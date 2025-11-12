учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 355
а что там особенного, может сами сделаем?
лучше сделай мне для примера три кнопки - купить продать закрыть ....
закрылся - походу на сегодня евро всё ...
63 пипса однако
то, что сделал Поручик, подойдет? Стоит использовать?
Вы хотите озадачиться - могу озадачить. Делов не много, но нужно проявить сноровку)
то, что сделал Поручик, подойдет? Стоит использовать?
да - кнопки работают даже в тестере - что очень круто!!!
Профит будет?
короче - перековырял творение поручика
как говорится докопал до сути
вырезал всё лишнее и получил три кнопки
после чего пришлось весь свой робот вокруг этих кнопок строить - но у меня получилось
кнопки работают и на счёте и в тестере
Не, не будет, но будет хороший инструмент для ручной торговли.
Приношу свои извинения за испорченный тест так как я переделал сову (чисто добавил кнопки)
ну и когда чистил терминал случайно снёс и инфу о счёте - пришлось новый открывать ...
тест продолжается ...
ну что же - тест продолжается - пока полёт нормальный....
правда мне не понравилось как торгует робот на 15 минутах и я снова перевёл его на часы...
внимательно посмотрите на скрин
Вы думаете я знал о этой большой свече по еврику в верх - нет я не знал - я её видел за два часа до её появления ...
так что тема работает ...
а вот и продолжение ...