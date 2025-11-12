учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 390

Говорю же, Юрий, делаете негодное дело. Потом совесть не будет мучить за слитые последние деньги из семьи?

Не надо слезы лить, дружище... Ибо поиск Грааля есть богоугодное дело. Аминь.

 

Коллеги - гляньте на движ - 60 настоящих пипсов за 2 мин на фунте, что это может быть? Какие новости? Неужели из -за Ефремова? :-)


это явно какие-то новости - на евро-баксе 63 - настоящих пипса  за 3 минуты

йена - тоже залетала 50 пунктов за 3 мин.


 
такие новости очень хочется читать на сайте MQL5, а не искать, почему тот или иной инструмент вдруг вырос

моментальные они не нужны, интересует что послужило росту

 
весь день "Заседание Совета министров финансов и экономики ЕС"

коллегиальное заседание - в такие дни и накануне разумные люди не торгуют. Общее решение, без персональной ответственности.

"черный лебедь" на франке ничему никого не научил ???

 
Вот только не надо богохульствовать. А поиск вечной халявы, как и вечного двигателя - на сей день уже скорее диагноз.
 
МВФ зашёл 5 млрд для Украины поменять)
 
поворотный мартин попадает в такую ситуацию, когда он развернулся, а цена туда не пошла, он опять развернулся, а цена опять туда не пошла. Ну и так, пока не сольёт. Вы торговали на реале им? Есть результат?

 
Я ни в коем случае не говорю, что это полностью нерабочая стратегия, само собой, нужно найти баланс между риском и прибылью, и это перспективно. Хотел узнать ваш результат.

 
На тестах переворотные мартины работают немного лучше, чем мартины внутрь. На реале нет разницы, т.к. переворотные теряют на проскальзываниях.

 
Я думаю, Вы заблуждаетесь во всех тезисах, которые высказали. Тесты слишком сложная штука, чтобы говорить там о стратегиях, есть реализация стратегии с конкретными параметрами, только в таких рамках стоит говорить, потому что параметры разные, очень по разному могут тестироваться. А проскальзывание ни на что не влияет. Если у вас хоть чтото значат проскальзывания, это или проблемы с брокером, или какие то сверхкороткие цели.
