учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 468

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko:




 что касается входа следующего противоположно предыдущему

Смотрю я на сову краем глаза, смотрю... Как бы, весь день за компом. КМК, после закрытия ордера по ТП, вход в противоположном направлении, напрашивается. Но дело, конечно, хозяйское.

 
NNightmare:

Смотрю я на сову краем глаза, смотрю... Как бы, весь день за компом. КМК, после закрытия ордера по ТП, вход в противоположном направлении, напрашивается. Но дело, конечно, хозяйское.

да это все не интересно, ИМХО!

 

Пацаны выкладываю актуалочку, вот к примеру, сейчас (сразу пишу - никого никуда не призываю! ни на что не намекаю и НИЧЕГО не рекламирую!) - просто сообщаю о реал торгах в ситуации.



вот получается накрутило в канале 230-250 пп пятизнак объемы 2,56 лота



"специально" вам пишу, чтобы вручную не закрыться и хоть и небольшой, но убыток не принять... :-)

вот расклады  за неделю




я к тому, что до этого также была ситуация на этом же роботе, я вручную закрылся и принял убыток на "тухляке" на GBPJPY, - далее историю глянул - все гуд    лучше бы не принимал убыток.... улетел вверха. сейчас - все  для роботов - подход такой, что торгуется 30 % дневного диапазона - далее переворот на увеличенных объемах в 2 раза - канал по АТР 30% 14 период - вот смотрю... итоги вам напишу здесь. Перенос в бу также есть - сет выложу, робот рабочий - также могу выложить (хотел на НГ сделать подарок - вот сейчас созрел!) Это без шуток, пацаны - но от души!!!



ИТОГИ переворотов - выложу здесь.

 

пацаны - вот

 
Roman Shiredchenko:

Пацаны выкладываю актуалочку, вот к примеру, сейчас (сразу пишу - никого никуда не призываю! ни на что не намекаю и НИЧЕГО не рекламирую!) - просто сообщаю о реал торгах в ситуации.



вот получается накрутило в канале 230-250 пп пятизнак объемы 2,56 лота



"специально" вам пишу, чтобы вручную не закрыться и хоть и небольшой, но убыток не принять... :-)

вот расклады  за неделю




я к тому, что до этого также была ситуация на этом же роботе, я вручную закрылся и принял убыток на "тухляке" на GBPJPY, - далее историю глянул - все гуд    лучше бы не принимал убыток.... улетел вверха. сейчас - все  для роботов - подход такой, что торгуется 30 % дневного диапазона - далее переворот на увеличенных объемах в 2 раза - канал по АТР 30% 14 период - вот смотрю... итоги вам напишу здесь. Перенос в бу также есть - сет выложу, робот рабочий - также могу выложить (хотел на НГ сделать подарок - вот сейчас созрел!) Это без шуток, пацаны - но от души!!!



ИТОГИ переворотов - выложу здесь.

красиво напереворачивался, слов нет
 
Renat Akhtyamov:
красиво напереворачивался, слов нет

ВСЕ ПЕРЕВОРОТЫ ПО СИСТЕМЕ :-) (ЭТО БЕЗ ШУТОК) ВСЕ ГУД

Это еще не красиво - красиво когда до 10 переворота доходит и до 10 + лота - знаешь, что еще можно   3  норм - но уже страшновато.... :-)

0,02

0,04

0,08

0,16

0,32

0,64

1,28

2,56

5,12

10,24

------

дальше можно но уже старшно....  :-) 




в общем гуд все щас все по системе кроется....

- там не к вопросу о красиво- не красиво - там  о другом - там философия торгуется 30 % дневного диапазона. :-)

А так да- итоги жду.

Вот обстановочка на текмомент - пятница



НО ПЛЮСОМ ЗАМЕТЬТЕ - ГОСПОДА СЕЛЯНИ - ЭТО ЛУЧШЕ, КОГДА УСРЕДНЯЯСЬ ВИДЕТЬ КАК СЧЕТ ТАЕТ НА ГЛАЗАХ... (УЛЕТАЕТ В КОСМОС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)



    :-)
 
Roman Shiredchenko:

да это все не интересно, ИМХО!

Ну давай что поинтереснее, затестим, чо)))

 
NNightmare:

Ну давай что поинтереснее, затестим, чо)))

выложу тут робота с сетом для оптимизации, который торгует по картинкам выше с описанием его работы.
 
Renat Akhtyamov:
красиво напереворачивался, слов нет

часть отбита... :-) усреднением и переворотами



перевороты типа этого



усреднения типа этих 


ПС прежний рисунок с отчетом был за неделю. Этот за месяц - с 01.01.2021 г.

 
NNightmare:

Ну давай что поинтереснее, затестим, чо)))

На этих выходных выложу с сетом под оптимизацию. Там тема такая, что например, при ширине канала переворотного 250 пп 5-ти знак, при например, после пятого переворота т.е. на лоте 0,01,  0,02,  0,04, 0,08, 0,16,  0,64 - вот с пятого переворота, т.е. на 0,64 лоте включается трал простой по пунктам (иные виды трала не добавлены мной еще), если опять цена ушла в сторону лосса - то выход при лоссе 250 пипсов и уже вход 1,28 лот и уже с этого - шестого переворота включается тралл простой, также есть функция переноса в безубыток перед траллом, т.е. при профите небольшом, например, цена идет после шестого переворота в профит - проходит 260 пипсов, при этом эксп не закрывает профит, т.е. переносит в бу стоп-лосс, на 250 пп профита, естественно все это с учетом уровней заморозки и стоп-левелов переноса стоп-лосса, т.е. эксп переносит стоп-лосс на 250 пп от цены открытия при прохождении ценой 270 пп, если стоп-левел 20 пп - все эти проверки в коде учтены. 

Это небольшое описание для желающих потестить...

Сам буду еще ставить этих роботов на торги на свои счет. Почему сейчас предварительно расписал, чтобы потом без прелюдий, когда робота выложу и сет для оптимизации, но чистая конкретика и все.

Также есть параметр - уровня переноса в бу. например если его выставить в 30 пп, то робот перенесет цену на 250 пп в бу только с уровня тейка в пипсах 280 пп.

Далее уже включается трал простой. Уровень в бу явно отображается, т.е. виден брокеру.

1...461462463464465466467468469470471472473474475...507
Новый комментарий