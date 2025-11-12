учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 355

Новый комментарий
 
STARIJ:

а что там особенного, может сами сделаем?


лучше сделай мне для примера три кнопки - купить продать закрыть .... 

 

закрылся - походу на сегодня евро всё ...

111


                                                           63 пипса однако

 
elmucon:  лучше сделай мне для примера три кнопки - купить продать закрыть .... 

то, что сделал Поручик, подойдет? Стоит использовать?

 
STARIJ:

то, что сделал Поручик, подойдет? Стоит использовать?

Вы хотите озадачиться - могу озадачить. Делов не много, но нужно проявить сноровку)

 
STARIJ:

то, что сделал Поручик, подойдет? Стоит использовать?


да - кнопки работают даже в тестере - что очень круто!!!

 
Vitaly MuzichenkoВы хотите озадачиться - могу озадачить. Делов не много, но нужно проявить сноровку)

Профит будет?

 

короче - перековырял творение поручика 

как говорится докопал до сути

вырезал всё лишнее и получил три кнопки 

после чего пришлось весь свой робот вокруг этих кнопок строить - но у меня получилось

кнопки работают и на счёте и в тестере

111

222

 
STARIJ:

Профит будет?

Не, не будет, но будет хороший инструмент для ручной торговли.

 

Приношу свои извинения за испорченный тест так как я переделал сову (чисто добавил кнопки)

ну и когда чистил терминал случайно снёс и инфу о счёте - пришлось новый открывать ... 

тест продолжается ... 

111

 

ну что же - тест продолжается - пока полёт нормальный....

правда мне не понравилось как торгует робот на 15 минутах и я снова перевёл его на часы...

321


внимательно посмотрите на скрин

Вы думаете я знал о этой большой свече по еврику в верх - нет я не знал - я её видел за два часа до её появления ... 

так что тема работает ... 


а вот и продолжение ... 

123

1...348349350351352353354355356357358359360361362...507
Новый комментарий