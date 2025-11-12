учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 388

Юрий, не обижайтесь, если вы не поняли мой посыл вначале, я вновь как всегда разочаровался в этой обманке, почитал посты в первой ветке, умилившись их наивностью, а потом поделился здесь своими мыслями со всеми. А тут вы попались под горячую руку) но и считаю по делу, т.к. вы вводите в заблуждение новичков, показывая им пустое и ложно обнадеживая. Так что делайте выводы.

А я умилился вашей наивности, поскольку вы по всей видимости верите в то, что 77-летнего человека можно перевоспитать.)

 
На это я процитирую вам отрывок из Библии. Выводы делайте сами.

"Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы; 14. ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. 15. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того." (Еккл 4:13-15)

 
Понял, что вы родились не в Аргентине, а в стране Советов.) Если бы вы мне посоветовали прибыльную стратегию с описанием и подтверждающим стейтом, то я бы вам спасибо сказал. А то, что вы советуете можно только засунуть в зад*цу. Не делай то, не делай это..., живи по библии. Прямо моралист какой-то или иеромонах.)

 
Я верю в Бога. А вы лишь подтвердили свою глупость. Что-ж, похоже так и помрете с глупостью в заднице(

 
А я верю в человеческий разум. А наивысшей глупостью считаю приписывать человеку глупость, если он не разделяет ваших взглядов. Ату его! Он безбожник! На костёр его и пусть он горит синим пламенем!) Наверно в средние века вы бы были во главе разъярённой толпы.)

 
Во главе разъяренной толпы как раз всегда были безбожники, пусть даже и скрывающиеся под личиной набожности. Дальнейшие рассуждения о вере считаю бессмысленными.
 
все тренды взяты...


 
неделя

месяц

одного робота и значения параметров входных выложу на выходных.

 

Братцы - селяни, интересует, как возможно да, то есть  мартинить переворотноым, там не важно - усреднять, типа как в Альпах с 300 бакинских ПАММ, какой там возможен канал для торгов? Раньше тут смотрел - у меня не выходил каменный цветок.

А он нужен... :-)

Картинки для примера выложу....

Вопрос как с 300 усреднять и  мартинить пеерворотным?  Просьба за мартини не отправлять - употребляю.

вот  к примеру рис - там не важна с какой он начал да - там просто картинка интересна - как рисовать с 300 бакинских -  ну с пятисот...

ЗА ХОЛСТОМ ТОЖ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ - САМ БАБЛЕЦО РИСОВАТЬ КРАСИВО УМЕЮ.

ПЫСЫ для ОСОБО одаренных модераторов - это НЕ РЕКЛАМА,  НО ПРЯМОЙ ИНТЕРЕС!!!!!!!!!!!!!

ЭТО ПРОСТО КАРТИНКА - НЕ НАДО К НЕЙ  ТРЕБОВАТЬ ПОДВАЛ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - Я САМ НЕ ЗНАЮ ОТКУДА ОНА.

с 300

 
Братцы - селян и, интересует...

Рома, ты по-детски наивен, это хорошо, но не отдавай никому свои 300 золотых. Сейчас набежит толпа Алис и Базилио и будут предлагать денежное дерево, но ты слушай старого Карло....
