смена сигнала


elmucon:

смена сигнала




Картинок много информативности ноль, неосилил(

 
Sergey Chalyshev:

Картинок много информативности ноль, неосилил(


тогда с начало осильте вот это - 

Для практической работы на форексе:
если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, то по валютным парам GBPUSD и EURUSD как минимум нельзя ставить на "sell" и как максимум нужно приготовиться открывать сделку на "buy".
если курсы AUDUSD и USDCAD стоят, а GBPUSD и EURUSD растут, значит этот рост непродолжительный и на очередном пике роста необходимо закрыть сделки на "buy" по GBPUSD и EURUSD, т.к. у них 
этот рост не начало краткосрочного тренда, а флейт. И согласно правилам работы на флейте на пике роста GBPUSD и EURUSD (фрактал вверх), можно открыть сделку в противоположную сторону 
(Stop-loss на 5-7 пунктов выше этого фрактала вверх + подтверждение, что AUDUSD начал падать, а USDCAD, USDCHF и USDJPY расти
идеальная ситуация для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD и взятие за торговую сессию не менее 40-50 пунктов по каждой из валютных пар союзников - пробитие уровней сопротивления 
(поддержки) всеми валютными парами, а именно AUDUSD в одну сторону, а USDCAD, USDCHF и USDJPY в противоположную.
все валютные пары движутся от уровня к уровню своего сопротивления или поддержки. Пробитие уровня сопротивление (а) приводит к движению к уровню сопротивления (б). Не пробитие уровня сопротивления (б) 
ведет к остановке и к откату валютной пары от уровня (б) к уровню (а).
пробитие после начала движения хотя бы двумя валютными парами вслед за первым своим уровнем еще и второго - признак того, что GBPUSD и EURUSD так же пробьют свои вторые уровни и устремятся от своего 
второго уровня к третьим уровням своего сопротивления или поддержки.
движение валютных пар на форексе не является синхронным и одновременным. Первыми начинают движение кто-то из трех следующих валютных пар: USDJPY, AUDUSD или USDCAD.
трейдеру остается время для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD (в одну сторону) и по USDCHF (в противоположную сторону), т.к. с момента старта USDJPY, AUDUSD и USDCAD проходит 5 и более 
минут ПЕРЕД стартом ваших основных рабочих пар – GBPUSD, EURUSD и USDCHF.


потом смотрите от сюда .... 

https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page350#comment_5673579

потом объясню что не понятно будет ... 

учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
  2017.08.28
  • www.mql5.com
Прошу селянскую партию писать сюда, а то тормозит очень ваша старая веточка...
 

ну так, покусал чуток на переломе и пока в плюсе закрыл и остановил автоторговлю....

через пол часика ночные спреды начнутся - надо обождать .... 


профит за день 256,41 оборот 14,9 лота ... можно ребит бонус подсчитать ...  +7,45 ещё ... )))

elmucon:

ну так, покусал чуток на переломе и пока в плюсе закрыл и остановил автоторговлю....

через пол часика ночные спреды начнутся - надо обождать .... 


профит за день 256,41 оборот 14,9 лота ... можно ребит бонус подсчитать ...  +7,45 ещё ... )))



Молодчик. До конца недели продержишься?

 
Evgeny Belyaev:

Молодчик. До конца недели продержишься?


да посмотрим ... демка - я даже не нервничаю ....

 

ну вот и ночные спреды - запускаю автоторговлю - у робота есть контроль спреда так что часа два он торговать не будет .... 

спокойной ночи трейдеры ... 

 
elmucon:

смена сигнала

али мне опять подфортило наванговать


Evgeny Belyaev:

Молодчик. До конца недели продержишься?


Exclusive Average 
Exclusive Average – это трендовый пользовательский индикатор на базе стандартного Simple Moving Average, но с доработанной логикой работы.

Exclusive Average- еще один продукт из серии Exclusive: Exclusive Oscillator, Exclusive Stairs, Exclusive Trendline, Exclusive Arrow, Exclusive Scalper, Exclusive Trend.

вот я проарал .... на чём только лохов не разводят ... ты тоже молодчик ... )))

может дашь свой аверанж попробовать ... а? можешь дать компиль и  блок повесить до конца месяца ... а я тебе скажу Exclusive этот аверанж чи ни  ... 


во бляха муха - а что же случилось с 

"Exclusive Scalper"

жалко - так хотелось купить ... 


шутю ... ))))

 

добрый день селяне !

ну что Вам сказать - сегодня рынок колбасит "не по правилам"

видать корректируют курсы - причём это началось ещё с ночи - полная рассинхронизация ...

но это нам не помешало, сегодня + 253...

ё123


напомню что на этом счёте первый ордер был открыт 7 сентября  - то есть неделю назад - на счёте 1915.83 прибыли при стартовом капитале 5000

это 38 % однако .... 


ps прибыль сегодня подкинул выросший против правил франк - это видно на графике ....

