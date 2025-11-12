учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 359
робот пока кумарит - я торгую ...
А у вас все ордера только по сигнала открываются? И если позиция убыточная, то открываетесь увеличенным лотом?
да - а если сигнал в другую сторону то тоже сложенным и увеличенным лотом
но по сигналу это у робота - а я без сигнала - так - визуально ...
Ну если появился сигнал в другую сторону и, если предыдущая позиция в прибыли, то в этом случае вы наверно просто закрываетесь, а если в минусе тогда уж открываетесь увеличенным лотом?
так точно ... но на практике с начало сигнал исчезает потом появляется в другую сторону - к этому времени если был в плюсе уже закрылся а если в минусе - перевернулся...
А прибыль как фиксируете? При достижении какого-то определённого значения или по какому-то сигналу?
если сигнал в мою сторону то прибыль фиксируется по запросу - то есть есть множитель от лота он определяет цель прибыли ... на скринах видно
правый верхний угол с верху в низ
локальное время
время до конца бара
стартовый лот
цель в валюте депозита
Правильно ли я понял, закрытие производится при достижении определённого количества пунктов для совокупного лота?
не - не пунктов в денег - заказал 30 баксов- пока 30 не наберёт не закроется ...
А у меня обычно в пунктах всегда, тогда получается, если больше лот, то и прибыль больше.
Вот такое условие для закрытия использую:
продолжаем набирать высоту