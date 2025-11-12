учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 382
Братцы - селяни!!! Как обстановочка? Или все в ПАММах, да Сигналах - в своих подковерных игрищах???...
похоже буду ставить на реал, вне оптимизации, период оптимизации с 2015 - 2018 гг.
спасибо Владимиру:
Усредняющий советник по индикатору RSI - эксперт для MetaTrader 4
Vladimir Khlystov
Сигналом для открытия ордера является пересечение RSI верхнего или нижнего уровня.
Уровни задаются в параметрах.
Перепишите код под мт5 и прогоните в нормальном тестере, это и будет достоверный результат.
https://www.mql5.com/ru/code/20612
сделаю. Но позже. Хотя, в моем понимании - все должно совпадать ... МТ 4 не нормальный тестер?
этому тестеру верю: на МТ4 на М1
весь тест с 2015 г.
RSI..
хотите угодаю чем закончится на реале ?
хотя тут таких проф.шаманов половина форума :-) если не больше
hint: если в EA присутствует периодичность то должен быть критерий её отмены. И вот этот самый критерий самая жопа
не надо...
ТУТ тоже считаю более 50% - их (ШАМАНОВ!) :-)
Не у всех такая жопа заканчивается кочергой зеленой до нуля... (чаще она отбивается вверх!!!) :-) что сигналы тут, хоть ПААмы гды бы то ни было...
Есть которые и живут!!!!! :-) или на откатах или на переворотах или на том и на том...
вот первый попавшийся из ТОПа (не реклама ни разу)
ПАММы - тоже самое - МАРТИНОВ - ТЬМА!!!
Господа, селяни - жгем по тренду - направления обозначены!
......
все кода в открытом доступе, ура, что скоро центы = рубли, как и йены, без копеек :-) считать легче!!!
все тренды взяты...