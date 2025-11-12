учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 357
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну вобщем 510 с 5000 за сутки - 10% ... так бы всегда ....
P.S. там по дороге ещё бай некислый выхватил ....
спред правда бешенный был - по фунту до 110 в пятизнаке, ну да пофиг - крыса свой кусок всё равно утащила ...
вот такая вот смешная (крысиная) статистика
главное бабки в плюсе а остальное тьфу ... аж самому смешно - пипсы в минус бабки в плюс ....
вот такая вот смешная (крысиная) статистика
главное бабки в плюсе а остальное тьфу ... аж самому смешно - пипсы в минус бабки в плюс ....
Прогнал Я эту систему в тестере, как-то стрёмно ней работать на реале
Прогнал Я эту систему в тестере, как-то стрёмно ней работать на реале
а тут то дело не в сигналке - я сам ищу хорошую сигналку, вот с этой эксперементирую ....
тут дело в самом роботе - он обрабатывает любые сигналы, и чем точнее будет тем больше бабла ...
я туда что только не пихал, и стохастики и кастомы всякие и сам чёта там выдумывал но вот с этим вроде не плохо получается ...
если есть идеи по сигналке - давайте обсудим, прилепим, посмотрим ....
вот та паутина что выше на скрине это я руками натыкал- сначало пару ордеров кинул - потом робот кувырок сделал на бай и вывел бы в плюс на подъёме
но я ещё накинул селов - а потом когда уже откровенно было видно что подъём издох закрыл бай робота и потом робот закрыл первый профит по селу так как сигнал уже поменялся ...
а самое главное это количество параметров изменяемых при тестировании - ну короче настройки робота
я старался сделать это число наименьшим а в этой сигналке всего два параметра
и того у меня получилось всего 7 параметров влияющих на качество торговли причём сильно точно их настраивать не надо - можно на глаз -
я и оптимизирую по ценам открытия, потом проверяю на незнакомом участке по всем тикам и так выбираю настройки ...
количества стартового бабла меняю для проверки - бывает с 10 проходит а с 5 нет ...
p.s. кстати так же ровно реагирует на дыры в истории и в основном выкручивается из создавшихся ситуаций ...
в основе робота моя же работа (лет пять назад набросал) выверт называлась ... )))
смысл в том что сколько бы не было сигналов какой то да будет правильным - главное быть к этому готовым ...
на втором компе та же картина только я туда чаще тыкал - но он больше и взял ...
кстати опять прикупились ...
Прогнал Я эту систему в тестере, как-то стрёмно ней работать на реале
Опять повезло? оторвал мало - видать пара евро фунт на верх гребёт - но я даже не смотрел ...
я коломбу сморю ...
Прогнал Я эту систему в тестере, как-то стрёмно ней работать на реале
опять повезло?
кстати пока спал прибыль с 510 стало 630 ....
опять повезло?
кстати пока спал прибыль с 510 стало 630 ....
Пора на реал ставить.
ещё пока посмотрим - вроде уже работает как хотелось но мало ли что ... подождемс ...