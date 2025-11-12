учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 392
Хм. А у вас получается? Если бы это получилось хоть у кого-то, то образовалась бы черная дыра, затягивающая все деньги мира. А так как таковой мы не наблюдаем, и даже крупнейшие банки сливают депозиты, несмотря на диверсификацию, то успехов вам.
Вы что отрицаете, что существуют трейдеры живущие только на средства зарабатываемые торговлей? Если среди ваших знакомых из нет, то это не означает, что их нет совсем. Ну и насчёт чёрной дыры вы загнули. Если вы с такой лёгкостью переносите законы космогонии в сферу рыночных отношений, то понятно, почему вы не научились делать прибыльные советники.)))
Так вы тоже не научились)) и не космогония, а космология тогда уж. Я не говорил о происхождении черной дыры. Да и вообще, неплохо бы знать что такое метафора.
Я научился, но пока не удовлетворён прибыльностью своих экспертов, поэтому продолжаю заниматься поиском стратегии для высокоприбыльного советника.
КОСМОГОНИЯ (греч. kosmos - Вселенная, мир и goneia - рождение) - наука о возникновении и развитии небесных тел и систем.
Да не обязаны, но обязаны получать прибыль, иначе он не сможет существовать как трейдер, зарабатывающий на рынке. Да и инвест фонду он будет не нужен.
КОЛЛЕГИ НУ ВО ЖЕ ГУД И АЙС - НЕ ССОРЬТЕСЬ ПЛИЗ - ТУТ ПРИЧЕМ ПОЛИТИКА В ПОДХОДАХ Я ИМЕЮ ВВИДУ - ГРАМОТНАЯ.
Рома, ты по-детски наивен, это хорошо, но не отдавай никому свои 300 золотых. Сейчас набежит толпа Алис и Базилио и будут предлагать денежное дерево, но ты слушай старого Карло....
предпочитаете торговать в реальном с новостями времени, запрыгивать в паровоз?
а в тренд очевидно заходите как раз когда он заканчивается?
Предпочитаю вообще не торговать (правильнее сказать играть). В паровоз тоже не запрыгните, потому что в любой момент времени он передумывает ехать и вы остаетесь на бобах.
в черный список.
