учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 384
Интересное было время в первой ветке, жара... Поковырялся из ностальгии в мартЫне, снова не вышел каменный цветок)
:-) Щас тут данные все систематизирую и предоставлю, включая робота правленного под реал.
Крутой у Вас браузер !!! столько страниц открыто
И такое в 2-х браузерах, одного не хватает - вкладки мельнькие
Круто! Интересно - а интернет при этом, жрёт ?
Оперативку. В хроме для каждой вкладки отдельный процесс с немаленькой памятью.
Кто-то мне рассказывал, что когда коснулось реального вывода нескольких десятков тыщ зелени, даже на тот момент главный по фореху ДЦ А...ри не захотел отдавать и пришлось к нему ехать с ОМОНом выколачивать.
Дополню. Есть конечно брокеры при банках, типа Альфабанка, относительно надежно, хотя и там мелким шрифтом прописано, что банк и брокер - разные конторы, независимые друг от друга. Намек на то, что если брокер закроется завтра, то мани на их счету - это не одно и то же, что мани на счету Альфабанка.
Однако даже при этом все те игрушки, с которыми здесь играются, не получится гонять у данных брокеров. т.к. плечо как правило не выше 1:100, а чаще 1:50.
Центовые же бирюльки у кухонь - потеря времени жизни, которое, как известно, самый дорогой актив. Реальные же деньги никто не доверит ДЦ.
Вот и получается - вся эта мишура под громким названием "международный рынок форекс" - не более чем завлекалово, морковка для осла и прожигание жизни. Ставки на спорт с нечестными на руку наперстночниками.
Давно хотелоь сделать усреднитель для разгона депозита. Т.е. советник с повышенным риском, с большим количеством сделок и быстрым ростом депозита. Но до сих пор не получалось. А вот сегодня ковырялся с вариантами алгоритма и без оптимизации после очередной коррекции алгоритма советник прошёл тест с 01.09.2018 с довольно неплохими результатами. Его вполне можно использовать для первоначального наращивания депозита. После того как нужная величина депозита будет достигнута, можно будет снизить риски и торговать спокойно.
Давно хотелоь сделать усреднитель для разгона депозита...
Был тут один несколько лет назад, искал инвесторов на свой цветок каменный, система типа Ла-авина, но с шагом в несколько фигур. Все убеждали его сначала потестить, но он никого не слушал и разбрасывался скринами с пологим ростом баланса сразу по нескольким парам. Звали вроде Саша. Гонял сие чудо на центовом, говорил, что вот также могло бы быть с реальными 10к, если кто даст. Прошло около года и вдруг чего-то перестал показывать картинки. Не помог похоже большой шаг Саше.
Сделать советник по типу Лавина или усреднитель с невысокой прибыльностью и устойчивой работой в несколько лет не проблема. Делал неоднократно и работали на реале по несколько лет. Но вот с такой высокой прибыльностью как этот, последний до сих пор сделать не получалось. Вообще советники усреднители с наращиванием лота широко распространены. Говорят на ПАММах в большинстве случаев их и используют. Мне кажется стабильно зарабатывающие советники с одним ордером в рынке и с постоянным лотом большая редкость. Сколько ни пытался сделать такой не удалось.