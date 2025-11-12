учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 383

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

качество моделирования в МТ5 на порядок выше

вот по OHLC M1 - в ЕА явный контроль баров встроен

вот на реальных тиках тот же ЕА

просадка начала теста на уровне стартового депозита, вроде и мелочь, а вот так и решается все (((

не все тесты проходят форвард на реальных тиках - в общем все очень сложно )))

совет протестировать на МТ5 - воспримите как дружеский совет - деньги рынку всегда успеете отдать 

ЗЫ: вот еще пару сделал, думаю угадаете где какой тест


:-) Спс. по контрольным точкам? :-)

Тут смысла сильного возможно в тесте и нет, когда берется некая стат закономерность... :-) потому что объемы накрутить можно и так и так... главное, чтобы дЕп оптимально был использован. Тут решили, типа 10 счетов на экспах подобных, с разными настройками канала для переворота, типа часть сольется даже если, то остальные год закроют по торгам в плюс...

типа процентов 10 от величины АТР далее если не в профит, то переворот на увеличенных объемах.

 Тут ради интереса запустил 10 экспов на USDJPY с шагом 2 пп  стопа и переворота старт от 15 до 30 настоящих пунктов, пока дЕп жив  :-)

местная просадка не по этой системе:


 
Roman Shiredchenko:

:-) Спс. по контрольным точкам? :-)

да, в МТ5 это режим OHLC M1 - 4  точки генерит тестер, для грубой отбраковки большого количества стратегий очень хорошо и производительно работает

понятное дело, что тест на реальной торговле может отличаться, но если код написан правильно то подключите из КБ MT4Orders и откомпилируйте в МТ5 - думаю, что даже если и будут сложности, то за день-два все равно соберете под МТ5

 
Igor Makanu:

да, в МТ5 это режим OHLC M1 - 4  точки генерит тестер, для грубой отбраковки большого количества стратегий очень хорошо и производительно работает

понятное дело, что тест на реальной торговле может отличаться, но если код написан правильно то подключите из КБ MT4Orders и откомпилируйте в МТ5 - думаю, что даже если и будут сложности, то за день-два все равно соберете под МТ5

:-) Спс - угодал.

Да,если честно, то нет смысла этим таким гЕморным переводом заниматься...

Там и у зеленого цвета брокера, где на центах сейчас торгую, нет МТ5... :-)

Если время покажет на центовиках гуд, то там напрямую все перенести в коде под МТ5 - элементарно.

Тут вопрос в подходе торговли... я к тому, что даже если допустим 10% дневной АТР (14) (ширина канала) стоп и переворот работал раньше и тесты гуд шел, то допустим не ФАКТ что этот торговый подход будет ТАКЖЕ один в один работать и дальше... :-)

 
Roman Shiredchenko:

МОЖЕТЕ СЧИТ АТЬ ЧТО Я  ИНТЕРЕСУЮСЬ.

И Я - С ВАМИ И В РЫНКЕ .

И ЕСТЬ ЧЕГО ВЫЛОЖИТЬ.....

Надо пить в мерусказал Джавахарлал Неру. Я пью для аппетита, сказал Иосиф Броз Тито. Надо пить досыта подвёл итог Хрущёв Никита.)))

 

Вы специально прячетесь? или просто стебаетесь?  Или все уже на ПАММАх в Альпах жгете????

ХДЕ     ВЫ   ???

 
Roman Shiredchenko:

Вы специально прячетесь? или просто стебаетесь?  Или все уже на ПАММАх в Альпах жгете????

ХДЕ     ВЫ   ???

Динозавры все вымерли, остался последний из могикан). О как я тебя понимаю, ... горе тому, кто переживёт ядерную войну.)

 
khorosh:

Динозавры все вымерли, остался последний из могикан). О как я тебя понимаю, ... горе тому, кто переживёт ядерную войну.)

О! Юрий - Вас я уважаю. Тут есть чего выложить... выложу в обед...

по мск - сейчас тут подготовлю данные. Тут компы перецеплял... с облака перезаливаю...

[Удален]  
Roman Shiredchenko:

все кода в открытом доступе, ура, что скоро центы = рубли, как и йены, без копеек :-) считать легче!!!

все тренды взяты...


Как там с мониторингом по лиге?
 
Vladimir Baskakov:
Как там с мониторингом по лиге?
ТАК ПО ЛИГЕ ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ И В СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ТЕМУ - ТАМ ПЛЮСА НЕ БОЛЬШИЕ. ОТСЮДА БРЫСЬ, ЕСЛИ НЕ ПО ТЕМЕ.
 
khorosh:

Динозавры все вымерли, остался последний из могикан). О как я тебя понимаю, ... горе тому, кто переживёт ядерную войну.)

:-) ЮРИЙ - НЕ УЖЕЛИ ЭТО Я ???? СМЕШНО. ВСЕ В ТЕМЕ ВСЕ В ТЕМУ. ЭТО МАЙ. ЦЕЛЬ УЛЕТЕТЬ В ПЛЮСА К ЯРДАМ, ВОЙНА - ТО ЯДЕРНАЯ!!! :-)

ЭТО СТАРТ ОСТОРОЖНЫЙ.... :-) ЩА РАЗГОНЧИКУ ДОБАВИЛ ЧУТЬ... ПАРАМЕТРЫ И РОБОТА - ВЫЛОЖУ ПОЗЖЕ, И ТАМ ПО ФИЛОСОФИИ ЕСТЬ ЕЩЕ ЧУТЬ ПО БАЗЕ.


1...376377378379380381382383384385386387388389390...507
Новый комментарий