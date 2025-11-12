учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 389
:-)
нет. проблем а не в ДЦ им верю,
А я и не про ДЦ.
я не понял расшфруй...
Погоди чуток, Юрий тебе нарисует, вот только правильный боковичок присмотрит на истории) но ты ему не верь, пусть сам свои золотые несёт на поле чудес и высаживает.
нет тут - то другая тема у меня рулит. Тут переворотные мартыны делают. Счет жив. щас тут глянул историю - там прикинь там угол подъема 60 градусов..... щас кину картинку....
в лбщем щас готовлю робота - выложу сюда с рекомендациями.... там боевой - заточенный под расширение спреда (терял там) и всего остального.
дальше был вывод баблеца - и ровная линия до 2019 г.
Новый эксперт с умеренной просадкой и умеренной прибылью. Вход без индикаторный. Начальный лот 0.05. На каждые 2000 прироста депо добавляется 0.01 лота. Тест с 01.01.2018.
За сколько сможешь продать скрипт?
если бы он мог продать скрипт, он бы тут не сидел :-)
Говорю же, Юрий, делаете негодное дело. Потом совесть не будет мучить за слитые последние деньги из семьи?
Я одинокий волк без семьи. У всех детей свои семьи. Скоро и правнуки должны появиться. На форексе вкладываю такие суммы, которые слить не жалко. Мои денежные накопления никак не уменьшаются, а наоборот растут, хотя и не так быстро как бы хотелось. Поэтому и не прекращаю работу по созданию стабильного высоко прибыльного советника. Советники свои никому не продаю, так что виновником слития чужих депозитов так же никак не могу стать. Так что ваши рассуждения о совести как минимум неуместны.)