учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 388
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юрий, не обижайтесь, если вы не поняли мой посыл вначале, я вновь как всегда разочаровался в этой обманке, почитал посты в первой ветке, умилившись их наивностью, а потом поделился здесь своими мыслями со всеми. А тут вы попались под горячую руку) но и считаю по делу, т.к. вы вводите в заблуждение новичков, показывая им пустое и ложно обнадеживая. Так что делайте выводы.
А я умилился вашей наивности, поскольку вы по всей видимости верите в то, что 77-летнего человека можно перевоспитать.)
А я умилился вашей наивности, поскольку вы по всей видимости верите в то, что 77-летнего человека можно перевоспитать.)
На это я процитирую вам отрывок из Библии. Выводы делайте сами.
"Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы; 14. ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. 15. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того." (Еккл 4:13-15)
Понял, что вы родились не в Аргентине, а в стране Советов.) Если бы вы мне посоветовали прибыльную стратегию с описанием и подтверждающим стейтом, то я бы вам спасибо сказал. А то, что вы советуете можно только засунуть в зад*цу. Не делай то, не делай это..., живи по библии. Прямо моралист какой-то или иеромонах.)
Понял, что вы родились не в Аргентине, а в стране Советов.) Если бы вы мне посоветовали прибыльную стратегию с описанием и подтверждающим стейтом, то я бы вам спасибо сказал. А то, что вы советуете можно только засунуть в зад*цу. Не делай то, не делай это..., живи по библии. Прямо моралист какой-то или иеромонах.)
Я верю в Бога. А вы лишь подтвердили свою глупость. Что-ж, похоже так и помрете с глупостью в заднице(
Я верю в Бога. А вы лишь подтвердили свою глупость. Что-ж, похоже так и помрете с глупостью в заднице(
А я верю в человеческий разум. А наивысшей глупостью считаю приписывать человеку глупость, если он не разделяет ваших взглядов. Ату его! Он безбожник! На костёр его и пусть он горит синим пламенем!) Наверно в средние века вы бы были во главе разъярённой толпы.)
А я верю в человеческий разум. А наивысшей глупостью считаю приписывать человеку глупость, если он не разделяет ваших взглядов. Ату его! Он безбожник! На костёр его и пусть он горит синим пламенем!) Наверно в средние века вы бы были во главе разъярённой толпы.)
все кода в открытом доступе, ура, что скоро центы = рубли, как и йены, без копеек :-) считать легче!!!
все тренды взяты...
неделя
месяц
одного робота и значения параметров входных выложу на выходных.
Братцы - селяни, интересует, как возможно да, то есть мартинить переворотноым, там не важно - усреднять, типа как в Альпах с 300 бакинских ПАММ, какой там возможен канал для торгов? Раньше тут смотрел - у меня не выходил каменный цветок.
А он нужен... :-)
Картинки для примера выложу....
Вопрос как с 300 усреднять и мартинить пеерворотным? Просьба за мартини не отправлять - употребляю.
вот к примеру рис - там не важна с какой он начал да - там просто картинка интересна - как рисовать с 300 бакинских - ну с пятисот...
ЗА ХОЛСТОМ ТОЖ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ - САМ БАБЛЕЦО РИСОВАТЬ КРАСИВО УМЕЮ.
ПЫСЫ для ОСОБО одаренных модераторов - это НЕ РЕКЛАМА, НО ПРЯМОЙ ИНТЕРЕС!!!!!!!!!!!!!
ЭТО ПРОСТО КАРТИНКА - НЕ НАДО К НЕЙ ТРЕБОВАТЬ ПОДВАЛ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - Я САМ НЕ ЗНАЮ ОТКУДА ОНА.
Братцы - селян и, интересует...