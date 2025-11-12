учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 379
Господа - селяни! Есть кто жив в рынке?
Как - то веточка - подзатухла, вместе с тем тема актуальна!!!
Набив мешки деньгами, все на собственных яхтах по собственным островам разъехались.)
Юрий! Рад читать Вас! Понятно... :-) Я так и предполагал. В одной из ветвей видел Ваши отчеты тестера с совсем уже запредельными значениями для усреднителей мат ожидания, по-моему там что-то за 20 и прибыльности 12 что-ли... Это ж вообще круть!
Сам продолжаю, в том числе, двигаться и в этом направлении...
Кое-какие отчеты по торгам буду тут размещать, возможно...
Да, потенциал ТС с мартином большой. И суть в том, что большинство ошибочных сделок за счёт мартина закрываются в плюс, да к тому же с хорошим совокупным лотом сетки. И главная задача сигнальной системы - это свести к минимуму случаи входа на экстремумах против нового тренда. Случаи, когда новый тренд малооткатный, особенно опасны. Поэтому большинство таких входов(на экстремумах) должны быть по возможности отфильтрованы(запрещены) с использованием индикаторов перекупленности-перепроданности и ограничения диапазона цены при которой допускается вход. Надеюсь эта информация будет полезна всем, кто занимается мартином.
да. спасибо. Буду размышлять дополнительно в своих вариантах...
ВИВА! СЕЛЯНИ!!! :-)
Допилена лично переворотная постонно в рынке мартышка - косилка. С реала буду пабликовать сюда.
с иланами, пока в завязках, доверия нет. ПРОБОЙНЫЕ - рулят.
Тоже пришёл к выводу, что переворотная система лучше усреднения. При этом можно достичь устойчивой работы с одним переворотом на длительной истории и с реинвестированием. Сейчас работаю над такой ТС. Как закончу выложу результаты тестирования с 01.01. 2017.
О! Спасибо за информацию! Рад читать Вас! Интересная инфа - тем более от Вас - также приму к сведению.
Тут, похоже мы вдвоем из селян "живы"... :-)
Предлагаю также поразмышлять над выбором параметров оптимизации и расчета ПРИБЫЛИ!!!
В последнее время оптимизатором не пользуюсь. ТС работает по тикам и очень медленно, один прогон теста с 01.01.2017 идёт более 12 часов. Так что, если буду использовать оптимизатор, то результатов не дождусь, столько не проживу. Прогоняю тест, просматриваю места, где неприемлемая просадка(>10%) и вношу коррективы в алгоритм или изменяю значения параметров, для уменьшения просадки.
