всего

:-) хз там смотреть и кодить надо...

Делаю не большой отчет по выборке из ветви - недавно перечитал с пристрастием... :-)

кое-что интересное вновь для себя узнал... 

Как материал подготовлю выложу тут в архиве - может кому интересно тож на почитать, посмотреть и поторговать будет...

