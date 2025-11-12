учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 379

Новый комментарий
 
Исправлены ошибки компилирования. Если кому надо. Не тэстировал, на демо не ставил.
Файлы:
190324constantiminus.mq4  22 kb
 

Господа - селяни! Есть кто жив в рынке?

Как - то веточка - подзатухла, вместе с тем тема актуальна!!!

 
Roman Shiredchenko:

Господа - селяни! Есть кто жив в рынке?

Как - то веточка - подзатухла, вместе с тем тема актуальна!!!

Набив мешки деньгами, все на собственных яхтах по собственным островам разъехались.)

 
khorosh:

Набив мешки деньгами, все на собственных яхтах по собственным островам разъехались.)

Юрий! Рад читать Вас! Понятно... :-) Я так и предполагал.  В одной из ветвей видел Ваши отчеты тестера с совсем уже запредельными значениями для усреднителей мат ожидания, по-моему  там что-то за 20 и прибыльности 12 что-ли... Это ж вообще круть!

Сам продолжаю,  в том числе,  двигаться и  в этом направлении...

Кое-какие отчеты по торгам буду тут размещать, возможно...

 
Roman Shiredchenko:

Юрий! Рад читать Вас! Понятно... :-) Я так и предполагал.  В одной из ветвей видел Ваши отчеты тестера с совсем уже запредельными значениями для усреднителей мат ожидания, по-моему  там что-то за 20 и прибыльности 12 что-ли... Это ж вообще круть!

Сам продолжаю,  в том числе,  двигаться и  в этом направлении...

Кое-какие отчеты по торгам буду тут размещать, возможно...

Да, потенциал ТС с мартином большой. И суть в том, что большинство ошибочных сделок за счёт мартина закрываются в плюс, да к тому же с хорошим совокупным лотом сетки. И главная задача сигнальной системы - это свести к минимуму случаи входа на экстремумах против нового тренда. Случаи, когда новый тренд малооткатный, особенно опасны. Поэтому большинство таких входов(на экстремумах) должны быть по возможности отфильтрованы(запрещены) с использованием индикаторов перекупленности-перепроданности и ограничения диапазона цены при которой допускается вход. Надеюсь эта информация будет полезна всем, кто занимается мартином.

 
khorosh:

Да, потенциал ТС с мартином большой. И суть в том, что большинство ошибочных сделок за счёт мартина закрываются в плюс, да к тому же с хорошим совокупным лотом сетки. И главная задача сигнальной системы - это свести к минимуму случаи входа на экстремумах против нового тренда. Случаи, когда новый тренд малооткатный, особенно опасны. Поэтому большинство таких входов(на экстремумах) должны быть по возможности отфильтрованы(запрещены) с использованием индикаторов перекупленности-перепроданности и ограничения диапазона цены при которой допускается вход. Надеюсь эта информация будет полезна всем, кто занимается мартином.

да. спасибо. Буду размышлять дополнительно в своих вариантах...

 
Roman Shiredchenko:

ВИВА! СЕЛЯНИ!!! :-)

Допилена  лично переворотная постонно в рынке мартышка - косилка. С реала буду пабликовать сюда.

с иланами, пока в завязках, доверия нет. ПРОБОЙНЫЕ - рулят.


Тоже пришёл к выводу, что переворотная система лучше усреднения. При этом можно достичь устойчивой работы с одним переворотом на длительной истории и с реинвестированием. Сейчас работаю над такой ТС. Как закончу выложу результаты тестирования с 01.01. 2017.

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
    khorosh:

Тоже пришёл к выводу, что переворотная система лучше усреднения. При этом можно достичь устойчивой работы с одним переворотом на длительной истории и с реинвестированием. Сейчас работаю над такой ТС. Как закончу выложу результаты тестирования с 01.01. 2017.

О! Спасибо за информацию! Рад читать Вас! Интересная инфа - тем более от Вас - также приму к сведению.

Тут, похоже мы вдвоем из селян "живы"... :-)

Предлагаю также поразмышлять над выбором параметров оптимизации и расчета ПРИБЫЛИ!!!



метод расчета значений вх. переменных

 
Roman Shiredchenko:

О! Спасибо за информацию! Рад читать Вас! Интересная инфа - тем более от Вас - также приму к сведению.

Тут, похоже мы вдвоем из селян "живы"... :-)

Предлагаю также поразмышлять над выбором параметров оптимизации и расчета ПРИБЫЛИ!!!




В последнее время оптимизатором не пользуюсь. ТС работает по тикам и очень медленно, один прогон теста с 01.01.2017 идёт более 12 часов. Так что, если буду использовать оптимизатор, то результатов не дождусь, столько не проживу. Прогоняю тест, просматриваю места, где неприемлемая просадка(>10%) и вношу коррективы в алгоритм или изменяю значения параметров, для уменьшения просадки.

 
khorosh:

В последнее время оптимизатором не пользуюсь. ТС работает по тикам и очень медленно, один прогон теста с 01.01.2017 идёт более 12 часов. Так что, если буду использовать оптимизатор, то результатов не дождусь, столько не проживу. Прогоняю тест, просматриваю места, где неприемлемая просадка(>10%) и вношу коррективы в алгоритм или изменяю значения параметров, для уменьшения просадки.

Т.Е. Вы ушли от цен опен на М1?
1...372373374375376377378379380381382383384385386...507
Новый комментарий