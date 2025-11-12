учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 481

Volodymyr Zubov #:

Мучаю зиг-заг с приблудами.

За сутки. Рад критике.

Критиковать пока не вижу оснований. Разве что сутки не показатель - нужно хотя бы неделю, лучше месяц и больше помучить.
Сделок за сутки немало. Похоже ТП с обратным тралом работает - это хороший прием по моим наблюдениям.
Непонятно почему лот в одном случае 0.01, а в другом 0.11
Лучше гонять на микро или центовом реале - там будет ближе к истине, показатели несколько ухудшатся,
но по идее не настолько чтобы сливать начал. Имхо пока выглядит достойно.

 
Grigori.S.B #:

Спасибо, я работаю месяцами и сразу не говорю: вот так. Там много недороработок, но 98% устранил )

 

Привет

 
Volodymyr Zubov #:

Привет

281 сделок за сутки?

 
Vitaly Muzichenko #:

281 сделок за сутки?

на М1 да

 
Volodymyr Zubov #:

на М1 да

Это отличный результат

 

У меня в разы скромнее, это пятница

--

Я уже который раз убеждаюсь, что все деньги на М1 и ниже, выше денег нет, вернее они некоторое время есть, но потом их всё-равно нет, особенно если трогать мажоры.

 
Vitaly Muzichenko #:

У меня в разы скромнее, это пятница

--

Я уже который раз убеждаюсь, что все деньги на М1 и ниже, выше денег нет, вернее они некоторое время есть, но потом их всё-равно нет, особенно если трогать мажоры.

мне М1 понравился на этапе отладки EA, быстрее всё наблюдается. А потом решил M1 и оставить как рабочий таймфрейм. В запасе включил и D1, но там раз в месяц у меня может что то и откроется.

 
Vitaly Muzichenko #:

У меня в разы скромнее, это пятница

Тоже неплохо, особенно если тенденция сохраняется в долгосроке.

Vitaly Muzichenko #:

Я уже который раз убеждаюсь, что все деньги на М1 и ниже, выше денег нет, вернее они некоторое время есть, но потом их всё-равно нет, особенно если трогать мажоры.

Мои выводы такие же. Возможно есть и на старших ТФ, но нам до них не дотянуться. (((

 

вот анонс на октябрь: 

сам сеть раскидал от лонга: 

GBPJPY бай лимит и бай стоп. На время сезонки... в тему ветви - т.к. откатная и переворотная сеть. Тут без  увеличений объемов делал. Расстояние ордеров около половины среднедневного АТР.

Медь - также....

