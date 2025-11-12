учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 354
логично , закинуть туда 1$ и через год работы советника будет 4096$ чем не результат. а там глядишь, можно и по 4к зелени снимать каждый месяц.
с уважением.
меня так бесит твоё дежурное с уважением если бы ты только знал ....
избавься от своего беса и бесить будет некому.
с уважением.
не - хватит - я уже столько ставил на центовый счёт что пока желания не имею ....
с уважением.
закрылся ...
закрылся рановато - но что же поделать - автоматика думать не может
НУ ВОТ ТАК КАК ТО
а что бы не было сомнений что это не руками
НУ ВОТ ТАК КАК ТО
теперь хватит на покупку стохастика?
я у барыг не покупаю ... не по понятиям ...
а что там особенного, может сами сделаем?
да типо сам определяет сколько пипсов пройдёт по его сигналу... посмотри в маркете киселёвс стохастик