учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 378
В нашем случае в 4 знаке это шаг в 5 пунктах. 50 п. по 5-тизначке. А при условии 10 пунктов (5 значка) или 1 пункт (4 знака) за счет движения ловится тренд. Как тренд обычный - только увеличенный в 10 раз за счет малого шага.... В идеале работает если работать на ECN счетах - где спред всего 1-3 пункта 5-значки. Но на обычном счете где спред 15-20 пунктов тоже подходит, но ток уже с мартином после 30 ордеров. Ну и ограничитель само собой стоит... К примеру работаем на счете с суммой 100 зеленки на центовом. Это 100 00 центов. Стартовый лот 0,01. Стоимость серии 30 сделок по 0,01 составит всего около 70 центов + удержание будет висеть тоже около 20 центов. И того нагрузка всего 100 центов. 1% от капитала. Эти 30 ордеров к примеру состоят из 18 бай и 12 селл. Чтобы перекрыть 18 бай нужно около 47 еще селл. Это и есть та проблема когда цена гуляет в флете. И чтобы не ждать движения для 47 селл - достаточно чтобы открылось всег 4 селл в увеличенной объеме - которое перекрывает своей суммой 18 бай. Для этого и надо умножение последующих лотов после первых 30 ордеров. А в случае если цена развернулась не достигнув 4 селл - открыла всего 3 селл - то 34 ордер бай будет иметь увеличенный объем лота что шел после 3 селл. и того 34 и 35 ордер бай закроют всю сетку ордеров с общим ПЛЮСОМ сделок.... Как-то так.
Нужно или большое плечо, или большой депозит. Счёт типа ECN с малым спредом, но с комиссией, в итоге нет разницы какой тип счёта использовать, при этом на ECN меньшие плечи.
Есть тесты с МТ5?
Fast528, 2018.07.10 14:27Не хорошо внутри спреда торговать
Прога написана для МТ4. Комиссия 20 зелени на ЕСН за 1 лот. По стратегии перекрывает эту потерю. плечо 1=500. Но пока ток обкатывал на центовом счете.
При всем уважении (к неунывающим искателям вд), данная методика является утопией. 30 позиций попробуйте обслуживать в реале, плюс на данные цели в 1 п. будут большие погрешности на исполнении (скользят очень весело и всегда не в нашу пользу). 30 поз съедят много маржи, на умножение уже не так много остаётся. Ну и чтобы вытянуть потом весь этот обоз в плюс потребуется очень хорошее умножение. Которое смертельно. Вывод - больше сотки так никогда и не постаУто
Уточняю - 1 п. в 4-знаке, или 10 п. в 5-знаке. Одним словом - ток на днях открываю новый счетик уже с множителем. поработает - кину отчет с номером счета и паролем инвестора для презентации роботы робота. До сегодня приходилось вручную выставлять отложеники с увеличенными объемами. Открываю новый - чтобы можно было показать работу последней версии самой программы.
как зайти в платформу мт4 если не помню пароль?
Восстановить пароль через почту, в дилинге где открыт счёт
ВИВА! СЕЛЯНИ!!! :-)
Допилена лично переворотная постонно в рынке мартышка - косилка. С реала буду пабликовать сюда.
с иланами, пока в завязках, доверия нет. ПРОБОЙНЫЕ - рулят.
Роман, вешай сигнал, не теряй время на обычный мониторинг
ок.
Сольёт довольно быстро с этими рисками. Объясню почему, нельзя доверять такому "тестированию":
1. Спред занижен в десятки раз;
2. Жутчайшее качество моделирования:
3. Профит-фактор ниже 1,60. Как показала многолетняя практика, у советников, где профит-фактор ниже минимального показателя 1,60, одно предназначение - тихо-мирно лежать среди подобного хлама в забытой папке.