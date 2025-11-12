учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 382

Братцы - селяни!!! Как обстановочка? Или все в ПАММах, да Сигналах - в своих подковерных игрищах???... 

 

похоже буду ставить на реал, вне оптимизации,  период оптимизации с 2015 - 2018 гг.

спасибо Владимиру:

Усредняющий советник по индикатору RSI - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov

Опубликован: 2018.05.15 15:19

Сигналом для открытия ордера является пересечение RSI верхнего или нижнего уровня.

Уровни задаются в параметрах.

extern ENUM_TIMEFRAMES timeframe_RSI = 60;
extern int    period_RSI      = 14;
extern int    level_buy       = 30;
extern int    level_sell      = 70;
extern int    MinStep         = 20;
extern double Lot             = 0.1;
extern double K_Lot           = 1.5;
extern int    Takeprofit      = 50;
extern int    Magic           = 0;
extern int    DigitsLot       = 2;
extern int    slippage        = 3;
EA_RSI_Averange.zip  21 kb
 
Перепишите код под мт5 и прогоните в нормальном тестере, это и будет достоверный результат.

 
https://www.mql5.com/ru/code/20612

сделаю. Но позже. Хотя, в моем понимании - все должно совпадать ...  МТ 4 не нормальный тестер?

этому тестеру верю: на МТ4 на М1

весь тест с  2015 г.


EA_RSI_Ave_2_2015_o.zip  101 kb
 

Коллеги - все кода - открыты - ВЕЛКОМ! Тесты


 
RSI..

хотите угодаю чем закончится на реале ?

хотя тут таких проф.шаманов половина форума :-) если не больше

hint: если в EA присутствует периодичность то должен быть критерий её отмены. И вот этот самый критерий самая жопа

 
не надо...

ТУТ тоже считаю более 50% - их (ШАМАНОВ!) :-)

Не у всех такая жопа заканчивается кочергой зеленой до нуля... (чаще она отбивается вверх!!!) :-) что сигналы тут, хоть ПААмы гды бы то ни было... 

Есть которые и живут!!!!! :-) или на откатах или на переворотах или на том и на том...

вот первый попавшийся из ТОПа (не реклама ни разу)


ПАММы - тоже самое - МАРТИНОВ - ТЬМА!!!


ПАММы - МАРТИНЫ ВСЕ

 

Господа, селяни - жгем по тренду - направления обозначены! 



тренд!!!!!!!!!!!!!!!1

 
все кода в открытом доступе, ура, что скоро центы = рубли, как и йены, без копеек :-) считать легче!!!

все тренды взяты...

тренды все взяты

