учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 481
Мучаю зиг-заг с приблудами.
За сутки. Рад критике.
Критиковать пока не вижу оснований. Разве что сутки не показатель - нужно хотя бы неделю, лучше месяц и больше помучить.
Сделок за сутки немало. Похоже ТП с обратным тралом работает - это хороший прием по моим наблюдениям.
Непонятно почему лот в одном случае 0.01, а в другом 0.11
Лучше гонять на микро или центовом реале - там будет ближе к истине, показатели несколько ухудшатся,
но по идее не настолько чтобы сливать начал. Имхо пока выглядит достойно.
Спасибо, я работаю месяцами и сразу не говорю: вот так. Там много недороработок, но 98% устранил )
281 сделок за сутки?
на М1 да
Это отличный результат
У меня в разы скромнее, это пятница
--
Я уже который раз убеждаюсь, что все деньги на М1 и ниже, выше денег нет, вернее они некоторое время есть, но потом их всё-равно нет, особенно если трогать мажоры.
мне М1 понравился на этапе отладки EA, быстрее всё наблюдается. А потом решил M1 и оставить как рабочий таймфрейм. В запасе включил и D1, но там раз в месяц у меня может что то и откроется.
У меня в разы скромнее, это пятница
Тоже неплохо, особенно если тенденция сохраняется в долгосроке.
Я уже который раз убеждаюсь, что все деньги на М1 и ниже, выше денег нет, вернее они некоторое время есть, но потом их всё-равно нет, особенно если трогать мажоры.
Мои выводы такие же. Возможно есть и на старших ТФ, но нам до них не дотянуться. (((
вот анонс на октябрь:
сам сеть раскидал от лонга:
GBPJPY бай лимит и бай стоп. На время сезонки... в тему ветви - т.к. откатная и переворотная сеть. Тут без увеличений объемов делал. Расстояние ордеров около половины среднедневного АТР.
Медь - также....