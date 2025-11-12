учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 357

Новый комментарий
 
ЩА ПРОДАСТ

ААА

 

ну вобщем 510 с 5000 за сутки - 10% ... так бы  всегда .... 

авы


P.S. там по дороге ещё бай некислый выхватил .... 

     спред правда бешенный был - по фунту до 110 в пятизнаке, ну да пофиг - крыса свой кусок всё равно утащила ... 

 

вот такая вот смешная (крысиная) статистика

авы


главное бабки в плюсе а остальное тьфу ...  аж самому смешно - пипсы в минус бабки в плюс ....

 
elmucon:

вот такая вот смешная (крысиная) статистика

главное бабки в плюсе а остальное тьфу ...  аж самому смешно - пипсы в минус бабки в плюс ....

Прогнал Я эту систему в тестере, как-то стрёмно ней работать на реале

 
Vitaly Muzichenko:

Прогнал Я эту систему в тестере, как-то стрёмно ней работать на реале


а тут то дело не в сигналке - я сам ищу хорошую сигналку, вот с этой эксперементирую ....

тут дело в самом роботе - он обрабатывает любые сигналы, и чем точнее будет тем больше бабла ... 

я туда что только не пихал, и стохастики и кастомы всякие и сам чёта там выдумывал но вот с этим вроде не плохо получается ... 

если есть идеи по сигналке - давайте обсудим, прилепим, посмотрим ....

вот та паутина что выше на скрине это я руками натыкал- сначало пару ордеров кинул - потом робот кувырок сделал на бай и вывел бы в плюс на подъёме

но я ещё накинул селов - а потом когда уже откровенно было видно что подъём издох закрыл бай робота и потом робот закрыл первый профит по селу так как сигнал уже поменялся ... 

а самое главное это количество параметров изменяемых при тестировании - ну короче настройки робота

я старался сделать это число наименьшим а в этой сигналке всего два параметра 

и того у меня получилось всего 7 параметров влияющих на качество торговли причём сильно точно их настраивать не надо - можно  на глаз -

я и оптимизирую по ценам открытия, потом проверяю на незнакомом участке по всем тикам и так выбираю настройки ...

количества стартового бабла меняю для проверки - бывает с 10 проходит а с 5 нет ...

авы


p.s. кстати так же ровно реагирует на дыры в истории и в основном выкручивается из создавшихся ситуаций ... 

     в основе робота моя же работа (лет пять назад набросал) выверт называлась ... )))


смысл в том что сколько бы не было сигналов какой то да будет правильным - главное быть к этому готовым ... 

 

на втором компе та же картина только я туда чаще тыкал - но он больше и взял ... 

сыя


кстати опять прикупились ...

 
Vitaly Muzichenko:

Прогнал Я эту систему в тестере, как-то стрёмно ней работать на реале


Опять повезло? оторвал мало - видать пара евро фунт на верх гребёт - но я даже не смотрел ... 

я коломбу сморю ... 

авы

 
Vitaly Muzichenko:

Прогнал Я эту систему в тестере, как-то стрёмно ней работать на реале


опять повезло?

ппа



кстати пока спал прибыль с 510 стало 630 .... 

 
elmucon:

опять повезло?



кстати пока спал прибыль с 510 стало 630 .... 

Пора на реал ставить.
 
khorosh:
Пора на реал ставить.

ещё пока посмотрим - вроде уже работает как хотелось но мало ли что ... подождемс ...

1...350351352353354355356357358359360361362363364...507
Новый комментарий