elmucon:

робот пока кумарит - я торгую ... 


А у вас все ордера только по сигнала открываются? И если позиция убыточная, то открываетесь увеличенным лотом? 
 
khorosh:
да - а если сигнал в другую сторону то тоже сложенным и увеличенным лотом

но по сигналу это у робота - а я без сигнала - так - визуально ... 

 
elmucon:

... а если сигнал в другую сторону то тоже сложенным и увеличенным лотом ... 

Ну если появился сигнал в другую сторону и, если предыдущая позиция в прибыли, то в этом случае вы наверно просто закрываетесь и открываетесь начальным лотом, а если в минусе тогда уж открываетесь увеличенным лотом? Или у вас за счёт увеличенного лота происходит одновременно и закрытие и вход в противоположном направлении(переворот)?
 
khorosh:
так точно ... но на практике с начало сигнал исчезает потом появляется в другую сторону - к этому времени если был в плюсе уже закрылся  а если в минусе - перевернулся... 

 

А прибыль как фиксируете? При достижении какого-то определённого значения или по какому-то сигналу?

 
khorosh:

если сигнал в мою сторону то прибыль фиксируется по запросу - то есть есть множитель от лота он определяет цель прибыли ... на скринах видно

правый верхний угол с верху в низ 

локальное время

время до конца бара

стартовый лот

цель в валюте депозита

 
elmucon:

Правильно ли я понял, закрытие производится при достижении определённого количества пунктов для совокупного лота?
 
khorosh:
не - не пунктов в денег - заказал 30 баксов- пока 30 не наберёт не закроется ... 

 
elmucon:

А у меня обычно в пунктах всегда, тогда получается, если больше лот, то и прибыль больше.

Вот такое условие для закрытия использую:

if(GetProfitOpenPosInCurrency("0", -1, MagicNumber)>=ProfitClose*MathAbs(SummLot))
 

