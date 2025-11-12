учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 478
рать вход по RSI и сделать рандомным то результаты будут не хуже.
да. возможно...
Скорее всего если убрать вход по RSI и сделать рандомным то результаты будут не хуже.
В противном случае он должен и без усреднения зарабатывать.
тут оптить тогда типа этого надо по стандартной трактовке - скоро займусь....
https://www.mql5.com/ru/code/16069
как там еще и говорят, типа многие системы приносили бы профит, если бы не нарушали правила пользователи...
Скорее всего если убрать вход по RSI и сделать рандомным то результаты будут не хуже.
В противном случае он должен и без усреднения зарабатывать.
Достаточно поковыряться недолго в сетках, чтобы понять эту ценную мысль
Действительно, совершенно ненужное решение - входить по индикатору. Попадание в пик разворота - дело статистики, и смысл в том, что обход разворотов равносилен Граалю - вечная прибыль.
Даже самые маститые ручники-трейдеры используют стоп-лосс или закрытие с убытком число как плату за попадание в разворот, противоположный позиции. А тут какой-то РСИ вдруг станет ванговать лучше их.
Подход совершенно неправильный, единственный вариант развития сеток и мартина - это прогнозировать флет. И все исследования пустить на это направление. Так, увеличится вероятность закрытия убыточной серии глубокими коррекционными волнами. Меньше сливов - больше накопленной прибыли.
У Билла Вильямса был вариант прогноза длительности четвёртой волны. Но вот как это автоматизировать, - фиг знает.
А главное - зачем?
Ну как зачем?
Ну так и торгуйте каждую в своё время, при чём здесь прогноз длительности 4 волны?
Деление тренда на волны само по себе весьма условно, не говоря уже о каких-либо прогнозах.
Есть толпа, есть психология толпы от страха и жадности - всё остальное это поиски чёрной кошки в тёмной комнате.
откатка в две стороны - через спред AUDUSD - USDCAD на AUDCAD. Благо такие фишки можно на МТ 4 тестить и оптить по ценам открытия.
тест завершен - теперь на реале. Жаль кхорош (khorosh) - этого старика мутного нет - я похоже вышел на его уровень... :-)
по прибыльности и МО точно...:) в тестере - он все реалы свои центовые всегда прятал... :-)
в две стороны и усреднение
ИМХО прибыль за 4 с половиной года маловата сопоставляя с рисками на out of sample.
У нас инфляция больше съедает.