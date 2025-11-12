учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 380

Господа, селяни! В общем смысл такой - в канале накрутили объемы и вышли в профит с его пробоем.

спасибо Дмитрию.

ExpMartin
Советник ExpMartin торгует по принципу мартингейла: если ордер закрывается по стоп-лоссу, следующий ордер по типу будет противоположным с увеличенным на коэффициент лотом. Инструмент и таймфрейм — любые. В версии "expmartin_v3" добавлено время торговли: HourStart = 2 — время начала работы советника в часах по времени терминала — может быть от...
 
Roman Shiredchenko:
Т.Е. Вы ушли от цен опен на М1?

У меня брокер мало даёт истории по М1.

 

ПРИВА! ВСЕЙ СЕЛЯНСКОЙ ПАРТИИ!!! ГОСПОДА! ХДЕ ВЫ ВСЕ??? В ОТПУСАХ??? ПЕРЕВОРОТЫ В ЧИСТОМ ВИДЕ.

ДОБАВЛЮ РАНДОМНОГО НАПРАВЛЯНИЯ - А-ЛЯ СКРЕЩЕНИЯ ЛАВИНЫ С ИЛАНОМ (КТО НЕ В ТЕМЕ - ГУГЛИТЕ ПО САЙТУ).

ЛАВИНА - мартин с переворотными ордерами (в направлении пробоя канала).

ИЛАН - усредняющий цену входа мартин в направлении первого входа.

в настоящее время канал переворотный около 20 пп.


 
Ты же в курсе, что твоему граалю уж 100 лет в обед?

Что тут обсуждать?

 
Макс:

Ты же в курсе, что твоему граалю уж 100 лет в обед?

Что тут обсуждать?

например ,новое прочтение -  с моей  Стороны, по крайней мере раньше я на таких условиях (не брокера, но входа/выхода) торговых не торговал. 

К примеру рандомом направление входа сделать после первого стартового... будет типа скрещения и усреднялки и переворота...

Да много чего еще...

Например, тут в 2-х статьях, названия типа реверсирования - формализуем точку входа инф-ия, что типа ТР всегда оччччень на много превышает СЛ (ширину переворотного канала) - я например, с этим не согласен.

Например, вообще можно исключить условия стартового входа - т.е. нахождение в рынке - постоянно.

Даже если например выставить ТР много больше СЛ ( канала - переворотного или усредняющего), то можно брать профит тралом пока цена не дошла например до ТР, но уже больше совокупного последовательного лосса по истории позиций рыночных понятно, кк-то так.

В общем есть что  пообсуждать.

П,С, Тем более учитывая, что здесь сигналы, да и ПАММы чуть ли не добрая половина (да какая половина??? 90%) счетов используют в той или иной степени игры с ММ, тоже усреднение или перевороты на увеличенных объемах, пусть и в ограниченном кол-ве, т.е. не в чистом виде, как тут предлагалось...

Сейчас идет тестирование канала  (усредняюще-переворотного) 15 пп на баксойене на ценах открытия с  2016 г. - постоянно ТС в рынке, все последующие входа после стартового увеличенным объемом в рандомном направлении.

Считаю тему интересной - сюда выложу отчет.

 
Селяне не сдаются... Мм... Лучше скажите, форех в России почти умер? (С отзывом лицензий у пяти игроков)
 
Во время было, тусовка аж дымилась, самый живучий Математ, и то отвалился. Вечер встречи "выпускников" (ветеранов-инвалидов Форекса) пора делать.
 
Актер:
Селяне не сдаются... Мм... Лучше скажите, форех в России почти умер? (С отзывом лицензий у пяти игроков)
Актер:
Во время было, тусовка аж дымилась, самый живучий Математ, и то отвалился. Вечер встречи "выпускников" (ветеранов-инвалидов Форекса) пора делать.

АБСОЛЮТНО ВЕРНО!!! ПРОЦВЕТАЕТ!

ПОРА ДЕЛАТЬ :-)

И ДЕНЬГИ ТОЖЕ...


 
Roman Shiredchenko:

И ДЕНЬГИ ТОЖЕ...


Пора бы уж, за 10 рокив весилля)
 
Актер:
Пора бы уж, за 10 рокив весилля)

Да.... много и хАпнуто и слито, да и  вообще движняка!!!

Старт первой части был по-моему в 2012 г.

