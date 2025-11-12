учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 354

Andrey Kisselyov:
логично , закинуть туда 1$  и через год работы советника будет 4096$ чем не результат. а там глядишь, можно и по 4к зелени снимать каждый месяц.

с уважением.


меня так бесит твоё дежурное с уважением если бы ты только знал .... 

 
elmucon:

избавься от своего беса и бесить будет некому.

с уважением.

 
elmucon:
не - хватит  - я уже столько ставил на центовый счёт что пока желания не имею ....
похоже не все так радужно, как описывает данный автор, в работе его советника.


с уважением.
 

закрылся ... 

стоп

 

закрылся рановато - но что же поделать - автоматика думать не может

стоп

 

НУ ВОТ ТАК КАК ТО 

111


а что бы не было сомнений что это не руками 

222

333

 
elmucon:

теперь хватит на покупку стохастика?

 
STARIJ:

я у барыг не покупаю ... не по понятиям ... 

 
а что там особенного, может сами сделаем?

 
STARIJ:

а что там особенного, может сами сделаем?


да типо сам определяет сколько пипсов пройдёт по его сигналу... посмотри в маркете киселёвс стохастик

