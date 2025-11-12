учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 380
Господа, селяни! В общем смысл такой - в канале накрутили объемы и вышли в профит с его пробоем.
спасибо Дмитрию.
https://www.mql5.com/ru/code/13532
Т.Е. Вы ушли от цен опен на М1?
У меня брокер мало даёт истории по М1.
ПРИВА! ВСЕЙ СЕЛЯНСКОЙ ПАРТИИ!!! ГОСПОДА! ХДЕ ВЫ ВСЕ??? В ОТПУСАХ??? ПЕРЕВОРОТЫ В ЧИСТОМ ВИДЕ.
ДОБАВЛЮ РАНДОМНОГО НАПРАВЛЯНИЯ - А-ЛЯ СКРЕЩЕНИЯ ЛАВИНЫ С ИЛАНОМ (КТО НЕ В ТЕМЕ - ГУГЛИТЕ ПО САЙТУ).
ЛАВИНА - мартин с переворотными ордерами (в направлении пробоя канала).
ИЛАН - усредняющий цену входа мартин в направлении первого входа.
в настоящее время канал переворотный около 20 пп.
Ты же в курсе, что твоему граалю уж 100 лет в обед?
Что тут обсуждать?
например ,новое прочтение - с моей Стороны, по крайней мере раньше я на таких условиях (не брокера, но входа/выхода) торговых не торговал.
К примеру рандомом направление входа сделать после первого стартового... будет типа скрещения и усреднялки и переворота...
Да много чего еще...
Например, тут в 2-х статьях, названия типа реверсирования - формализуем точку входа инф-ия, что типа ТР всегда оччччень на много превышает СЛ (ширину переворотного канала) - я например, с этим не согласен.
Например, вообще можно исключить условия стартового входа - т.е. нахождение в рынке - постоянно.
Даже если например выставить ТР много больше СЛ ( канала - переворотного или усредняющего), то можно брать профит тралом пока цена не дошла например до ТР, но уже больше совокупного последовательного лосса по истории позиций рыночных понятно, кк-то так.
В общем есть что пообсуждать.
П,С, Тем более учитывая, что здесь сигналы, да и ПАММы чуть ли не добрая половина (да какая половина??? 90%) счетов используют в той или иной степени игры с ММ, тоже усреднение или перевороты на увеличенных объемах, пусть и в ограниченном кол-ве, т.е. не в чистом виде, как тут предлагалось...
Сейчас идет тестирование канала (усредняюще-переворотного) 15 пп на баксойене на ценах открытия с 2016 г. - постоянно ТС в рынке, все последующие входа после стартового увеличенным объемом в рандомном направлении.
Считаю тему интересной - сюда выложу отчет.
Селяне не сдаются... Мм... Лучше скажите, форех в России почти умер? (С отзывом лицензий у пяти игроков)
Во время было, тусовка аж дымилась, самый живучий Математ, и то отвалился. Вечер встречи "выпускников" (ветеранов-инвалидов Форекса) пора делать.
АБСОЛЮТНО ВЕРНО!!! ПРОЦВЕТАЕТ!
ПОРА ДЕЛАТЬ :-)
И ДЕНЬГИ ТОЖЕ...
Пора бы уж, за 10 рокив весилля)
Да.... много и хАпнуто и слито, да и вообще движняка!!!
Старт первой части был по-моему в 2012 г.