учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 381
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да.... много и хАпнуто
Ага, сколько центов?))
МНООООГА!!! :-)
Без шуток и Побед и Центов...
-------------------------------------
В настоящее - время работаю над скальпером - мартином по стратегии Спидометр.
Сюда кое-какие резы буду выкладывать и описание ТС также...
Код - нет.
МНООООГА!!! :-)
Без шуток и Побед и Центов...
-------------------------------------
В настоящее - время работаю над скальпером - мартином по стратегии Спидометр.
Сюда кое-какие резы буду выкладывать и описание ТС также...
Код - нет.
Если будешь ловить высокую скорость, результата не будет.
Если будешь ловить высокую скорость, результата не будет.
О! Спасибо Юрий за инфу! Интересно... можно чуть подробнее расписать? мне чтобы в дебри на грабли не лезть...
Если вход в рынок будет производиться, когда на рынке сильное движение, то в тестере может получиться грааль, но на реале из-за задержек исполнения может быть слив. Есть у меня такой тестерный грааль. Хотя я его проверил на счёте Cent NDD. Надо бы его попробовать на счёте Pro STR, там скорость исполнения в 2.75 раза выше. Если возьмёшься его попробовать на реале счёт Pro STR (Forex$you), то могу его тебе скинуть, с условием, что сообщишь результаты. Результаты его тестирования в тестере я выкладывал здесь.
Сейчас успешно торгую полуавтоматом. Все автоматы, которые я сделал, меня не удовлетворяют.
Если вход в рынок будет производиться, когда на рынке сильное движение, то в тестере может получиться грааль, но на реале из-за задержек исполнения может быть слив. Есть у меня такой тестерный грааль. Хотя я его проверил на счёте Cent NDD. Надо бы его попробовать на счёте Pro STR, там скорость исполнения в 2.75 раза выше. Если возьмёшься его попробовать на реале счёт Pro STR (Forex$you), то могу его тебе скинуть, с условием, что сообщишь результаты. Результаты его тестирования в тестере я выкладывал здесь.
Сейчас успешно торгую полуавтоматом. Все автоматы, которые я сделал, меня не удовлетворяют.
Да, готов посмотреть и запустить его на реале
Счет Pro STP F4you, результаты выложу здесь или в личку тебе. Можешь его отправить в личку мне, только для личного пользования.
Как юзаешь полуавтомат?
Во времени вкл/выкл и закрытии своевременном излишне накрученных объемов в профите находящихся?
Да, готов посмотреть и запустить его на реале
Счет Pro STP F4you, результаты выложу здесь или в личку тебе. Можешь его отправить в личку мне, только для личного пользования.
Как юзаешь полуавтомат?
Во времени вкл/выкл и закрытии своевременном излишне накрученных объемов в профите находящихся?
Скинул в личку.
Господа - селяни! Есть чем поделиться интересным, но не юморным? :-)
Подготовка.
Благодаря работу с базы:https://www.mql5.com/ru/code/13532 - спс.
ExpMartin - эксперт для MetaTrader 4
Dmitriy Epshteyn
ТС - переворотная на увелиенных объемах.
доработал открытие по ценам открытия нового бара, при спреде превышающим заданное максимальное значение - не открывает рыночные, но отслеживает и закрывает профит/лосс.
Период оптимизации с 2016 - 2018 гг на М1, 2019 - форвард, Скрин Сет файла с максимальными значениями баланса параметров с 2016 г на М1:
Робота (надо будет компильнуть у себя в терминале) и отчет с тестера на М1 - прилагаю.
Господа - селяни! Есть чем поделиться интересным, но не юморным? :-)
Подготовка.
Благодаря работу с базы:https://www.mql5.com/ru/code/13532 - спс.
ExpMartin - эксперт для MetaTrader 4
Dmitriy Epshteyn
ТС - переворотная на увелиенных объемах.
доработал открытие по ценам открытия нового бара, при спреде превышающим заданное максимальное значение - не открывает рыночные, но отслеживает и закрывает профит/лосс.
Период оптимизации с 2016 - 2018 гг на М1, 2019 - форвард, Скрин Сет файла с максимальными значениями баланса параметров с 2016 г на М1:
Робота (надо будет компильнуть у себя в терминале) и отчет с тестера на М1 - прилагаю.
Грааль?...Нет ничего проще=D Берете что-нибудь способное открывать buy/sell иии...вуаля! Период теста - 9 лет XD
Грааль?...Нет ничего проще=D Берете что-нибудь способное открывать buy/sell иии...вуаля! Период теста - 9 лет XD
ООООО!!!!! ГУД! Дайте хоть названиями и значения параметров, на которых ТАКОЕ действо?
не интересуясь уж роботом...