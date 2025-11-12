учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 469

Новый комментарий
 

КОЛЛЕГИ - кому интересно (изначально хотел в виде подарочка под НГ сделать, но... корпоративы и прочие отдыхи - не дали :-)), сейчас созрел - робота возможно размещу (эту версию в коде базе).

Сразу троллей - лесом, а-ля философия мартина переворотного и прочего - это ... и то...

В общем тема такая - из описания выше и тут картинок - все поймете - в прицепе сет мой рабочий сейчас под евродоллар, сет под оптимизацию - предлагаю размяться именно с процентом канала от АТР вычисляемого - тогда ТР и СЛ в настройках ставить в -1. Вот картинки

рис под оптмизацию 1


рис 2 под оптимизацию

значений параметров

2

тут и в коде все закомментировано

// время торгов, заканчивает работу в 22, то есть в 22 часа и после советник не выставляет новых ордеров и ждет рабочего времени - 2 часа
extern bool Use_Time=true;
extern int HourStart=8; // время начала работы советника в часах по времени терминала - может быть от 0 до 23
extern int HourEnd=22; // время окончания работы советника в часах по времени терминала
extern int MinStart =30;
extern int MinEnd   =40;

extern string АТР = " Period_ATR на D1 ";
// если юзать АТР, то СЛ и ТР делать -1
extern int    Period_ATR   = 14;  // период_АТР, делать -1 при конкретном использовании СЛ и ТР (уровень ограничения убытков)
extern int    Percent_ATR  = 30;  // Percent_ATR, делать -1 при использовании СЛ и ТР (процент в настоящих процентах - дневного расчетного диапазона по АТР)
extern double k=1.0;              // и фиксации прибыли  ТР=к*СЛ

extern string мартин_и_тралы = " параметры мартина и трала ";
extern double       Lots  =0.01;    //стартовый лот
extern double     Factor  =2.0;     //множитель лота
extern int         Limit  =55;      //ограничение количества умножений лота
extern int      StopLoss  =270,     //CЛ, если на АТР, то делать -1
                TakeProfit=540;     // ТР, если на АТР, то делать -1 
extern int    TrailingStop=60;      //ТРАЛЛ простой - если 0, то тралл по теням свечей 
extern int    Not_Loss    =50;      //цена (ЖАДНОСТЬ) перевода в бу  от цены открытия
extern int     SPREAD_MAX =50;      //размер спреда для стоп-торгов
extern int     StartType  =0;       //тип стартового ордера, 0-BUY, 1-SELL
extern int         Magic  =10;      //индивидуальный номер эксперта

в общем СЕЛЯНИ!!! БРАТЦЫ!!! :-) ЭТО БЕЗ ШУТОК от моей души - для Вас!

попрошу пустыми вопросами, кто еще не в теме и не знает как тестить, оптить, не мучать - интересуйтесь в соответствующих темах или иным образом - здесь по СУЩЕСТВУ, кто в теме. Плиз.

робот - исходный код и компильнутый и  настройки 2-а сета - во  вложении.

 там по факту получается размер канала ПЕРЕВОРОТНОГО  - динамический от 200 до 400 пп пятизнак - это гуд.

кто не в курсе - тут вижу модераторы не спять :-) удалили компильнутый. Не забудьте БРАТЦЫ - СЕЛЯНИ! компильнуть исходник.

П.С. Хотя раньше тут разрешалось крепить и исходник и компил к нему... может и щас можно....

если так, то я догадываюсь, кто из них мог удалить компил исходника...


<*.ex* файл удалён>

 

Системная месячная кобра, роботы с ветки.


кобра в наличии!!!

 

Братцы - селяни! АУ-У-У! Кончились? Всё - перестали ими быть? :-)

Как обстановочка? Гуд - не гуд?

Я о переворотных, усредняющих мартЫнах, пирамидингах и прочих торговых подходах, а-ля канальных (пробой - отбой)!!!

 
Roman Shiredchenko:

Братцы - селяни! АУ-У-У! Кончились? Всё - перестали ими быть? :-)

Как обстановочка? Гуд - не гуд?

Я о переворотных, усредняющих мартЫнах, пирамидингах и прочих торговых подходах, а-ля канальных (пробой - отбой)!!!

Привет. Тружусь в поте лица. Вот новинка усреднение+пирамидинг. В данный момент тест идёт, Удвоение депозита за 3 месяца. Просадка 17%. 


 
khorosh:

Привет. Тружусь в поте лица. Вот новинка усреднение+пирамидинг. В данный момент тест идёт, Удвоение депозита за 3 месяца. Просадка 17%. 


ООО! Класс.

Я сам сейчас выхожу на пирамидинг - хочу сделать  и так и так:

( 1.Это когда канал для доливок выставлен заранее, наример, 10 доливок через 250 пунктов - там понятно - игра лотами по вариантам:

1. тот же.

2. увеличение на повышающий или понижающий  коэфф, например 1,5 или 2 или 0,67.

3. арифметическая  прогрессия повышающаяся - понижающаяся. Если понижающаяся,   то там понятно старт не с минимального, но например с 10 лот или 0,1 с шагом (- 0,01) до 0,01 при десятой доливке.)

Стоп лосс общий ставить на 250 пп от крайней позиции.

2.  сделать

доливки по пересечению МА (на откатах) или тех же  250 пп.

Стоп лосс общий ставить на безубытке + например, 40 пп.

--------------------------------------------------------------------------------

Это уже без усреднений.

--------------------------------------------------------------------------------

Вообще тема интересна - выложу сюда робота с открытого доступа по ТС Пирамидинг - сам еще не смотрел его - и ссыль на описание.

-------------------------------------------------------------------------------

Вообще эта тема похожа на антимартин (я о пирамидинге) - хочу сделать свой вариант (у меня уже есть антимартин свой), где сетка из например если вверх - то из бай - стопов не выставляется, но просто открывается очередная рыночная позиция, не закрывая предыдущие при

пирамиде и движе символа вверх и все - закрытие по тралу (можно профита - как у Ким И.В., можно разными вариантами тралов всех поз)

-------------------------------------------------------------------------------


пирамидинг

 
Roman Shiredchenko:

...

Тема пирамидинга и робот - здесь. (не реклама - общий доступ)


Спасибо, гляну. Давно знаю этот сайт, только следить за ним времени не хватает.

 
khorosh:

Спасибо, гляну. Давно знаю этот сайт, только следить за ним время не хватает.

Такая ж штука :-), просто, вышел на него, когда смотрел  тему на ю тубе о пирамидинге, там, кстати, много уроков появилось по программированию на mql4 и 5 - пересматриваю.
 
khorosh:

Привет. Тружусь в поте лица. Вот новинка усреднение+пирамидинг. В данный момент тест идёт, Удвоение депозита за 3 месяца. Просадка 17%. 


Пирамидинг - гадание на кофейной гуще. Ничем не лучше мартина и всех других глупостей.Главное - невозможно гарантированно угадать тренд!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Пирамидинг - гадание на кофейной гуще. Ничем не лучше мартина и всех других глупостей.Главное - невозможно гарантированно угадать тренд!

ООООО! Юсуф - рад Вас видеть в этой ветке и вообще в теме торгов. Будем дополнительно на связи!!!! Пообсуждаем торговые подходы!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Пирамидинг - гадание на кофейной гуще. Ничем не лучше мартина и всех других глупостей.Главное - невозможно гарантированно угадать тренд!

Такое впечатление, что "формула 18" или "теория рынка" могут "гарантировано угадать тренд".

1...462463464465466467468469470471472473474475476...507
Новый комментарий