учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 358
ещё пока посмотрим - вроде уже работает как хотелось но мало ли что ... подождемс ...
Я свои новинки вообще на демо не гоняю, после тестера сразу на центовый счёт. Если и начинает сливать, то останавливаю для доработки. Так что потери невелики.
не - не хочу за бабки находить свои ошибки или недочёты ... хватит ...
а тут пока гребём наверх ... фунтик подсобил с закрытием ...
опять повезло ...
Я обзавелся баблокосилкой,(Ю. Иванов)
И перестал быть у всех на посылках.
Не унижаешься и не просишь,
А сколько надо, столько и косишь.
На развлечения, на тачку, на яхту,
А все вокруг только: ох ты, да ах ты!
Эх, хороша ты теперь, житуха!
Ночи и дни провожу под мухой.
Бабы свисают с меня косяками,
Цепко вцепляясь в бабло руками,
Нету врагов, все в друзей превратились,
Крохи бабла подбирают, как милость,
Больше на пятки не наступают,
А под напором бабла отступают.
Прежде тысчонки — сегодня мильярды,
А вслед за ними на грудь награды,
За вклад достойный, за меценатство,
Вот, что дало мне теперь богатство.
Степени, премии оптом скупаю,
Жизнь на щедроты совсем не скупая.
На баблокосилку свою взгромоздился,
И покорять Новый свет устремился.
Жаль, только прибыл и сразу проснулся,
В звоне будильник- злодей захлебнулся.
Кофе вчерашний да два бутерброда,
Глянул в окошко: ну, что за погода!
Дождик и слякоть, промокнут ботинки,
И нету денег для их починки,
А есть только служба в постылой конторе,
Но знайте, всё переменится вскоре.
Приду на почту, вскрою посылку,
А в ней окажется — баблокосилка
)))
закрыл руками ... пока притормозил робота - подожду смены сигнала ...
ну вобщем робот торгует - только теперь по трём валютам ....
а я руками нажимаю - тоже получается ...
опять подфортило
снова везуха
закрыл 416
за два часа робота обогнал который неделю стоит ....
робот пока кумарит - я торгую ...