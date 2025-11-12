учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 468
Смотрю я на сову краем глаза, смотрю... Как бы, весь день за компом. КМК, после закрытия ордера по ТП, вход в противоположном направлении, напрашивается. Но дело, конечно, хозяйское.
да это все не интересно, ИМХО!
Пацаны выкладываю актуалочку, вот к примеру, сейчас (сразу пишу - никого никуда не призываю! ни на что не намекаю и НИЧЕГО не рекламирую!) - просто сообщаю о реал торгах в ситуации.
вот получается накрутило в канале 230-250 пп пятизнак объемы 2,56 лота
"специально" вам пишу, чтобы вручную не закрыться и хоть и небольшой, но убыток не принять... :-)
вот расклады за неделю
я к тому, что до этого также была ситуация на этом же роботе, я вручную закрылся и принял убыток на "тухляке" на GBPJPY, - далее историю глянул - все гуд лучше бы не принимал убыток.... улетел вверха. сейчас - все для роботов - подход такой, что торгуется 30 % дневного диапазона - далее переворот на увеличенных объемах в 2 раза - канал по АТР 30% 14 период - вот смотрю... итоги вам напишу здесь. Перенос в бу также есть - сет выложу, робот рабочий - также могу выложить (хотел на НГ сделать подарок - вот сейчас созрел!) Это без шуток, пацаны - но от души!!!
ИТОГИ переворотов - выложу здесь.
пацаны - вот
красиво напереворачивался, слов нет
ВСЕ ПЕРЕВОРОТЫ ПО СИСТЕМЕ :-) (ЭТО БЕЗ ШУТОК) ВСЕ ГУД
Это еще не красиво - красиво когда до 10 переворота доходит и до 10 + лота - знаешь, что еще можно 3 норм - но уже страшновато.... :-)
0,02
0,04
0,08
0,16
0,32
0,64
1,28
2,56
5,12
10,24
------
дальше можно но уже старшно.... :-)
в общем гуд все щас все по системе кроется....
- там не к вопросу о красиво- не красиво - там о другом - там философия торгуется 30 % дневного диапазона. :-)
А так да- итоги жду.
Вот обстановочка на текмомент - пятница
НО ПЛЮСОМ ЗАМЕТЬТЕ - ГОСПОДА СЕЛЯНИ - ЭТО ЛУЧШЕ, КОГДА УСРЕДНЯЯСЬ ВИДЕТЬ КАК СЧЕТ ТАЕТ НА ГЛАЗАХ... (УЛЕТАЕТ В КОСМОС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Ну давай что поинтереснее, затестим, чо)))
красиво напереворачивался, слов нет
часть отбита... :-) усреднением и переворотами
перевороты типа этого
усреднения типа этих
ПС прежний рисунок с отчетом был за неделю. Этот за месяц - с 01.01.2021 г.
Ну давай что поинтереснее, затестим, чо)))
На этих выходных выложу с сетом под оптимизацию. Там тема такая, что например, при ширине канала переворотного 250 пп 5-ти знак, при например, после пятого переворота т.е. на лоте 0,01, 0,02, 0,04, 0,08, 0,16, 0,64 - вот с пятого переворота, т.е. на 0,64 лоте включается трал простой по пунктам (иные виды трала не добавлены мной еще), если опять цена ушла в сторону лосса - то выход при лоссе 250 пипсов и уже вход 1,28 лот и уже с этого - шестого переворота включается тралл простой, также есть функция переноса в безубыток перед траллом, т.е. при профите небольшом, например, цена идет после шестого переворота в профит - проходит 260 пипсов, при этом эксп не закрывает профит, т.е. переносит в бу стоп-лосс, на 250 пп профита, естественно все это с учетом уровней заморозки и стоп-левелов переноса стоп-лосса, т.е. эксп переносит стоп-лосс на 250 пп от цены открытия при прохождении ценой 270 пп, если стоп-левел 20 пп - все эти проверки в коде учтены.
Это небольшое описание для желающих потестить...
Сам буду еще ставить этих роботов на торги на свои счет. Почему сейчас предварительно расписал, чтобы потом без прелюдий, когда робота выложу и сет для оптимизации, но чистая конкретика и все.
Также есть параметр - уровня переноса в бу. например если его выставить в 30 пп, то робот перенесет цену на 250 пп в бу только с уровня тейка в пипсах 280 пп.
Далее уже включается трал простой. Уровень в бу явно отображается, т.е. виден брокеру.