учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 381

Roman Shiredchenko:

Да.... много и хАпнуто

Ага, сколько центов?))
 
Актер:
Ага, сколько центов?))

МНООООГА!!! :-)

Без шуток и Побед и Центов...

-------------------------------------

В настоящее - время работаю над скальпером - мартином по стратегии Спидометр.

Сюда кое-какие резы буду выкладывать и описание ТС также...

Код - нет.

 
Если будешь ловить высокую скорость, результата не будет.

 
О! Спасибо Юрий за инфу! Интересно... можно чуть подробнее расписать? мне чтобы в дебри на грабли не лезть...
 
Если вход в рынок будет производиться, когда на рынке сильное движение, то в тестере может получиться грааль, но на реале из-за задержек исполнения может быть слив. Есть у меня такой тестерный грааль. Хотя я его проверил на счёте Cent NDD. Надо бы его попробовать на счёте Pro STR, там скорость исполнения в 2.75 раза выше. Если возьмёшься его попробовать на реале счёт Pro STR (Forex$you), то могу его тебе скинуть, с условием, что сообщишь результаты. Результаты его тестирования в тестере я выкладывал здесь.

Сейчас успешно торгую полуавтоматом. Все автоматы, которые я сделал, меня не удовлетворяют.

 
Да, готов посмотреть и запустить его на реале

Счет Pro STP F4you, результаты выложу здесь или в личку тебе.  Можешь его отправить в личку мне, только для личного пользования.

Как юзаешь полуавтомат?

Во времени вкл/выкл и закрытии своевременном излишне накрученных объемов в профите находящихся?

 
Скинул в личку.

 

Господа - селяни! Есть чем поделиться интересным, но не юморным? :-)

Подготовка.

Благодаря работу с базы:https://www.mql5.com/ru/code/13532 - спс.

ExpMartin - эксперт для MetaTrader 4

Dmitriy Epshteyn

ТС - переворотная на увелиенных объемах.

доработал открытие по ценам открытия нового бара, при спреде превышающим заданное максимальное значение - не открывает рыночные, но отслеживает и закрывает профит/лосс.

Период оптимизации с 2016 - 2018 гг на М1, 2019 - форвард,  Скрин Сет файла с максимальными значениями  баланса параметров с 2016 г на М1: 


Робота (надо  будет компильнуть у себя в терминале)  и отчет с тестера на М1 - прилагаю.


Файлы:
EXPMARTIN.mq4  24 kb
EA_expmartin_v3.zip  179 kb
 
Грааль?...Нет ничего проще=D Берете что-нибудь способное открывать buy/sell иии...вуаля! Период теста - 9 лет XD


 
ООООО!!!!! ГУД! Дайте хоть названиями и значения параметров, на которых ТАКОЕ действо?

не интересуясь уж роботом...

