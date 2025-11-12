учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 469
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
КОЛЛЕГИ - кому интересно (изначально хотел в виде подарочка под НГ сделать, но... корпоративы и прочие отдыхи - не дали :-)), сейчас созрел - робота возможно размещу (эту версию в коде базе).
Сразу троллей - лесом, а-ля философия мартина переворотного и прочего - это ... и то...
В общем тема такая - из описания выше и тут картинок - все поймете - в прицепе сет мой рабочий сейчас под евродоллар, сет под оптимизацию - предлагаю размяться именно с процентом канала от АТР вычисляемого - тогда ТР и СЛ в настройках ставить в -1. Вот картинки
рис 2 под оптимизацию
значений параметров
тут и в коде все закомментировано
в общем СЕЛЯНИ!!! БРАТЦЫ!!! :-) ЭТО БЕЗ ШУТОК от моей души - для Вас!
попрошу пустыми вопросами, кто еще не в теме и не знает как тестить, оптить, не мучать - интересуйтесь в соответствующих темах или иным образом - здесь по СУЩЕСТВУ, кто в теме. Плиз.
робот - исходный код и компильнутый и настройки 2-а сета - во вложении.
там по факту получается размер канала ПЕРЕВОРОТНОГО - динамический от 200 до 400 пп пятизнак - это гуд.
кто не в курсе - тут вижу модераторы не спять :-) удалили компильнутый. Не забудьте БРАТЦЫ - СЕЛЯНИ! компильнуть исходник.
П.С. Хотя раньше тут разрешалось крепить и исходник и компил к нему... может и щас можно....
если так, то я догадываюсь, кто из них мог удалить компил исходника...
<*.ex* файл удалён>
Системная месячная кобра, роботы с ветки.
Братцы - селяни! АУ-У-У! Кончились? Всё - перестали ими быть? :-)
Как обстановочка? Гуд - не гуд?
Я о переворотных, усредняющих мартЫнах, пирамидингах и прочих торговых подходах, а-ля канальных (пробой - отбой)!!!
Братцы - селяни! АУ-У-У! Кончились? Всё - перестали ими быть? :-)
Как обстановочка? Гуд - не гуд?
Я о переворотных, усредняющих мартЫнах, пирамидингах и прочих торговых подходах, а-ля канальных (пробой - отбой)!!!
Привет. Тружусь в поте лица. Вот новинка усреднение+пирамидинг. В данный момент тест идёт, Удвоение депозита за 3 месяца. Просадка 17%.
Привет. Тружусь в поте лица. Вот новинка усреднение+пирамидинг. В данный момент тест идёт, Удвоение депозита за 3 месяца. Просадка 17%.
ООО! Класс.
Я сам сейчас выхожу на пирамидинг - хочу сделать и так и так:
( 1.Это когда канал для доливок выставлен заранее, наример, 10 доливок через 250 пунктов - там понятно - игра лотами по вариантам:
1. тот же.
2. увеличение на повышающий или понижающий коэфф, например 1,5 или 2 или 0,67.
3. арифметическая прогрессия повышающаяся - понижающаяся. Если понижающаяся, то там понятно старт не с минимального, но например с 10 лот или 0,1 с шагом (- 0,01) до 0,01 при десятой доливке.)
Стоп лосс общий ставить на 250 пп от крайней позиции.
2. сделать
доливки по пересечению МА (на откатах) или тех же 250 пп.
Стоп лосс общий ставить на безубытке + например, 40 пп.
--------------------------------------------------------------------------------
Это уже без усреднений.
--------------------------------------------------------------------------------
Вообще тема интересна - выложу сюда робота с открытого доступа по ТС Пирамидинг - сам еще не смотрел его - и ссыль на описание.
-------------------------------------------------------------------------------
Вообще эта тема похожа на антимартин (я о пирамидинге) - хочу сделать свой вариант (у меня уже есть антимартин свой), где сетка из например если вверх - то из бай - стопов не выставляется, но просто открывается очередная рыночная позиция, не закрывая предыдущие при
пирамиде и движе символа вверх и все - закрытие по тралу (можно профита - как у Ким И.В., можно разными вариантами тралов всех поз)
-------------------------------------------------------------------------------
...
Тема пирамидинга и робот - здесь. (не реклама - общий доступ)
Спасибо, гляну. Давно знаю этот сайт, только следить за ним времени не хватает.
Спасибо, гляну. Давно знаю этот сайт, только следить за ним время не хватает.
Привет. Тружусь в поте лица. Вот новинка усреднение+пирамидинг. В данный момент тест идёт, Удвоение депозита за 3 месяца. Просадка 17%.
Пирамидинг - гадание на кофейной гуще. Ничем не лучше мартина и всех других глупостей.Главное - невозможно гарантированно угадать тренд!
Пирамидинг - гадание на кофейной гуще. Ничем не лучше мартина и всех других глупостей.Главное - невозможно гарантированно угадать тренд!
ООООО! Юсуф - рад Вас видеть в этой ветке и вообще в теме торгов. Будем дополнительно на связи!!!! Пообсуждаем торговые подходы!
Пирамидинг - гадание на кофейной гуще. Ничем не лучше мартина и всех других глупостей.Главное - невозможно гарантированно угадать тренд!
Такое впечатление, что "формула 18" или "теория рынка" могут "гарантировано угадать тренд".