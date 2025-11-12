учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 383
качество моделирования в МТ5 на порядок выше
вот по OHLC M1 - в ЕА явный контроль баров встроен
вот на реальных тиках тот же ЕА
просадка начала теста на уровне стартового депозита, вроде и мелочь, а вот так и решается все (((
не все тесты проходят форвард на реальных тиках - в общем все очень сложно )))
совет протестировать на МТ5 - воспримите как дружеский совет - деньги рынку всегда успеете отдать
ЗЫ: вот еще пару сделал, думаю угадаете где какой тест
Тут смысла сильного возможно в тесте и нет, когда берется некая стат закономерность... :-) потому что объемы накрутить можно и так и так... главное, чтобы дЕп оптимально был использован. Тут решили, типа 10 счетов на экспах подобных, с разными настройками канала для переворота, типа часть сольется даже если, то остальные год закроют по торгам в плюс...
типа процентов 10 от величины АТР далее если не в профит, то переворот на увеличенных объемах.
Тут ради интереса запустил 10 экспов на USDJPY с шагом 2 пп стопа и переворота старт от 15 до 30 настоящих пунктов, пока дЕп жив :-)
местная просадка не по этой системе:
да, в МТ5 это режим OHLC M1 - 4 точки генерит тестер, для грубой отбраковки большого количества стратегий очень хорошо и производительно работает
понятное дело, что тест на реальной торговле может отличаться, но если код написан правильно то подключите из КБ MT4Orders и откомпилируйте в МТ5 - думаю, что даже если и будут сложности, то за день-два все равно соберете под МТ5
:-) Спс - угодал.
Да,если честно, то нет смысла этим таким гЕморным переводом заниматься...
Там и у зеленого цвета брокера, где на центах сейчас торгую, нет МТ5... :-)
Если время покажет на центовиках гуд, то там напрямую все перенести в коде под МТ5 - элементарно.
Тут вопрос в подходе торговли... я к тому, что даже если допустим 10% дневной АТР (14) (ширина канала) стоп и переворот работал раньше и тесты гуд шел, то допустим не ФАКТ что этот торговый подход будет ТАКЖЕ один в один работать и дальше... :-)
МОЖЕТЕ СЧИТ АТЬ ЧТО Я ИНТЕРЕСУЮСЬ.
И Я - С ВАМИ И В РЫНКЕ .
И ЕСТЬ ЧЕГО ВЫЛОЖИТЬ.....
Надо пить в меру, сказал Джавахарлал Неру. Я пью для аппетита, сказал Иосиф Броз Тито. Надо пить досыта подвёл итог Хрущёв Никита.)))
О! Юрий - Вас я уважаю. Тут есть чего выложить... выложу в обед...
по мск - сейчас тут подготовлю данные. Тут компы перецеплял... с облака перезаливаю...
все кода в открытом доступе, ура, что скоро центы = рубли, как и йены, без копеек :-) считать легче!!!
все тренды взяты...
Как там с мониторингом по лиге?
:-) ЮРИЙ - НЕ УЖЕЛИ ЭТО Я ???? СМЕШНО. ВСЕ В ТЕМЕ ВСЕ В ТЕМУ. ЭТО МАЙ. ЦЕЛЬ УЛЕТЕТЬ В ПЛЮСА К ЯРДАМ, ВОЙНА - ТО ЯДЕРНАЯ!!! :-)
ЭТО СТАРТ ОСТОРОЖНЫЙ.... :-) ЩА РАЗГОНЧИКУ ДОБАВИЛ ЧУТЬ... ПАРАМЕТРЫ И РОБОТА - ВЫЛОЖУ ПОЗЖЕ, И ТАМ ПО ФИЛОСОФИИ ЕСТЬ ЕЩЕ ЧУТЬ ПО БАЗЕ.