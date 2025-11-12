учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 385
Давно хотелоь сделать усреднитель для разгона депозита. Т.е. советник с повышенным риском, с большим количеством сделок и быстрым ростом депозита. Но до сих пор не получалось. А вот сегодня ковырялся с вариантами алгоритма и без оптимизации после очередной коррекции алгоритма советник прошёл тест с 01.09.2018 с довольно неплохими результатами. Его вполне можно использовать для первоначального наращивания депозита. После того как нужная величина депозита будет достигнута, можно будет снизить риски и торговать спокойно.
не то чтобы можно - нужно использовать. Лучшее враз хорошего :-)
делай сразу сигнал, он совсем не хуже топов. 100 баксов на счёт, так-же на VDS и (отложить) на рекламу если пойдёт. Если за квартал солъёт, значит всего-то не покупал пачку сигарет в день.
хотя судя по графику, риски наращивались, причём в усреднителе/сетке. Депо будет вынесен, потому-что мартингейл. Как тот суслик, которого не видно, но он есть
Используется реинвестирование. Стартовый лот сетки рассчитывается пропорционально размеру свободных средств. Имею большой опыт работы с мартинами. Они могут работать по несколько лет без вмешательства. Но я обычно слежу за ситуацией. При превышении просадкой некоторого порога обычно ставлю на совокупную позицию лок. А потом разруливаю вручную. В большинстве случаев удаётся успешно вывести ситуацию в безубыток. А если не удаётся или некогда, то принимаю убыток используя закрытие перекрытых.
хотя судя по графику, риски наращивались, причём в усреднителе/сетке. Депо будет вынесен, потому-что мартингейл.
Именно, обычная подгонка. Одно только "советник прошёл тест с 01.09.2018" говорит о многом. Потому что с 01.08.2018 уже не проходит.
Если уж использовать мартин, то не в тривиальном его варианте, а с некой изюминой, дающей нивелировать наращивание лота и переживать сколь угодно долгий тренд.
Классический же вариант неинтересен, т.к. снос депа лишь вопрос времени.
Если поиск(подгонка?) алгоритма, обеспечивающего длительную стабильную работу следует считать подгонкой, то да подгонка. Снос депо в принципе возможен, если не ограничивать убыток. Но ведь он будет ограничен.
Не поленился прогнать тест с 01.08.2018 специально для горе-экстрасенса.
не споря с алгоритмом вашего ЕА (я-же его не видел).
как взбредёт в голову сумасшедшая идея, гоняю тесты без оптимизаций на 10-летнем периоде. Ну чтобы понять в какой обстановке идея работает, в какой нет.
с 01.08.2018 на EURUSD шёл спокойный "боковик" вниз. Волатильность ограниченная, лёгкий скос к югу. Знал-бы 1 августа 2018 что впереди полтора года размеренного ритма, ох... :-)
Знал-бы 1 августа 2018 что впереди полтора года размеренного ритма, ох... :-)
О! Вы как всегда на высоте... ПОЗДРАВЛЯЮ!
Спасибо, но поздравлять рано. Пока не проверено на реале, это можно считать только гипотезой.)
на каждые 10 000 на сколько увеличен был лот в тесте? И на старте каким стартовали с 10 000?
Было бы с чем поздравлять.
На тесте просадка 50%, значит на реале будет 100%. Надо уже риски резать в 2 раза.. будет, в лучшем случае, 50%.
Никто на большие реальные деньги не поставит робота-мартина, с риском просадки в 50%. Значит надо еще раз резать риски раза в 2.
Итого, получится, что с 10000 рост не до 540000, а в районе 120000. За 30 месяцев - это около 9% в месяц.