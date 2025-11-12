учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 392

Актер:
Хм. А у вас получается? Если бы это получилось хоть у кого-то, то образовалась бы черная дыра, затягивающая все деньги мира. А так как таковой мы не наблюдаем, и даже крупнейшие банки сливают депозиты, несмотря на диверсификацию, то успехов вам.

Вы что отрицаете, что существуют трейдеры живущие только на средства зарабатываемые торговлей? Если среди ваших знакомых из нет, то это не означает, что их нет совсем. Ну и насчёт чёрной дыры вы загнули. Если вы с такой лёгкостью переносите законы космогонии в сферу рыночных отношений, то понятно, почему вы не научились делать прибыльные советники.)))

 
khorosh:

Трейдеры, живущие только на средства от торговли - ну да, есть, только работают они за обычную зарплату в банках или инвестфондах, и они вовсе не обязаны при этом торговать всегда в плюс. Вот и живут они на эту зарплату.
 
Актер:
Я научился, но пока не удовлетворён прибыльностью своих экспертов, поэтому продолжаю заниматься поиском стратегии для  высокоприбыльного советника.

КОСМОГОНИЯ (греч. kosmos - Вселенная, мир и goneia - рождение) - наука о возникновении и развитии небесных тел и систем.

Да не обязаны, но обязаны получать прибыль, иначе он не сможет существовать как трейдер, зарабатывающий на рынке. Да и инвест фонду он будет не нужен. 

 
khorosh:

Научился, это когда удовлетворен. Потому если не удовлетворен, значит не научился. Я не заметил ни одного пока стоящего решения, демонстрируемого вами. Тестерные игрульки на удачных участках истории, не более.

Я умею читать Википедию. Здесь и правда больше похоже на большой космогон)

Конечно будет не нужен. Большинство трейдеров и аналитиков только строят из себя умников, будто умеющих анализировать, а по сути просто игроки, притягивающие новости за уши постфактум и пускающие руководству и инвесторам пыль в глаза.
 

КОЛЛЕГИ НУ ВО ЖЕ ГУД И АЙС - НЕ ССОРЬТЕСЬ ПЛИЗ - ТУТ ПРИЧЕМ ПОЛИТИКА В ПОДХОДАХ Я ИМЕЮ ВВИДУ - ГРАМОТНАЯ.


 
Актер:
Рома, ты по-детски наивен, это хорошо, но не отдавай никому свои 300 золотых. Сейчас набежит толпа Алис и Базилио и будут предлагать денежное дерево, но ты слушай старого Карло....
ОН ЧТО ВЕЩАЕТ-ПИШЕТ?
 
Актер:
предпочитаете торговать в реальном с новостями времени, запрыгивать в паровоз? 

а в тренд очевидно заходите как раз когда он заканчивается?

 
awsomdino:

Предпочитаю вообще не торговать (правильнее сказать играть). В паровоз тоже не запрыгните, потому что в любой момент времени он передумывает ехать и вы остаетесь на бобах.
 
Актер:
в черный список.

 
awsomdino:

Удачи в запрыгивании в паровозы. Кому 5, кому 10 лет достаточно чтобы понять. А кто-то и до старости не может слезть с "иглы" поиска вечной халявы.
