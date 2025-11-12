учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 470
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пирамидинг - гадание на кофейной гуще. Ничем не лучше мартина и всех других глупостей.Главное - невозможно гарантированно угадать тренд!
Пирамидинг - это не торговая система, а способ увеличения прибыльности торговой системы. А поэтому он не может быть гаданием на кофейной гуще. Гадание на кофейной гуще обычно приписывают торговым системам, у которых случайный вход. Какая у меня ТС вы не знаете, поэтому эта терминология в данном случае не уместна.
Привет. Тружусь в поте лица. Вот новинка усреднение+пирамидинг. В данный момент тест идёт, Удвоение депозита за 3 месяца. Просадка 17%.
Луня с начала 2020-го прогоните, там подходит под пирамидинг. Затем его же с начала 2021-го. Если советник выстоит оба движения, то можно смело на реал
Братцы - селяни! Сигнал заблокирован из-за торговой активности! :-) Это с апреля 2021 г. Торговля роботами в базе - с ветки. Реал.
В проекте - выход на минимальный расчетный режим. В настоящее время торгуют около 100 экспов на разных символах: переворотные, усредняющие торговые подходы (около 4). Готовлю пирамидинг! Робот в прицепе.
С начала месяца
за неделю
Кто не в курсе: "Сигналы с большим количеством открытых позиций/отложенных ордеров и чрезмерной торговой историей автоматически перемещаются в архив."
Коллеги - не хвалясь, чисто по делу - грамотный выход пипка в пипку! :-)
Пипс - в пипс - параметры заоптимизированы на 5-ти летней истории.
по предыдущему посту - настрою значения параметров на свое ИМХО - выложу тут.
АЛЛО! СЕЛЯНИ! АЛЛО!!! Как успеваемость? :-)
Есть/нет? итоги промежуточные... ПРЯЧЕМСЯ? :-)
с мая 2021 года - раз выводы
два
Вот уже 9 месяцев прошло как решил заняться использованием пирамидинга. К сожалению гигантской прибыли достичь не получается. Пока только так: тест с 01.01.2020.
в общем коллеги - в настоящее время такие расклады, в связи с тем, что, как говорят, валютные символы во многом коррелированы, на всех торгуемых инструментах не надо грубить со стартовым объемом, т.к. возможно попадание в резонанс, когда несколько символов, показывают схожую динамику и соответственно экспы могут ХОРОШО доусредняться или напереворачиваться на увеличенных объемах и в итоге, может не хватить маржи на следующий переворот/усреднение...
в общем, пока усредняюсь здесь:
также готовлю уже на биржевом счете - переворотку/усреднялку: выложу промежуточные результаты сюда.
в общем коллеги - в настоящее время такие расклады, в связи с тем, что, как говорят, валютные символы во многом коррелированы, на всех торгуемых инструментах не надо грубить со стартовым объемом, т.к. возможно попадание в резонанс, когда несколько символов, показывают схожую динамику и соответственно экспы могут ХОРОШО доусредняться или напереворачиваться на увеличенных объемах и в итоге, может не хватить маржи на следующий переворот/усреднение...
в общем, пока усредняюсь здесь:
также готовлю уже на биржевом счете - переворотку/усреднялку: выложу промежуточные результаты сюда.
странно
за все время в первый раз вижу что у тебя есть такой счет
странно
за все время в первый раз вижу что у тебя есть такой счет
:-) Сегодня могу тесты без оптимизации, чисто на стандартных настройках выложить по ценам открытия на М1 на МТ5, есстественно, биржевой!!!
Там еще не все задумки реализованы... так промежуточный вариантик.