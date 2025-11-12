учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 470

Yousufkhodja Sultonov:

Пирамидинг - гадание на кофейной гуще. Ничем не лучше мартина и всех других глупостей.Главное - невозможно гарантированно угадать тренд!

 Пирамидинг - это не торговая система, а способ увеличения прибыльности торговой системы. А поэтому он не может быть гаданием на кофейной гуще. Гадание на кофейной гуще обычно приписывают торговым системам, у которых случайный вход. Какая у меня ТС вы не знаете, поэтому эта терминология в данном случае не уместна.

 
khorosh:

Привет. Тружусь в поте лица. Вот новинка усреднение+пирамидинг. В данный момент тест идёт, Удвоение депозита за 3 месяца. Просадка 17%. 


Луня с начала 2020-го прогоните, там подходит под пирамидинг. Затем его же с начала 2021-го. Если советник выстоит оба движения, то можно смело на реал
 
О! Хай Ренат!!! Рад читать тебя здесь! Я правильно понимаю, что это USDCAD?  Я тут свой пирамидинг - затестирую на этом интервале, гляну!!!
 

Братцы - селяни! Сигнал заблокирован из-за торговой активности! :-) Это с апреля 2021 г. Торговля роботами в базе - с ветки. Реал.

В проекте - выход на минимальный расчетный  режим. В настоящее время торгуют около 100 экспов на разных символах: переворотные, усредняющие торговые подходы (около 4). Готовлю пирамидинг! Робот в прицепе.

С начала месяца

кобра - в наличии


за неделю

неделя


Кто не в курсе: "Сигналы с большим количеством открытых позиций/отложенных ордеров и чрезмерной торговой историей автоматически перемещаются в архив."

 

Коллеги - не хвалясь, чисто по делу - грамотный выход пипка в пипку! :-)

Пипс - в пипс - параметры заоптимизированы на 5-ти летней истории.

пипс- в пипс


по предыдущему посту - настрою значения параметров на свое ИМХО - выложу тут.

 

АЛЛО! СЕЛЯНИ! АЛЛО!!! Как успеваемость? :-)

Есть/нет? итоги промежуточные... ПРЯЧЕМСЯ? :-)

с мая 2021 года - раз выводы



два

 

Вот уже 9 месяцев прошло как решил заняться использованием пирамидинга. К сожалению гигантской прибыли достичь не получается. Пока только так: тест с 01.01.2020. 


 

в общем коллеги - в настоящее время такие расклады, в связи с тем, что, как говорят, валютные символы во многом коррелированы, на всех торгуемых инструментах не надо грубить со стартовым объемом, т.к. возможно попадание в резонанс, когда несколько символов, показывают схожую динамику и соответственно экспы могут ХОРОШО доусредняться или напереворачиваться на увеличенных объемах и в итоге,  может не хватить маржи на следующий переворот/усреднение...

в общем, пока усредняюсь здесь:

уреднения и перевороты

также готовлю уже на биржевом счете - переворотку/усреднялку: выложу промежуточные результаты сюда.

 
странно

за все время в первый раз вижу что у тебя есть такой счет

 
:-) Сегодня могу тесты без оптимизации, чисто на стандартных настройках выложить по ценам открытия на М1 на МТ5, есстественно, биржевой!!!

Там еще не все задумки реализованы... так промежуточный вариантик.

