учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 361
смена сигнала
Картинок много информативности ноль, неосилил(
тогда с начало осильте вот это -
потом смотрите от сюда ....
https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page350#comment_5673579
потом объясню что не понятно будет ...
ну так, покусал чуток на переломе и пока в плюсе закрыл и остановил автоторговлю....
через пол часика ночные спреды начнутся - надо обождать ....
профит за день 256,41 оборот 14,9 лота ... можно ребит бонус подсчитать ... +7,45 ещё ... )))
Молодчик. До конца недели продержишься?
да посмотрим ... демка - я даже не нервничаю ....
ну вот и ночные спреды - запускаю автоторговлю - у робота есть контроль спреда так что часа два он торговать не будет ....
спокойной ночи трейдеры ...
али мне опять подфортило наванговать
Молодчик. До конца недели продержишься?
вот я проарал .... на чём только лохов не разводят ... ты тоже молодчик ... )))
может дашь свой аверанж попробовать ... а? можешь дать компиль и блок повесить до конца месяца ... а я тебе скажу Exclusive этот аверанж чи ни ...
во бляха муха - а что же случилось с
"Exclusive Scalper"
жалко - так хотелось купить ...
шутю ... ))))
добрый день селяне !
ну что Вам сказать - сегодня рынок колбасит "не по правилам"
видать корректируют курсы - причём это началось ещё с ночи - полная рассинхронизация ...
но это нам не помешало, сегодня + 253...
напомню что на этом счёте первый ордер был открыт 7 сентября - то есть неделю назад - на счёте 1915.83 прибыли при стартовом капитале 5000
это 38 % однако ....
ps прибыль сегодня подкинул выросший против правил франк - это видно на графике ....